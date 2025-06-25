Новозеландские любители уходят красиво: «Окленд Сити» выстоял против «Боки Хуниорс»

«Бока Хуниорс» выходила на поле с одной задачей: громить соперника. Аргентинцы знали, что им нужна крупная победа (+7 мячей) и подарок от «Баварии», чтобы мечтать о плей-офф. Но «Окленд» не собирался быть статистом.
Первые минуты — и уже первый выстрел Регонта Мурати заставляет Марчесина тащить мяч из-под перекладины. Да, это было лишь предупреждение, но символично: команда, которую весь турнир все били без ответа, решила показать зубы.
«Бока» забивает... с помощью вратаря
Аргентинцы, конечно, навалились и стали душить. На 26-й минуте их упорство вознаграждено — но как! Ди Лольо пробил головой после углового, мяч угодил в штангу, от неё — в спину голкипера Нэйтана Гарроу, и только потом в сетку. Автогол, который сначала убил трибуны «Окленда» — но потом стал лишь подводкой к великой истории этого вечера.
До перерыва «Бока» могла дожать соперника: сначала Паласиос закрутил мяч в перекладину, потом Мерентьель пробил в крестовину. «Окленд» балансировал на грани, но не падал.
Гол, который войдёт в историю
Второй тайм начался так, как мечтал тренер Пол Поса: угловой на 52-й минуте, подача Лагоса и... Кристиан Грэй — защитник и будущий школьный учитель — оторвался от опекуна и пробил головой точно под штангу!
Это был первый и единственный гол «Окленда» на этом чемпионате мира — но его хватило, чтобы в Новой Зеландии запомнили эту дату навсегда.
Эйфория не успела улечься — как арбитр отправил команды в подтрибунку из-за угрозы грозы. Сама погода в США принудила взять паузу, чтобы осознать произошедшее. Болельщики «Боки» не хотели уходить с трибун, пели и ждали возвращения игроков. Почти 50 минут стадион жил бурей и песнями.
После рестарта «Бока» ещё раз забила — Мерентьель пробил без шансов для Гарроу, но VAR нашёл игру рукой у Зенона. Гол отменён, и у «Боки» по-настоящему заиграли нервы.
Гарроу — стена
Вратарь «Окленда» отыграл так, словно пытался оправдаться за автогол в первом тайме и доказать, что это было лишь недоразумение. Он вытаскивал удары Зенона, Паласиоса, Брайды. В последние минуты бросился под ноги Гименесу за пределами штрафной и отбил всё, что летело в створ. 40 ударов по воротам — и лишь один гол. Случайный.
На табло — 1:1. На поле — радость игроков «Окленда», которые через день вернутся к работе на складах и в школьных классах. На трибунах — смятение аргентинцев, которые так и не пробились дальше.
«Бока» едет домой — громко и бесславно. «Окленд Сити» — тоже домой , но с ощущением того, что в последнем матче они были равны грандy из Южной Америки с огромной историей.