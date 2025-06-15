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    Бывшего чемпиона UFC снова ждет неудача?

    Гарбрандт — Барселос. Ставка (к. 1.65) и прогноз на ММА, UFC Atlanta, 15 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гарбрандт — Барселос
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    Коди Гарбрандт (справа)
    В рамках турнира UFC Atlanta 15 июня состоится поединок Коди Гарбрандта и Раони Барселоса в легчайшем весе. Начало — 06:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Гарбрандт — Барселос, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Коди Гарбрандт

    Турнирное положение: Коди Гарбрандт бывший чемпион UFC в легчайшем весе, легендарный боец с громким именем. Однако в последние годы он переживает явный спад и давно не входит в рейтинг дивизиона.

    Последние бои: Карьера в UFC стала очень неровной. В своих последних пяти выходах в октагон он проиграл Дейвисону Фигейреду сабмишеном, до этого нокаутировал Брайана Келлехера, выиграл решением судей у Тревина Джонса. На дистанции в пять поединков у него лишь две победы.

    Состояние бойца: Несмотря на спад, Гарбрандт по-прежнему обладает феноменальной скоростью и взрывной ударной мощью, способной отправить в нокаут любого. Его боксерские навыки на пике формы были одними из лучших в дивизионе. Однако главная проблема — это неспособность держать удар. Коди слишком часто пропускает тяжелые попадания и оказывается в нокдауне или нокауте. Его выносливость и способность вести бой на длительной дистанции тоже вызывают вопросы.

    Раони Барселос

    Турнирное положение: Раони Барселос опытный бразильский ветеран, крепкий середняк легчайшего веса. Он никогда не бился за титул, но стабильно выступал на высоком уровне, хотя в последнее время тоже не входит в топ-15.

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    • Последние бои: Барселос также переживает не лучшую полосу. В последних пяти боях он потерпел поражение нокаутом от Умара Нурмагомедова, проиграл решением судей Кайеру Филлпсу, уступил по очкаму Виктору Генри, а перед этим проиграл решением Тимуру Валиеву. Но в 2 предыдущих боя Барелос выиграл. В последней встрече одолел по очкам непобежденного Пэйтона Тэлботта.

    Состояние бойца: Раони известен своей универсальностью. Он техничен как в стойке, так и в партере, обладает хорошей борьбой и бразильским джиу-джитсу.

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    Однако он тоже стал уязвим к досрочным поражениям.

    Статистика для ставок

    • В последних пяти поединках Коди Гарбрандт одержал две победы

    • Барселос выиграл 2 предыдущих боя

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят небольшим фаворитом Раони Барселоса. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.65. Успех Коди Гарбрандта оценивается в 2.20.

    Прогноз: Этот бой сложно назвать однозначным. Гарбрандт, безусловно, опаснее в стойке своими скоростью и нокаутирующим ударом. Если он вернет былую форму даже на один вечер, он может быстро закончить бой. Однако его уязвимость и нестабильность последних лет вселяют мало уверенности. Барселос выглядит более стабильным и универсальным бойцом.

    Ставка: Победа Раони Барселоса за 1.65.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гарбрандт — Барселос?

    Матч Гарбрандт — Барселос состоится 15 июня 2025 года в 06:10 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Гарбрандт — Барселос?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Раони Барселоса.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гарбрандт — Барселос?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Раони Барселоса» с коэффициентом у букмекеров 1.65.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гарбрандт — Барселос?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гарбрандт — Барселос?

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят небольшим фаворитом Раони Барселоса. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.65. Успех Коди Гарбрандта оценивается в 2.20.

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    Гарбрандт — Барселос: прогноз и ставка за 1.65, статистика, коэффициенты матча 15.06.202506:10. Бывшего чемпиона UFC снова ждет неудача?
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