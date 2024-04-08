8 апреля в 31-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Интер». Начало игры — в 18:00 мск. «Удинезе» — «Интер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Удинезе»

Турнирное положение: после 30-ти матчей «Удинезе» идет на 14-м месте в таблице итальянской Серии А с 28 очками и еще не гарантировал себе прописку в элитном дивизионе.

Последние матчи: в предыдущем туре «зебры» сыграли в гостях вничью с «Сассуоло» (1:1). «Удинезе» пропустил первым в конце тайма, но почти сразу сравнял счет, гол забил Флориан Товен. Именитый француз наконец смог вернуть в этом сезоне оптимальные кондиции и сейчас выглядит явным лидером клуба.

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Ранее было поражение от «Торино» (0:2) и победа в гостях над «Лацио» (2:1).

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: основной нападающий Лукка, остальные травмированные игроки вряд ли могут считаться потерями.

Состояние команды: по ходу сезона в «Удинезе» произошла смена тренера, в команду вернулся прежний наставник Габриэле Чоффи, на первых порах результаты немного улучшились, но сейчас снова команда находится не в лучшем состоянии.

«Интер»

Турнирное положение: команда Симоне Индзаги продолжает уверенно лидировать в итальянской Серии А с 79 очками. Отрыв от преследователей очень большой и фактически «Интер» может уже праздновать чемпионство.

Последние матчи: в 30-м туре «нерадзурри» на своем поле легко победили «Эмполи» со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. Отличились Федерико Димарко и Алексис Санчес.

Ранее «Интер» сыграл на своем поле вничью с «Наполи» (1:1) и победил на выезде «Болонью» (1:0).

Не сыграют: травмированы защитники Бастони, Де Врей и Куадрадо, чувствительна только потеря первого, остальные не являются игроками старта.

Состояние команды: по ходу всего сезона «Интер» показывает очень мощный и сбалансированный футбол, по делу лидируя с отрывом в чемпионате. Сейчас команда может сосредоточиться только на одном турнире, поэтому в Серии А будет стабильно играть основной состав.

Статистика для ставок

В первом круге «Интер» дома разгромил «Удинезе» (4:0)

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 3:1

«Интер» забил больше всех и меньше всех пропустил в серии А — 73:14, «Удинезе» имеет разницу — 29:45

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Удинезе» дают 7,80, а на «Интер» — 1,45. Ничью букмекеры оценивают в 4,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,14, а тотал больше 2,5 за 1,76.

Прогноз: миланский «Интер», когда серьезно настроен на матч, обычно выносит любого соперника в чемпионате. Под рукой у Симоне Индзаги очень мощный состав, где невероятная конкуренция на каждую позицию. Должна быть уверенная победа.

Ставка: «Интер» выиграет с форой -1 за 1,75.

Прогноз: любители рискнуть могут взять разгромную победу «Интера», экономить силы сейчас нет смысла, так как команда вылетела из еврокубков.

Ставка: победа «Интера» с форой -2,5 за 4,0.