Радует бразильцев, нервирует весь мир: Неймар добрался до четвертьфинала

Сборная Бразилии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв команду Мексики в 1/8 финала со счетом 2:0. Точные удары нанесли Неймар и Роберто Фирмино. Предлагаем узнать, как на это отреагировали СМИ.

Практичность бразильцев

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак обратил внимание на то, с какой осторожностью бразильцы начали игру.

«Команды начали игру осторожно. Осорио планировал повторить трюк, исполненный в матче с Германией, ловя бразильцев на контратаках, но теперь ход со ставкой на быстрых крайних инсайдов Ирвина Лосано и Карлоса Велу не является для соперников откровением.

Инсайды даже стали регулярно меняться флангами, чтобы запутать оппонентов, но ничего особенно интересного у ворот Алисона не создали.

Тите привил бразильцам несвойственную им ранее практичность. Первые 20 минут они приглядывались к сопернику, и только убедившись, что им ничто не угрожает, стали поджимать.

Однако желто-зеленым не хватало скорости и интенсивности действий. Игравшие глубоко мексиканцы успевали страховать друг друга и перекрывать все зоны. Не лучшие 45 минут провел Неймар, поначалу вообще не касавшийся мяча», — отмечает Зибрак.

Гол и боль Неймара

Журналист «Чемпионата» Олег Лысенко отметил, что первым голом в матче отметился Неймар, который вскоре после взятия ворот подвергся грубой атаке со стороны Мигеля Лаюна.

«Как это часто бывает, гол "взорвал" игру. И забил его тот, от кого этого больше всего ждали. Ну конечно, Неймар. На фланговый прострел Виллиана выходили сразу двое бразильцев. Жезус до мяча не достал, и Неймар внёс его в пустые ворота.

Мексиканские защитники, кажется, просто не сообразили, кто кого должен держать в этой ситуации. Манёвр Неймара с фланга в центр вверг их в секундный ступор. Бразилии этого хватило, чтобы открыть счёт.

Репутация заслуженного артиста мирового футбола сработала против героя матча в середине второго тайма. Нет ничего удивительного в том, что Джанлука Рокки издали не заметил подленькой выходки Лаюна — мексиканский хав исподтишка наступил шипами на голеностоп лежащего за бровкой Неймара.

Странно, что ассистента главного внезапная слепота поразила. Оба равнодушно наблюдали, как пострадавший корчится от боли. Лаюну его хамство сошло с рук. Хорошо, обошлось без тяжёлой травмы, но это не значит, что ничего не было», — подчеркивает Лысенко.

Мексиканское проклятие

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Егор Бычков заметил, что даже пропущенный гол не помог мексиканцам взять игру под свой контроль, и напомнил, что для «ацтеков» это уже седьмое подряд поражение на стадии 1/8 финала.

«Мяч все реже задерживался в центре поля, курсировал от ворот до ворот, но забеги бразильцев продолжали оставаться опаснее и острее. В сборной Мексики, несмотря на замены, не было необходимой свежести, изобретательности и фантазии. Лосано оставался главным мотором команды Осорио впереди, но защита не оставляла ему шансов.

А за несколько минут до финального свистка шансов мексиканцам не оставило и бразильское нападение. Неймар выскочил в быстрый прорыв, ушел от Гуардадо, ткнул носком мимо Очоа, вратарь мяч достал, но тот отскочил к только что вышедшему на поле Фирмино, и нападающий "Ливерпуля" вбежал с ним в ворота.

Бразилия уверенно обыграла Мексику, которая в седьмой раз подряд завершила борьбу на чемпионате мире на стадии 1/8 финала. Для суеверных наследников ацтеков это еще один повод убедиться в том, что "проклятие пятого матча" — это не шутка», — считает Быков.

Неймар ведет бразильцев к победе

Тимур Валеев в своем материале для «Спорта День за Днем» похвалил Неймар, которого считает лидером нынешней сборной Бразилии

«Со стороны еще не ощущается, что 26-летний нападающий ─ незаменим для Бразилии. Многие не обратили внимание, что именно после травмы Неймара в матче с Колумбией (2:1) на ЧМ-2014 команда внезапно позорно уступила Германии (1:7).

Однако бразилец единственный, кто на поле делает все ради победы. Он готов симулировать травму от легкого касания лица, может упасть в штрафной соперника, если это позволит заработать пенальти. В наши дни понятие честной игры становится все менее актуальным, поскольку запоминают только победителя. Кроме того, симуляции и прочие "маленькие хитрости" в игре занимают лишь малую часть.

В матче с Мексикой (2:0) Неймар успел полежать на газоне, изображая дикую боль, но вместе с тем он забил гол и отдал голевую передачу, сделав результат. По воротам чудотворного голкипера Гильермо Очоа пробивали Виллиан и Габриэл Жезус, но только Неймар не оставлял ему никакого шанса на сейв. Особенно красивым получился победный мяч, где бразилец сыграл пяткой на Виллиана и тут же помчал замыкать прострел партнера ─ и успел!

Креатив Неймара позволил взломать оборону Мексики, которую не смогли вскрыть даже немцы — экс чемпионы мира. Даже самарская жара и шум мексиканских болельщиков не помешали планам нападающего выиграть чемпионат мира. Бразилия на данной стадии пропустила меньше всех (всего один мяч в четырех матчах), а потому справедливо считается главным фаворитом на ЧМ-2018», — убежден Валеев.

Актерское ремесло

А вот корреспонденты Rusfootball.info Иван Долинин и Роман Гуськов упрекнули Неймара за то, что он продолжает явно симулировать на текущем чемпионате мира.

«Актёрское ремесло Неймар использует постоянно и так, что настраивает против себя примерно весь мир. Только рожая, женщина может испытать те муки, которые испытал Неймар, когда Лаюн забрал у него, лежавшего за пределами поля, мячик. Может, то была душевная боль, ведь её физической природы повторы так и не выявили. Похоже, мексиканец наступил на ногу, но не настолько же… Меж тем, Лаюн зафиксировал психологическую победу, ведь Неймар после этого ушёл в центр, а налево к сивому дьяволу бросили Габриэла Жезуса.

Неймар выбесил, но достойного футбольного ответа Мексика сообразить не могла. У Бразилии, понятно, стало больше свободных зон, а мексиканцы уже с Хонатаном Дос Сантосом и Раулем Хименесом отмечались только дальними ударами. Ну а Неймар после перехвата и передачи Фернандиньо в концовке прорвался к оголённым тылам мексиканской обороны и, можно сказать, выдал голевую передачу на Фирмино.

Бразилия не была безупречной, но была яркой, быстрой, хорошо настроенной, артистичной (как без этого, если в составе Неймар) и в целом оправдала статус фаворита. Мексиканцы отрезками смотрелись здорово, но достаточно посмотреть на список их клубов и сравнить с бразильским, чтобы понять, где играет более классные футболисты, пусть многие из мексиканцев традиционно играют за сборную лучше, чем за клуб. Но свою мечту пробиться дальше 1/8 финала они не осуществили, потому что не надо было заниматься ерундой со шведами. Побеждать Швейцарию Мексика могла, а вот набирающую ход Бразилию вряд ли сумеет даже Бельгия, которая вечером обязана заработать путёвку в четвертьфинал. Мексике это не удалось в 7-й раз подряд», — говорится в статье. 0