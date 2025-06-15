Усман — Бакли. Ставка (к. 1.83) и прогноз на ММА, UFC Atlanta, 15 июня 2024 года

В рамках турнира UFC Atlanta 15 июня состоится главное событие поединок Камару Усмана и Хоакина Бакли в полусреднем весе. Начало — 07:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Усман — Бакли, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Камару Усман

Турнирное положение: Камару Усман бывший чемпион UFC в полусреднем весе, легенда дивизиона. На данный момент занимает четвертую строчку рейтинга, но находится на спаде карьеры после серии поражений.

Последние бои: Усман возвращается после долгого простоя в полтора года. Его последний бой в октябре 2023 года завершился поражением решением судей от Хамзата Чимаева. До этого он дважды уступил Леону Эдвардсу — сначала нокаутом, а затем решением, потеряв титул. На дистанции последних трех поединков у нигерийца 3 поражения. До этого он 5 раз защищал чемпионский пояс.

Состояние бойца: Главный вопросы к Усману — его физическая форма после простоя и травм (стопы, колени) и остаточная мотивация в 38 лет. Он остается невероятно техничным и умным бойцом, мастером борьбы (черный пояс BJJ) с сильным джебом и контролем дистанции. Однако в последних боях стал заметно осторожнее, хуже держит удар, а его фирменный темп и давление ослабли. Способен ли он вернуться к прежнему уровню? Есть сомнения.

Хоакин Бакли

Турнирное положение: Хоакин Бакли восходящая звезда полусреднего дивизиона, боец в шаге от претендентского поединка. В настоящее время занимает шестую строчку рейтинга UFC.

Последние бои: Бакли находится на впечатляющей серии из шести побед подряд с момента перехода в полусредний вес в 2023 году. В декабре 2024-го он выиграл досрочно у Колби Ковингтона в третьем раунде. До этого нокаутировал ветерана Стивена Томпсона и одержал победу единогласным решением над Нурсултоном Рузибоевым. Была также виктория нокаутом и над Висенте Люке. Две последних победы добыты нокаутами.

Состояние бойца: Невероятно голоден, мотивирован и уверен в себе. Бакли эволюционировал из просто мощного панчера в более универсального бойца, улучшив защиту от тейкдаунов и работу в клинче у сетки. Обладает невероятной ударной мощью в обеих руках (15 нокаутов в активе), агрессивен, но стал умнее в выборе моментов. Его физические кондиции и скорость на пике.

Главный вопрос — сможет ли он сохранить темп и концентрацию на дистанции пяти раундов против такого опытного оппонента.

Статистика для ставок

На дистанции в 3 поединка у Усмана 3 поражения подряд

У Бакли 6 побед подряд в полусреднем весе

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Хоакин Бакли является фаворитом у букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.42. Коэффициент на победу Камару Усмана составляет 2.85.

Прогноз: Долгий простой, возраст и серия поражений создают серьезные сомнения в способности Усмана противостоять нынешнему Бакли. Нигериец, безусловно, тактически подкованнее и может попытаться контролировать бой джебом или переводами в партер. Однако Бакли голоднее, сильнее физически, обладает гораздо более опасным ударом и научился минимизировать риски в борьбе. Усман в последних боях выглядел уязвимым к ударам, а Бакли как раз тот, кто может этим воспользоваться. Вероятнее всего, восходящая звезда Бакли продолжит свою победную серию, возможно, досрочно, если Усман не выдержит его мощи и темпа.

Ставка: Победа Хоакина Бакли + тотал больше 2,5 за 1.83.