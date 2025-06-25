Андреева — Таусон. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 25 июня 2025 года

Россиянка Мирра Андреева сыграет против датчанки Клары Таусон во втором круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 25 июня, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Таусон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Андреева

Мирра ранее в этом месяце провела пока лишь один матч на траве.

На прошлой неделе россиянка стала одним из главных разочарований «пятисотника» в Берлине.

Вопреки ожиданиям, Андреева проиграла в первом круге Магдалене Френх — 2:6, 7:5, 6:0.

После второго сета Мирра просто перестала контролировать свои эмоции. Это была чересчур бурная реакция на свои же ошибки.

Прогнозы на теннис

Также стоит добавить, что в прошлом сезоне Андреева не выиграла ни одного матча в Бад-Хомбурге, уступив в первом круге украинке Даяне Ястремской.

Таусон

В отличие от Мирры, которая попала в число сеяных и стартует сразу со второго раунда, Клара начала с первого круга.

В стартовом матче Таусон одержала победу над Френх, с которой ранее не справилась 18-летняя россиянка.

Правда, датчанке тоже пришлось понервничать в матче с польской теннисисткой — 6:7, 6:3, 6:3.

На прошлой неделе Таусон дошла до четвертьфинала в Ноттингеме — выиграла у Кимберли Биррелл и Анны Блинковой, после чего уступила Магде Линетт.

В этом сезоне Клара провела уже 36 матчей. Сейчас у нее 24 победы и 12 поражений.

Прогноз и ставк

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.40, победу Таусон букмекеры предлагают за 2.95.

Прогноз: Мирра уже трижды обыгрывала Клару в этом сезоне — в финале «тысячника» в Дубае, в третьем круге турнира в Индиан-Уэллс и четвертом раунде «тысячника» в Риме. При этом в римском матче россиянка одержала волевую победу — 5:7, 6:3, 6:2. Есть подозрение, что в предстоящем матче у Мирры тоже будут проблемы. Мы не знаем причину, но в последнее время ей очень сильно мешают лишние эмоции.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.