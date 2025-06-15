Эдмонтон — Флорида. Ставка (к. 2.32), прогноз на матч финала НХЛ, 15 июня 2025 года

Эдмонтон
Флорида
«Эдмонтон»
Турнирное положение: После 0:3 в первом периоде четвертого матча серии казалось, что «Эдмонтон» уже не оклемается, но у него получилось это сделать.
Последние матчи: В очередном овертайме этой серии «Эдмонтону» победу принес снова Драйзайтль, который стал «Х-фактором» Ноблоха, когда нужно забросить решающую шайбу в матче.
Травмированные игроки: У Зака Хаймана продолжаются проблемы с запястьем, поэтому он не сможет принять участие за «Эдмонтон» в очередной игре серии.
Общий тонус: Преимущество домашней площадки должно сыграть за «Эдмонтон», но силы команд настолько равны, что гарантировать такой исход матча никто не решится.
«Флорида»
Турнирное положение: Нельзя сказать, что у «Флориды» в серии есть какие-то неразрешимые проблемы, однако несколько тревожных звоночков все же прозвучало.
Последние матчи: После того, как «Флорида» создала себе комфортное преимущество по счету, игроки этой команды как будто совсем встали и упустили комфортное преимущество по счету.
Травмированные игроки: Радует, что у «Флориды» все готовы играть, и нет никаких проблем с травмами и дисквалификациями.
Общий тонус клуба: Для гостей нет никаких преград показать успешный хоккей в Канаде, поскольку Морис умеет находить максимально правильные слова для своих парней.
Статистика для ставок
- «Флорида» за семь последних гостевых матчей проиграла всего раз
- Три из последних четырех очных поединков не заканчивались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.32, на ничью — 4.60, на гостей — 2.69.
Прогноз: «Эдмонтон» способен добыть важную домашнюю победу.
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Альтернативный прогноз: Снова будет упорная игра, и вероятность обойтись без овертайма крайне низкая.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.32.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.80.