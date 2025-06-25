Новозеландские любители уходят красиво: «Окленд Сити» выстоял против «Боки Хуниорс»

В дождливом Нэшвилле скромные любители из Новой Зеландии переписали собственную футбольную историю. После десяти пропущенных от «Баварии» и шести — от «Бенфики», никто и представить не мог, что у «Боки» они отберут очки. Но «Окленд Сити» показал, что футбол — это игра для тех, кто верит до финального свистка.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа C Окленд Сити — Бока Хуниорс 1:1 Голы: 0:1 Натан Гарроу (автогол) (26'), 1:1 Кристиан Грэй (52'), 1:2 (60') Окленд Сити: Натан Гарроу, Кристиан Грэй, Никко Боксолл, Марио Илич, Дилан Маникум (Haris Zeb, 68'), Джерсон Лагос (Джозеф Ли, 83'), Майер Беван, Regont Murati (Дилан Коннолли, 54'), Adam Mitchell, David Yoo (Matthew Ellis, 54'), Gerrard Garriga (Jordan Vale, 54') Бока Хуниорс: Агустин Маркесин, Лаутаро Бланко, Луис Адвинкула, Родриго Батталья, Эдинсон Кавани (Мильтон Хименес, 54'), Алан Веласко (Мальком Брайда, 54'), Мигель Мерентиель, Эсекиэль Себальос (Кевин Сенон, 26'), Карлос Паласиос, Marco Pellegrino, Lautaro Di Lollo

«Бока Хуниорс» выходила на поле с одной задачей: громить соперника. Аргентинцы знали, что им нужна крупная победа (+7 мячей) и подарок от «Баварии», чтобы мечтать о плей-офф. Но «Окленд» не собирался быть статистом.

Первые минуты — и уже первый выстрел Регонта Мурати заставляет Марчесина тащить мяч из-под перекладины. Да, это было лишь предупреждение, но символично: команда, которую весь турнир все били без ответа, решила показать зубы.

«Бока» забивает... с помощью вратаря

Аргентинцы, конечно, навалились и стали душить. На 26-й минуте их упорство вознаграждено — но как! Ди Лольо пробил головой после углового, мяч угодил в штангу, от неё — в спину голкипера Нэйтана Гарроу, и только потом в сетку. Автогол, который сначала убил трибуны «Окленда» — но потом стал лишь подводкой к великой истории этого вечера.

Окленд Сити — Бока Хуниорс gettyimages.com

До перерыва «Бока» могла дожать соперника: сначала Паласиос закрутил мяч в перекладину, потом Мерентьель пробил в крестовину. «Окленд» балансировал на грани, но не падал.

Гол, который войдёт в историю

Второй тайм начался так, как мечтал тренер Пол Поса: угловой на 52-й минуте, подача Лагоса и... Кристиан Грэй — защитник и будущий школьный учитель — оторвался от опекуна и пробил головой точно под штангу!

Окленд Сити — Бока Хуниорс gettyimages.com

Это был первый и единственный гол «Окленда» на этом чемпионате мира — но его хватило, чтобы в Новой Зеландии запомнили эту дату навсегда.

Эйфория не успела улечься — как арбитр отправил команды в подтрибунку из-за угрозы грозы. Сама погода в США принудила взять паузу, чтобы осознать произошедшее. Болельщики «Боки» не хотели уходить с трибун, пели и ждали возвращения игроков. Почти 50 минут стадион жил бурей и песнями.

Погода во время матча Окленд Сити — Бока Хуниорс gettyimages.com

После рестарта «Бока» ещё раз забила — Мерентьель пробил без шансов для Гарроу, но VAR нашёл игру рукой у Зенона. Гол отменён, и у «Боки» по-настоящему заиграли нервы.

Окленд Сити — Бока Хуниорс gettyimages.com

Гарроу — стена

Вратарь «Окленда» отыграл так, словно пытался оправдаться за автогол в первом тайме и доказать, что это было лишь недоразумение. Он вытаскивал удары Зенона, Паласиоса, Брайды. В последние минуты бросился под ноги Гименесу за пределами штрафной и отбил всё, что летело в створ. 40 ударов по воротам — и лишь один гол. Случайный.

Окленд Сити — Бока Хуниорс gettyimages.com

На табло — 1:1. На поле — радость игроков «Окленда», которые через день вернутся к работе на складах и в школьных классах. На трибунах — смятение аргентинцев, которые так и не пробились дальше.

«Бока» едет домой — громко и бесславно. «Окленд Сити» — тоже домой , но с ощущением того, что в последнем матче они были равны грандy из Южной Америки с огромной историей.