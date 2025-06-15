Гарбрандт — Барселос. Ставка (к. 1.65) и прогноз на ММА, UFC Atlanta, 15 июня 2025 года

В рамках турнира UFC Atlanta 15 июня состоится поединок Коди Гарбрандта и Раони Барселоса в легчайшем весе. Начало — 06:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Гарбрандт — Барселос, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Коди Гарбрандт

Турнирное положение: Коди Гарбрандт бывший чемпион UFC в легчайшем весе, легендарный боец с громким именем. Однако в последние годы он переживает явный спад и давно не входит в рейтинг дивизиона.

Последние бои: Карьера в UFC стала очень неровной. В своих последних пяти выходах в октагон он проиграл Дейвисону Фигейреду сабмишеном, до этого нокаутировал Брайана Келлехера, выиграл решением судей у Тревина Джонса. На дистанции в пять поединков у него лишь две победы.

Состояние бойца: Несмотря на спад, Гарбрандт по-прежнему обладает феноменальной скоростью и взрывной ударной мощью, способной отправить в нокаут любого. Его боксерские навыки на пике формы были одними из лучших в дивизионе. Однако главная проблема — это неспособность держать удар. Коди слишком часто пропускает тяжелые попадания и оказывается в нокдауне или нокауте. Его выносливость и способность вести бой на длительной дистанции тоже вызывают вопросы.

Раони Барселос

Турнирное положение: Раони Барселос опытный бразильский ветеран, крепкий середняк легчайшего веса. Он никогда не бился за титул, но стабильно выступал на высоком уровне, хотя в последнее время тоже не входит в топ-15.

Последние бои: Барселос также переживает не лучшую полосу. В последних пяти боях он потерпел поражение нокаутом от Умара Нурмагомедова, проиграл решением судей Кайеру Филлпсу, уступил по очкаму Виктору Генри, а перед этим проиграл решением Тимуру Валиеву. Но в 2 предыдущих боя Барелос выиграл. В последней встрече одолел по очкам непобежденного Пэйтона Тэлботта.

Состояние бойца: Раони известен своей универсальностью. Он техничен как в стойке, так и в партере, обладает хорошей борьбой и бразильским джиу-джитсу.

Однако он тоже стал уязвим к досрочным поражениям.

Статистика для ставок

В последних пяти поединках Коди Гарбрандт одержал две победы

Барселос выиграл 2 предыдущих боя

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят небольшим фаворитом Раони Барселоса. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.65. Успех Коди Гарбрандта оценивается в 2.20.

Прогноз: Этот бой сложно назвать однозначным. Гарбрандт, безусловно, опаснее в стойке своими скоростью и нокаутирующим ударом. Если он вернет былую форму даже на один вечер, он может быстро закончить бой. Однако его уязвимость и нестабильность последних лет вселяют мало уверенности. Барселос выглядит более стабильным и универсальным бойцом.

Ставка: Победа Раони Барселоса за 1.65.