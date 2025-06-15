Аль-Ахли Каир — Интер Майами. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Клубный чемпионат мира, 15 июня 2025 года

15 июня в матче Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Аль-Ахли Каир» и «Интер» Майами. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Ахли Каир» — «Интер» Майами, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аль-Ахли Каир»

Турнирное положение: «Аль-Ахли Каир» сыграет в одной группе с американским «Интер Майами», бразильским «Палмейрасом» и португальским «Порту».

В стартовом матче с «Интер Майами» «Аль-Ахли Каир» не является фаворитом. Однако команда постарается порадовать своих болельщиков.

Последние матчи: «Аль-Ахли Каир» подходит к игре в отличном настроении. В чемпионате Египта команда выигрывает один матч за другим.

Стоит отметить, что у «Аль-Ахли» шестиматчевая победная серия. Клуб во внутреннем чемпионате неизменно выигрывает с 30 апреля.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Состав «Аль-Ахли» не представляет собой ничего особенного. Но команду нельзя недооценивать. Это 12-кратный победитель Лиги чемпионов Африки.

На Клубном чемпионате мира «Аль-Ахли» играет 10-й раз. Четырежды клуб занимал третье место. В составе много футболистов из сборной Египта.

До начала Клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» сыграл лишь один контрольный матч, но удачным его явно назвать нельзя. Команда потерпела поражение от мексиканской «Пачуки» со счетом 1:2 после серии 11-метровых ударов.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Интер Майами» ждет серьезная борьба на групповом этапе. Безусловно, команда постарается начать Клубный чемпионат мира с победы.

В нынешнем розыгрыше МЛС у «Интер Майами» не всё идеально. После 16 встреч клуб в таблице замыкает топ-3, отставая от первой строчки на 5 очков.

Последние матчи: «Интер Майами» 19 мая разгромно проиграл «Орландо Сити» (0:3), но затем команда в трех встречах ни разу не уступила.

Ранее в МЛС «Интер Майами» одержал две победы кряду. Клубу удалось взять верх над «Монреалем» (4:2) и «Коламбус Крю» (5:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Интер Майами» с Лионелем Месси является одним из лидеров МЛС. На победу на Клубном чемпионате мира команде рассчитывать сложно, однако выйти из группы вполне реально.

Состав «Интер Майами» лучше, чем у «Аль-Ахли». Команда заслуженно является фаворитом. Скорее всего, «Интер Майами» будет действовать первым номером и постарается забить быстрый гол.

К тому же, матч состоится на стадионе «Хард Рок», где соберется большое количество фанатов «цапель». Высока вероятность победы американского клуба.

Статистика для ставок

«Аль-Ахли» четырежды выигрывал бронзовые медали Клубного чемпионата мира

В трёх последних матчах «Интер Майами» забил 12 голов

Ранее команды друг с другом не играли

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер Майами» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.46.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: «Интер Майами» сильнее соперника. Наверняка команда будет много атаковать. Фаворит начнет Клубный чемпионат мира с победы.

Ставка: Победа «Интер Майами» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в стартовом матче турнира сыграют осторожно и в сумме не забьют больше двух голов.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10