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    В стартовом матче команды сыграют осторожно?

    Аль-Ахли Каир — Интер Майами. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Клубный чемпионат мира, 15 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Ахли Каир» — «Интер» Майами
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    Лионель Месси
    15 июня в матче Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Аль-Ахли Каир» и «Интер» Майами. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Ахли Каир» — «Интер» Майами, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. Группа A 15 Июня 2025 года

    Аль-Ахли

  • Джидда
    •  Аль-Ахли 03:00 Интер Майами

    Интер Майами

  • Майами
    •

    «Аль-Ахли Каир»

    Турнирное положение: «Аль-Ахли Каир» сыграет в одной группе с американским «Интер Майами», бразильским «Палмейрасом» и португальским «Порту».

    В стартовом матче с «Интер Майами» «Аль-Ахли Каир» не является фаворитом. Однако команда постарается порадовать своих болельщиков.

    Последние матчи: «Аль-Ахли Каир» подходит к игре в отличном настроении. В чемпионате Египта команда выигрывает один матч за другим.

    Стоит отметить, что у «Аль-Ахли» шестиматчевая победная серия. Клуб во внутреннем чемпионате неизменно выигрывает с 30 апреля.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Состав «Аль-Ахли» не представляет собой ничего особенного. Но команду нельзя недооценивать. Это 12-кратный победитель Лиги чемпионов Африки.

    На Клубном чемпионате мира «Аль-Ахли» играет 10-й раз. Четырежды клуб занимал третье место. В составе много футболистов из сборной Египта.

    До начала Клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» сыграл лишь один контрольный матч, но удачным его явно назвать нельзя. Команда потерпела поражение от мексиканской «Пачуки» со счетом 1:2 после серии 11-метровых ударов.

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Интер Майами» ждет серьезная борьба на групповом этапе. Безусловно, команда постарается начать Клубный чемпионат мира с победы.

    В нынешнем розыгрыше МЛС у «Интер Майами» не всё идеально. После 16 встреч клуб в таблице замыкает топ-3, отставая от первой строчки на 5 очков.

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    • Последние матчи: «Интер Майами» 19 мая разгромно проиграл «Орландо Сити» (0:3), но затем команда в трех встречах ни разу не уступила.

    Ранее в МЛС «Интер Майами» одержал две победы кряду. Клубу удалось взять верх над «Монреалем» (4:2) и «Коламбус Крю» (5:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Интер Майами» с Лионелем Месси является одним из лидеров МЛС. На победу на Клубном чемпионате мира команде рассчитывать сложно, однако выйти из группы вполне реально.

    Состав «Интер Майами» лучше, чем у «Аль-Ахли». Команда заслуженно является фаворитом. Скорее всего, «Интер Майами» будет действовать первым номером и постарается забить быстрый гол.

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    К тому же, матч состоится на стадионе «Хард Рок», где соберется большое количество фанатов «цапель». Высока вероятность победы американского клуба.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Ахли» четырежды выигрывал бронзовые медали Клубного чемпионата мира

    • В трёх последних матчах «Интер Майами» забил 12 голов

    • Ранее команды друг с другом не играли

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.46.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Интер Майами» сильнее соперника. Наверняка команда будет много атаковать. Фаворит начнет Клубный чемпионат мира с победы.

    Ставка: Победа «Интер Майами» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в стартовом матче турнира сыграют осторожно и в сумме не забьют больше двух голов.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аль-Ахли Каир — Интер Майами?

    Матч Аль-Ахли Каир — Интер Майами состоится 15 июня 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Аль-Ахли Каир — Интер Майами?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аль-Ахли Каир — Интер Майами?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аль-Ахли Каир — Интер Майами?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аль-Ахли Каир — Интер Майами?

    Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.46.

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    Аль-Ахли Каир — Интер Майами: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 15.06.202503:00. В стартовом матче команды сыграют осторожно?
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