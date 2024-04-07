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    «Ливерпуль» ушел от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: счет матча 2:2 (0:1), обзор голов

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    В матче 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» не выявили победителя — 2:2.

    Мохаммед Салах
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    Мохаммед Салах

    На 23-й минуте счет открыл колумбийский полузащитник гостей Луис Диас, ему ассистировал Дарвин Нуньес.

    В начале второго тайма «МЮ» сравнял счет после точного удара Бруну Фернандеша, а через 17 минут и вовсе вышел вперед. Гол на счету Кобби Майну, голевую передачу ему отдал Ван-Биссака.

    На 84-й минуте Мохаммед Салах реализовал пенальти и принес «Ливерпулю» очко.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 2:2
    Голы: 0:1 Луис Диас (23'), 1:1 Бруну Фернандеш (50'), 2:1 Кобби Майну (67'), 2:2 Мохамед Салах (пенальти) (84') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Вилли Камбвала, Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака, Каземиро, Кобби Майну (Мэйсон Маунт, 85'), Алехандро Гарначо (Софьян Амрабат, 80'), Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд (Антони, 66'), Расмус Хёйлунн Ливерпуль: Кивин Келлехер, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Джарелл Куанса, Конор Брэдли (Джо Гомес, 66'), Луис Диас, Мохамед Салах, Доминик Собослаи (Кёртис Джонс, 66'), Ватару Эндо (Харви Эллиотт, 69'), Алексис Мак Аллистер, Дарвин Нуньес (Коди Матес Гакпо, 69') Предупреждения: Конор Брэдли (7'), Вилли Камбвала (74'), Андре Онана (80'), Кёртис Джонс (89'), Мэйсон Маунт (90 + 3'), Антони (90 + 4'), Каземиро (90 + 7')

    Календарь и таблица АПЛ

    В следующем туре «Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас», а «МЮ» отправится в гости к «Борнмуту».

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