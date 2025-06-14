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    Приблизится ли «Индиана» к титулу чемпиона НБА?

    Индиана — Оклахома. Ставка (к. 2.98) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 14 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Индиана» — «Оклахома»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Индиана»
    В четвёртом матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на стадионе «Гейнбридж Филдаус» 14 июня. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Оклахома», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 14 Июня 2025 года

    Индиана

  • НБА. Плей-офф
    •  Индиана 03:30 Оклахома

    Оклахома

  • Оклахома
    •

    «Индиана»

    Путь в плей-офф: В плей-офф «иноходцы» переиграли «Нью-Йорк» (4:2), «Кливленд» (4:1) и «Милуоки» (4:1).

    Последние матчи: «Индиана» вышла вперёд в противостоянии с «Оклахомой» (2:1 — счет в финальной серии). В третьей игре противостояния «иноходцы» нанесли поражение «громовержцам» (116:107). В составе победителей результативной игрой отметился Беннедикт Матюрин, который отправил в кольцо соперника 27 очков.

    Индиана — Оклахома: коэффициенты букмекеров

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  • 2.9916.001.52Бонус$1500
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    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты из Индианаполиса одержали три победы. От травм восстановились Уокер и Джексон.

    «Оклахома»

    Путь в плей-офф: «Оклахома» стала чемпионом Западной конференции, в плей-офф «громобойцы» «свипнули» команду «Мемфис Гриззлис» (4:0 — счёт в серии), а также нанесли поражение «Денверу» (4:3) и Миннесоте (4:1).

    Последние матчи: В третьем матче серии «Оклахома» уступила «Индиане» со счетом 107:116.

    Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Никола Топич, у которого травмировано колено.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «громовержцы» одержали три победы и потерпели два проигрыша.

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

    • «Индиана» заняла 4 место в Восточной конференции

    • «Индиана» обыгравает «Оклахому» в серии со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. На победу «Индианы» — 2.98.

    ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Оклахома» по-прежнему фаворит пары, «Тандер» уже один раз отыгрывалась в битве с «Индианой». Однако, в предстоящей встрече «громобойцам» будет сложно повторить успех, так как «иноходцы» играют дома. Мы рискнём и поставим на победу «Индианы».

    Ставка: Победа «Индианы» с коэффициентом 2.98.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 230.5 с коэффициентом 2.33.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Индиана — Оклахома?

    Матч Индиана — Оклахома состоится 14 июня 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Индиана — Оклахома?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Индианы».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Индиана — Оклахома?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Индианы»» с коэффициентом у букмекеров 2.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Индиана — Оклахома?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Индиана — Оклахома?

    Коэффициенты букмекеров: : «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. На победу «Индианы» — 2.98.

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