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    Мирра продлит серию побед над Таусон?

    Андреева — Таусон. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 25 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Таусон
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против датчанки Клары Таусон во втором круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 25 июня, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Таусон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Андреева

    Мирра ранее в этом месяце провела пока лишь один матч на траве.

    На прошлой неделе россиянка стала одним из главных разочарований «пятисотника» в Берлине.

    Вопреки ожиданиям, Андреева проиграла в первом круге Магдалене Френх — 2:6, 7:5, 6:0.

    После второго сета Мирра просто перестала контролировать свои эмоции. Это была чересчур бурная реакция на свои же ошибки.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит добавить, что в прошлом сезоне Андреева не выиграла ни одного матча в Бад-Хомбурге, уступив в первом круге украинке Даяне Ястремской.

    Таусон

    В отличие от Мирры, которая попала в число сеяных и стартует сразу со второго раунда, Клара начала с первого круга.

    В стартовом матче Таусон одержала победу над Френх, с которой ранее не справилась 18-летняя россиянка.

    Правда, датчанке тоже пришлось понервничать в матче с польской теннисисткой — 6:7, 6:3, 6:3.

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    На прошлой неделе Таусон дошла до четвертьфинала в Ноттингеме — выиграла у Кимберли Биррелл и Анны Блинковой, после чего уступила Магде Линетт.

    В этом сезоне Клара провела уже 36 матчей. Сейчас у нее 24 победы и 12 поражений.

    Прогноз и ставк

    а

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.40, победу Таусон букмекеры предлагают за 2.95.

    Прогноз: Мирра уже трижды обыгрывала Клару в этом сезоне — в финале «тысячника» в Дубае, в третьем круге турнира в Индиан-Уэллс и четвертом раунде «тысячника» в Риме. При этом в римском матче россиянка одержала волевую победу — 5:7, 6:3, 6:2. Есть подозрение, что в предстоящем матче у Мирры тоже будут проблемы. Мы не знаем причину, но в последнее время ей очень сильно мешают лишние эмоции.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Андреева — Таусон?

    Матч Андреева — Таусон состоится 25 июня 2025 года в 12:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Андреева — Таусон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Андреева — Таусон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Андреева — Таусон?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Андреева — Таусон?

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.40, победу Таусон букмекеры предлагают за 2.95.

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    Андреева — Таусон: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 25.06.202512:30. Мирра продлит серию побед над Таусон?
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