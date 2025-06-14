Экспресс дня 14 июня. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Беларуси, Ирландии и Эстонии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Слуцк» — «Динамо» Минск

Футбол. Чемпионат Беларуси

«Слуцк» находится на 14-й позиции в таблице чемпионата Беларуси. Клуб записал в актив 8 очков в 11 встречах. У «Слуцка» две победы, две ничьи и 7 поражений.

С 11 апреля по 11 мая у «Слуцка» был ужасный отрезок. Команда проиграла пять матчей подряд. В текущем месяце клуб уже провел одну игру. 1 июня «Слуцк» дома уступил «Гомелю» со счетом 0:3.

«Динамо» Минск в нынешнем сезоне борется за медали. Сейчас команда располагается на 3-й позиции в таблице. У клуба 23 очка по итогам 10 матчей.

У минского «Динамо» трехматчевая выигрышная серия. Последний раз команда уступала 13 апреля. Тогда столичный коллектив в гостях проиграл «Славии-Мозырь» со счетом 0:3.

Ставка: Победа «Динамо» с форой (-1.5) за 1.64.

«Слайго Роверс» — «Уотерфорд»

Футбол. Чемпионат Ирландии

«Слайго Роверс» на данный момент замыкает таблицу. В активе клуба 12 очков. У «Слайго Роверс» в 18 встречах три победы, три ничьи и 12 поражений.

В мае результаты «Слайго Роверс» оставляют желать лучшего. В шести матчах команда выиграла лишь раз. Пока «Слайго Роверс» является главным кандидатом на понижение в классе.

«Уотерфорд» идет на 8-м месте в таблице. У клуба 23 набранных очка. В активе «Уотерфорда» 7 побед, две ничьи и 9 поражений.

Прогнозы и ставки на футбол

Безвыигрышная серия «Уотерфорда» составляет три матча. Команда не побеждает в чемпионате Ирландии с 9 мая. Тогда «Уотерфорд» в родных стенах одолел «Голуэй Юнайтед» со счетом 1:0.

Ставка: Обе забьют за 1.66.

«Курессааре» — «Левадия»

Футбол. Чемпионат Эстонии

«Курессааре» в таблице чемпионата Эстонии находится на 8-м месте. Клуб набрал 13 очков в 15 матчах. У «Курессааре» 4 победы, одна ничья и 10 поражений.

В чемпионате Эстонии «Курессааре» потерпел три поражения кряду. Сейчас команда находится в плохой форме. Букмекеры не верят, что в предстоящей встрече «Курессааре» добьется положительного результата.

«Левадия» в нынешнем сезоне постарается стать чемпионом. На данный момент клуб находится на 2-й строчке в таблице. Набрано 32 очка в 15 матчах. У «Левадии» 10 побед, две ничьи и три поражения.

В 2025 году команды уже встречались. 8 апреля «Левадия» взяла верх над «Курессааре» со счетом 3:2. Скорее всего, сейчас победитель будет тот же. Напомним, «Левадия» не проигрывает «Курессааре» с 18 сентября 2022 года.

Ставка: ТМ 3 за 1.50.

Общий коэффициент — 4.08.