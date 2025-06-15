Эдмонтон — Флорида. Ставка (к. 2.32), прогноз на матч финала НХЛ, 15 июня 2025 года

В матче финала Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 15 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Флорида», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: После 0:3 в первом периоде четвертого матча серии казалось, что «Эдмонтон» уже не оклемается, но у него получилось это сделать.

Последние матчи: В очередном овертайме этой серии «Эдмонтону» победу принес снова Драйзайтль, который стал «Х-фактором» Ноблоха, когда нужно забросить решающую шайбу в матче.

Травмированные игроки: У Зака Хаймана продолжаются проблемы с запястьем, поэтому он не сможет принять участие за «Эдмонтон» в очередной игре серии.

Общий тонус: Преимущество домашней площадки должно сыграть за «Эдмонтон», но силы команд настолько равны, что гарантировать такой исход матча никто не решится.

«Флорида»

Турнирное положение: Нельзя сказать, что у «Флориды» в серии есть какие-то неразрешимые проблемы, однако несколько тревожных звоночков все же прозвучало.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: После того, как «Флорида» создала себе комфортное преимущество по счету, игроки этой команды как будто совсем встали и упустили комфортное преимущество по счету.

Травмированные игроки: Радует, что у «Флориды» все готовы играть, и нет никаких проблем с травмами и дисквалификациями.

Общий тонус клуба: Для гостей нет никаких преград показать успешный хоккей в Канаде, поскольку Морис умеет находить максимально правильные слова для своих парней.

Статистика для ставок

«Флорида» за семь последних гостевых матчей проиграла всего раз

Три из последних четырех очных поединков не заканчивались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.32, на ничью — 4.60, на гостей — 2.69.

Прогноз: «Эдмонтон» способен добыть важную домашнюю победу.

Альтернативный прогноз: Снова будет упорная игра, и вероятность обойтись без овертайма крайне низкая.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.32.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.80.