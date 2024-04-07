«Ювентус» — «Фиорентина»: счет матча 1:0 (1:0), обзор голов

Туринскийобыграл на своем полев матче 31-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол на 21-й минуте забил центральный защитник Федерико Гатти.

«Ювентус» был близок к тому, чтобы увеличить свое преимущество, но на 32-й минуте гол Душана Влаховича был отменен из-за офсайда после просмотра VAR.

Во втором тайме хозяева закрылись, а попытки «фиалок» пробить ворота Войцеха Щенсны не увенчались успехом.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Фиорентина 1:0 Гол: 1:0 Федерико Гатти (21') Ювентус: Войцех Щенсны, Федерико Гатти, Бремер, Данило, Андреа Камбьязо (Карлос Алькарас, 75'), Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Адриен Рабьо, Филип Костич (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 59'), Федерико Кьеза (Кенан Йылдыз, 59'), Душан Влахович (Мойзе Кин, 86') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Кристиано Бираги, Лука Раньери, Никола Миленкович, Антонин Барак (M'bala Nzola, 61'), Роландо Мандрагора (Максим Лопес, 46'), Джакомо Бонавентура, Андреа Белотти (Риккардо Соттиль, 46'), Кристиан Куаме (Лукас Бельтран, 61'), Николас Гонсалес, Michael Kayode (Додо, 84') Предупреждения: Андреа Камбьязо (69'), Кенан Йылдыз (87'), Лукас Бельтран (90 + 3')

Календарь и таблица Серии А

«Ювентус» после 31-го тура на третьем месте с 62 очками. «Фиорентина» (43) — десятая.