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    «Интер» не пощадит соперника

    «Удинезе» — «Интер». Ставка (к. 1.75) и прогноз на чемпионат Италии 8 апреля 2024 года

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    «Интер»
    8 апреля в 31-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Интер». Начало игры — в 18:00 мск. «Удинезе» — «Интер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Апреля 2024 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 21:45 Интер Интер
  • Милан
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    «Удинезе»

    Турнирное положение: после 30-ти матчей «Удинезе» идет на 14-м месте в таблице итальянской Серии А с 28 очками и еще не гарантировал себе прописку в элитном дивизионе.

    Последние матчи: в предыдущем туре «зебры» сыграли в гостях вничью с «Сассуоло» (1:1). «Удинезе» пропустил первым в конце тайма, но почти сразу сравнял счет, гол забил Флориан Товен. Именитый француз наконец смог вернуть в этом сезоне оптимальные кондиции и сейчас выглядит явным лидером клуба.

    Удинезе — Интер: коэффициенты букмекеров

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    Ранее было поражение от «Торино» (0:2) и победа в гостях над «Лацио» (2:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: основной нападающий Лукка, остальные травмированные игроки вряд ли могут считаться потерями.

    Состояние команды: по ходу сезона в «Удинезе» произошла смена тренера, в команду вернулся прежний наставник Габриэле Чоффи, на первых порах результаты немного улучшились, но сейчас снова команда находится не в лучшем состоянии.

    «Интер»

    Турнирное положение: команда Симоне Индзаги продолжает уверенно лидировать в итальянской Серии А с 79 очками. Отрыв от преследователей очень большой и фактически «Интер» может уже праздновать чемпионство.

    Последние матчи: в 30-м туре «нерадзурри» на своем поле легко победили «Эмполи» со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. Отличились Федерико Димарко и Алексис Санчес.

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    • Ранее «Интер» сыграл на своем поле вничью с «Наполи» (1:1) и победил на выезде «Болонью» (1:0).

    Не сыграют: травмированы защитники Бастони, Де Врей и Куадрадо, чувствительна только потеря первого, остальные не являются игроками старта.

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    Состояние команды: по ходу всего сезона «Интер» показывает очень мощный и сбалансированный футбол, по делу лидируя с отрывом в чемпионате. Сейчас команда может сосредоточиться только на одном турнире, поэтому в Серии А будет стабильно играть основной состав.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Интер» дома разгромил «Удинезе» (4:0)

    • В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 3:1

    • «Интер» забил больше всех и меньше всех пропустил в серии А — 73:14, «Удинезе» имеет разницу — 29:45

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Удинезе» дают 7,80, а на «Интер» — 1,45. Ничью букмекеры оценивают в 4,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,14, а тотал больше 2,5 за 1,76.

    Прогноз: миланский «Интер», когда серьезно настроен на матч, обычно выносит любого соперника в чемпионате. Под рукой у Симоне Индзаги очень мощный состав, где невероятная конкуренция на каждую позицию. Должна быть уверенная победа.

    Ставка: «Интер» выиграет с форой -1 за 1,75.

    Прогноз: любители рискнуть могут взять разгромную победу «Интера», экономить силы сейчас нет смысла, так как команда вылетела из еврокубков.

    Ставка: победа «Интера» с форой -2,5 за 4,0.

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    Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Интер» с коэффициентом 1.75. Дата матча: 08.04.2024. Прогнозы на футбол. «Интер» не пощадит соперника
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