Индиана — Оклахома. Ставка (к. 2.98) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 14 июня 2025 года

В четвёртом матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на стадионе «Гейнбридж Филдаус» 14 июня. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Индиана» — «Оклахома», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Индиана»

Путь в плей-офф: В плей-офф «иноходцы» переиграли «Нью-Йорк» (4:2), «Кливленд» (4:1) и «Милуоки» (4:1).

Последние матчи: «Индиана» вышла вперёд в противостоянии с «Оклахомой» (2:1 — счет в финальной серии). В третьей игре противостояния «иноходцы» нанесли поражение «громовержцам» (116:107). В составе победителей результативной игрой отметился Беннедикт Матюрин, который отправил в кольцо соперника 27 очков.

Индиана — Оклахома: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.9916.001.52Бонус$1500

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты из Индианаполиса одержали три победы. От травм восстановились Уокер и Джексон.

«Оклахома»

Путь в плей-офф: «Оклахома» стала чемпионом Западной конференции, в плей-офф «громобойцы» «свипнули» команду «Мемфис Гриззлис» (4:0 — счёт в серии), а также нанесли поражение «Денверу» (4:3) и Миннесоте (4:1).

Последние матчи: В третьем матче серии «Оклахома» уступила «Индиане» со счетом 107:116.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Никола Топич, у которого травмировано колено.

Состояние команды: В последних пяти матчах «громовержцы» одержали три победы и потерпели два проигрыша.

Статистика для ставок

«Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

«Индиана» заняла 4 место в Восточной конференции

«Индиана» обыгравает «Оклахому» в серии со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. На победу «Индианы» — 2.98.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Оклахома» по-прежнему фаворит пары, «Тандер» уже один раз отыгрывалась в битве с «Индианой». Однако, в предстоящей встрече «громобойцам» будет сложно повторить успех, так как «иноходцы» играют дома. Мы рискнём и поставим на победу «Индианы».

Ставка: Победа «Индианы» с коэффициентом 2.98.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 230.5 с коэффициентом 2.33.