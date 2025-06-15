Хитчинс — Камбосос. Ставка (к. 1.75) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Нью-Йорке, 15 июня 2025 года

В рамках турнира по профессиональному боксу в Нью-Йорке 15 июня в первом полусреднем весе пройдет бой за пояс IBF между Ричардсоном Хитчинсом и Джорджем Камбососом. Начало — 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Хитчинс — Камбосос, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ричардсон Хитчинс

Турнирное положение: Ричардсон Хитчинс сейчас на самом пике. Он действующий чемпион IBF в первом полусреднем. Молодой, непобежденный, считается восходящей звездой дивизиона.

Последние бои: Хитчинс подходит к этой защите на серии из пяти побед. В прошлом декабре он заполучил пояс IBF, выиграв у Лиама Паро раздельным решением судей. До этого, в апреле, он переиграл по очкам Густаво Лемоса в отборочном бою. Его предыдущие победы тоже были решением судей или отказом соперника. Выигрывает он стабильно, хоть и не всегда ярко.

Состояние бойца: Ричардсон эталон техничного боксера с очень надежной защитой. Хитчинс редко ловит чистые удары. Его козырь — умение держать нужную дистанцию и грамотно контратаковать. Отлично работает ногами, много двигается, бьет точный джеб и предпочитает не лезть в размены, действуя вторым номером. Выглядит он свежо и уверенно, как настоящий чемпион. Его скорость и длина рук — серьезное оружие.

Джордж Камбосос

Турнирное положение: Джордж Камбосос бывший претендент на звание абсолютного чемпиона в легком весе. Сейчас он все еще в топ-15. Его позиции пошатнулись после двух проигрышей Девину Хейни и очень непростого боя с Макси Хьюзом.

Последние бои: Камбосос выходит на этот бой после досрочного поражения от Ломаченко. Ранее он победил Макси Хьюза в июле прошлого года. Тот бой он выиграл раздельным решением судей, и нельзя сказать, что легко. До этого были два поражения подряд от Девина Хейни, оба единогласным решением. Его главный триумф — победа раздельным решением над Теофимо Лопесом в конце 2021 года, которая принесла ему 3 титула.

Состояние бойца: Джордж боец с несгибаемым характером и бесценным опытом больших боев. Он может и давить, и контратаковать, в его ударах есть нокаутирующая сила. Проблема в том, что в последних поединках Камбосос стал пропускать больше попаданий, чем раньше.

Возникают вопросы и к его выносливости, особенно если бой затянется и будет проходить в высоком темпе. Создается впечатление, что пик формы у него позади, хотя характер и желание победить никто не отменял.

Статистика для ставок

Ричардсон Хитчинс все еще не знает поражений, у него 19 побед.

Джордж Камбосос выиграл лишь однажды за последних 4 боя

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Хитчинса видят фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу дают коэффициент 1.10. На успех Камбососа можно поставить с коэффициентом 7.35.

Прогноз: Разница в росте и особенно в размахе рук здесь очень существенна в пользу Хитчинса. Он быстрее, техничнее в защите и явно свежее. Джорджу, чтобы устроить сенсацию, нужно навязать грязный бой и попытаться поймать чемпиона мощным ударом. Проблема в том, что Хитчинс слишком хорошо умеет не подпускать таких соперников. Он дисциплинирован, подвижен и не даст сопернику работать комфортно. Опыт австралийца — это грозное оружие, но против нынешней скорости, тактики и физических данных чемпиона их может просто не хватить.

Ставка: Победа Ричардсона Хитчинса по очкам за 1.75.