Каземиро: Поздравляю Наваса — он провел выдающийся матч

Полузащитник «Реала» и сборной Бразилиипосле победы над Коста-Рикой отметил игру партнера по клубу, костариканского вратаря.

Бразильцы в пятницу в Санкт-Петербурге победили команду Коста-Рики со счетом 2:0. Неймар забил второй гол в матче на седьмой добавленной ко второму тайму минуте и не смог сдержать слез.

«Мы знали, что игра будет сложная, упорно работали на протяжении всего матча, играли агрессивно, стремились к победе — и были вознаграждены.

Почему плакал Неймар? Если он чувствует, что хочется заплакать, он вправе сделать это. От него все ждут многого.

Давление не влияет на нас, мы привыкли к нему. В сборной Бразилии играют футболисты высочайшего уровня, которые всегда должны играть на победу.

Соперник стремился к ничьей, но мы этого не позволили. Хочу поздравить Кейлора Наваса, своего партнера по "Реалу" — он провел выдающийся матч.

Является ли наша команда фаворитом турнира? Не забывайте — это чемпионат мира, многие сильные команды уже потеряли очки, так что здесь ко всем нужно относиться с уважением», — приводит слова игрока «Спорт-экспресс».