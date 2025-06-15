Аль-Ахли Каир — Интер Майами. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Клубный чемпионат мира, 15 июня 2025 года

Аль-Ахли
Интер Майами
«Аль-Ахли Каир»
Турнирное положение: «Аль-Ахли Каир» сыграет в одной группе с американским «Интер Майами», бразильским «Палмейрасом» и португальским «Порту».
В стартовом матче с «Интер Майами» «Аль-Ахли Каир» не является фаворитом. Однако команда постарается порадовать своих болельщиков.
Последние матчи: «Аль-Ахли Каир» подходит к игре в отличном настроении. В чемпионате Египта команда выигрывает один матч за другим.
Стоит отметить, что у «Аль-Ахли» шестиматчевая победная серия. Клуб во внутреннем чемпионате неизменно выигрывает с 30 апреля.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Состав «Аль-Ахли» не представляет собой ничего особенного. Но команду нельзя недооценивать. Это 12-кратный победитель Лиги чемпионов Африки.
На Клубном чемпионате мира «Аль-Ахли» играет 10-й раз. Четырежды клуб занимал третье место. В составе много футболистов из сборной Египта.
До начала Клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» сыграл лишь один контрольный матч, но удачным его явно назвать нельзя. Команда потерпела поражение от мексиканской «Пачуки» со счетом 1:2 после серии 11-метровых ударов.
«Интер Майами»
Турнирное положение: «Интер Майами» ждет серьезная борьба на групповом этапе. Безусловно, команда постарается начать Клубный чемпионат мира с победы.
В нынешнем розыгрыше МЛС у «Интер Майами» не всё идеально. После 16 встреч клуб в таблице замыкает топ-3, отставая от первой строчки на 5 очков.
Последние матчи: «Интер Майами» 19 мая разгромно проиграл «Орландо Сити» (0:3), но затем команда в трех встречах ни разу не уступила.
Ранее в МЛС «Интер Майами» одержал две победы кряду. Клубу удалось взять верх над «Монреалем» (4:2) и «Коламбус Крю» (5:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Интер Майами» с Лионелем Месси является одним из лидеров МЛС. На победу на Клубном чемпионате мира команде рассчитывать сложно, однако выйти из группы вполне реально.
Состав «Интер Майами» лучше, чем у «Аль-Ахли». Команда заслуженно является фаворитом. Скорее всего, «Интер Майами» будет действовать первым номером и постарается забить быстрый гол.
К тому же, матч состоится на стадионе «Хард Рок», где соберется большое количество фанатов «цапель». Высока вероятность победы американского клуба.
Статистика для ставок
- «Аль-Ахли» четырежды выигрывал бронзовые медали Клубного чемпионата мира
- В трёх последних матчах «Интер Майами» забил 12 голов
- Ранее команды друг с другом не играли
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.46.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.10.
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Прогноз: «Интер Майами» сильнее соперника. Наверняка команда будет много атаковать. Фаворит начнет Клубный чемпионат мира с победы.
Ставка: Победа «Интер Майами» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в стартовом матче турнира сыграют осторожно и в сумме не забьют больше двух голов.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.10