Эстеван, Мастантуоно, Мора и еще семь молодых игроков, которые могут стать героями клубного ЧМ

Уже через несколько дней стартует Клубный чемпионат мира (КЧМ). И хотя на турнире будет немало суперзвезд мирового футбола, серьезное внимание также будет приковано к главным молодым талантам.

Ранее было немало случаев, когда молодежь заявляла о себе именно на летних турнирах. Пусть КЧМ пока и не дотягивает до уровня своих международных аналогов, за ним всё равно будут внимательно следить в поисках новых звезд.

В этом списке только те, кто родился в 2006 году или позже.

Эстеван Виллиан («Палмейрас»)

Болельщики за пределами Южной Америки, скорее всего, уже видели десятки вирусных роликов с участием Эстевана в форме «Палмейраса». Однако именно на КЧМ многие впервые по-настоящему увидят в деле самого яркого бразильского таланта со времен Неймара.

Эстеван Виллиан globallookpress.com

Уже этим летом Эстеван должен присоединиться к «Челси» («синие» заплатили за него 56 миллионов фунтов), и поначалу было неясно, кого он будет представлять на этом турнире. В итоге было решено, что 18-летний игрок попрощается с «Палмейрасом» именно на КЧМ. В его активе уже 26 голов в 78 матчах за команду из Сан-Паулу.

Эстеван получил прозвище «Мессиньо» еще в то время, когда выступал на юношеском уровне в Сан-Паулу. По манере игры он действительно чем-то напоминает восьмикратного обладателя «Золотого мяча».

На групповом этапе Эстевану предстоит сыграть против Лионеля Месси и «Интер Майами». Это шанс показать миру, почему на «Стэмфорд Бридж» так стремятся видеть его у себя в следующем сезоне.

Франко Мастантуоно («Ривер Плейт»)

Болельщики «Реала» уже потирают руки в ожидании выступления своего нового южноамериканского вундеркинда. Мастантуоно уже более года привлекает к себе внимание яркими выступлениями за «Ривер Плейт», и этим летом он попрощается со своим родным клубом — после КЧМ он подпишет контракт с «Реалом».

Франко Мастантуоно globallookpress.com

«Королевский клуб» согласился заплатить за Мастантуоно 40 миллионов евро, обойдя в борьбе за 17-летнего полузащитника «Пари Сен-Жермен».

Франко в 2025 году вывел свою игру на новый уровень, а его великолепный гол со штрафного в Суперкласико против «Бока Хуниорс» стал наглядной демонстрацией и таланта, и уверенности на крупнейшей сцене.

Кроме того, он стал самым юным футболистом в истории, дебютировавшим за сборную Аргентины в официальном матче. Этим летом у него есть все шансы окончательно заявить о себе как об одном из лучших тинейджеров мира.

Иан Субиабре («Ривер Плейт»)

Академия «Ривер Плейт», подарившая миру таких игроков, как Хулиан Альварес, Энцо Фернандес, Клаудио Эчеверри и Франко Мастантуоно, продолжает поставлять таланты, и следующим, кто может заявить о себе на «Монументале», скорее всего, станет Иан Субиабре.

Иан Субиабре globallookpress.com

18-летний Субиабре способен сыграть как на фланге, так и в центре нападения. Он уже регулярно выступает за основную команду, а к его персоне проявляют интерес «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Учитывая, какой путь прошли его предшественники, не удивляйтесь, если совсем скоро имя Субиабре станет известным во всем мире.

Альваро Монторо («Ботафого»)

Пусть сегодня чаще говорят об академии «Ривер Плейт», не стоит забывать и про «Велес Сарсфилд». Чемпион мира Тьяго Альмада — лишь один из известных выпускников академии нынешнего чемпиона Аргентины. По мнению некоторых, именно Альваро Монторо является самым талантливым игроком из этого поколения.

Альваро Монторо globallookpress.com

Монторо сравнивали с Андресом Иньестой, когда он играл за молодежные команды «Велеса». В этом сезоне он успел забить три гола в пяти матчах Кубка Либертадорес, прежде чем его подписал действующий чемпион Южной Америки — «Ботафого». Бразильский клуб сделал это заранее в рамках подготовки к Клубному чемпионату мира.

Поскольку он совсем недавно присоединился к бразильскому клубу, Монторо, возможно, придется запастись терпением в ожидании шанса сыграть на турнире. Однако если 18-летний атакующий полузащитник всё же выйдет на поле в США, он постарается доказать, почему такие клубы, как дортмундская «Боруссия», хотели заполучить его, прежде чем он оказался в «Ботафого».

Родригу Мора («Порту»)

Теперь снова вернемся в Европу, где одним из самых талантливых молодых игроков, которые выступят этим летом в США, является атакующий полузащитник «Порту» Родригу Мора.

Родригу Мора globallookpress.com

Он проявил себя еще на юношеском уровне, став лучшим бомбардиром Евро-2024 среди игроков до 17 лет. С тех пор, как Мора попал в основную команду, он продолжает впечатлять своей игрой в Португалии.

Хотя 18-летний футболист дебютировал за основной состав «Порту» только в сентябре, он завершил сезон с 10 голами и четырьмя результативными передачами в 23 матчах чемпионата.

В июне он был приглашен в основную сборную Португалии, и хотя дебют на поле не состоялся, сам опыт пребывания в национальной команде станет важным этапом в его развитии.

Несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен», в мае он подписал новый пятилетний контракт с «Порту». В соглашении прописана сумма отступных в 70 миллионов евро, и если он проявит себя на Клубном чемпионате мира, вполне возможно, что уже скоро один из топ-клубов решится заплатить эту сумму.

Варрен Заир-Эмри («Пари Сен-Жермен»)

«ПСЖ» после долгожданной победы в Лиге чемпионов приехал на КЧМ в статусе главного фаворита. В составе парижан мало игроков, которым нужно что-то доказывать этим летом, но Варрен Заир-Эмри, пожалуй, исключение.

Варрен Заир-Эмри globallookpress.com

Приход Жоау Невеша на «Парк де Пренс» вытеснил Заира-Эмри из стартового состава, и 19-летнему хавбеку в последние месяцы оставалось довольствоваться в основном выходами со скамейки в ключевых матчах.

Однако, по слухам, к Фабиану Руису проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии, а это значит, что одно из мест в полузащите чемпиона Франции вскоре может стать вакантным.

В случае ухода Руиса именно Заир-Эмри выглядит наиболее логичной заменой. За плечами юного француза уже более 120 матчей за первую команду «ПСЖ». Один из самых умных распасовщиков своего поколения, он будет стремиться проявить себя в США, чтобы вернуть себе место в основе в следующем сезоне.

Тайрик Джордж («Челси»)

Пока болельщики «Челси» с нетерпением ждут выступлений Эстевана и Лиама Делапа, КЧМ предоставляет фанатам «синих» еще один повод понаблюдать за развитием воспитанника клубной академии — Тайрика Джорджа.

Тайрик Джордж globallookpress.com

19-летний форвард в течение прошедшего сезона начал получать шансы в первой команде и особенно запомнился во время победного для «Челси» розыгрыша Лиги конференций. Высокий, быстрый вингер, способный действовать и в центре атаки, Джордж вполне может рассчитывать на еще большую роль в следующем сезоне, если хорошо проявит себя этим летом.

«Челси» отказался отпускать Джорджа и Джоша Ачемпонга в сборную Англии до 19 лет на чемпионат Европы. В клубе надеются, что Энцо Мареска предоставит им шанс блеснуть в США.

Жоан Гаду («Зальцбург»)

Присутствие «Зальцбурга» на КЧМ вызвало у многих удивление, поскольку эта команда редко проходит далеко в Лиге чемпионов и после 2023 года ни разу не выигрывала австрийскую Бундеслигу. Тем не менее, австрийцы прибыли на турнир в привычном для себя статусе клуба, в составе которого, как обычно, много талантливых игроков.

Жоан Гаду globallookpress.com

Наиболее яркий из них — центральный защитник Жоан Гаду, который во второй половине прошлого сезона сумел пробиться в основной состав и сразу же стал незаменимым.

Гаду перешел в «Зальцбург» в 2024 году в рамках сделки, сумма которой может достичь 10 миллионов евро. Во Франции его считают одним из лучших игроков своего возраста, и в Австрии он полностью оправдывает эту репутацию.

Гаду обладает не только отличными физическими качествами, но и выдающимися навыками игры с мячом. Он одинаково уверенно начинает атаки из глубины и довольно жестко действует в обороне, пользуясь своей мощью и скоростью. Если в ближайшие недели ему удастся сдержать нескольких топ-форвардов мира, интерес со стороны крупных клубов не заставит себя ждать.

Кутлвано Летлхаку («Мамелоди Сандаунс»)

Хотя основное внимание на турнире будет приковано к молодым звездам из Европы и Южной Америки, у остальных участников тоже есть интересные игроки.

Кутлвано Летлхаку globallookpress.com

Один из них — нападающий «Мамелоди Сандаунс» Кутлвано Летлхаку. 19-летний форвард уже привлек внимание европейских скаутов благодаря успешным выступлениям за первую команду. Более того, совсем недавно он помог сборной ЮАР выиграть молодежный Кубок Африки. Вполне логично ожидать, что Летохаку проявит себя и в США.

Давид Мартинес («Лос-Анджелес»)

Давид Мартинес отлично знает, как заявить о себе на большой сцене. Именно он стал ключевой фигурой сборной Венесуэлы, которая в 2023 году сенсационно выиграла чемпионат мира среди игроков до 17 лет. Мартинес провел на том турнире несколько выдающихся матчей. Теперь он входит в состав «Лос-Анджелеса», который рассчитывает максимально воспользоваться своим участием в КЧМ.

Давид Мартинес globallookpress.com

Мартинес перебрался из родной Венесуэлы в США перед началом сезона-2024 и помог клубу дойти до четвертьфинала плей-офф Кубка МЛС, забив четыре гола, несмотря на то что часть кампании он пропустил из-за травмы.

Сейчас 19-летний вингер постепенно закрепляется в стартовом составе команды Стива Черундоло и уже отличился тремя мячами к экватору текущего сезона.

Прогнозы и ставки на футбол

Несмотря на то, что «Лос-Анджелес» получил вызов на турнир в самый последний момент, среди представителей МЛС именно он может оказаться наиболее способным преподнести сюрприз. А Мартинес вполне способен снова напомнить о себе всему футбольному миру.