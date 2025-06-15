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    Миранда Мэверик остановит Роуз Намаюнас?

    Намаюнас — Мэверик. Ставка (к. 3.26) и прогноз на ММА, UFC Atlanta, 15 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Намаюнас — Мэверик
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    Роуз Намаюнас (слева)
    В рамках турнира UFC Atlanta15 июня состоится поединок Роуз Намаюнас и Миранды Мэверик в женском наилегчайшем весе. Начало — 06:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Намаюнас — Мэверик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Роуз Намаюнас

    Турнирное положение: Роуз Намаюнас — двукратная бывшая чемпионка UFC в минимальном весе. На данный момент занимает седьмую строчку рейтинга наилегчайшей категории, но переживает не самый лучший период в карьере.

    Последние бои: В последнее время результаты Намаюнас нестабильны. Она одержала победы единогласным решением судей над Трейси Кортес и Амандой Рибас. Однако также потерпела поражения аналогичным образом от Эрин Блэнчфилд и Манон Фиоро, а также раздельным решением от Карлы Эспарзы. На дистанции последних 5 поединков у Роуз две победы и три поражения.

    Состояние бойца: Намаюнас по-прежнему обладает выдающимся техническим арсеналом. Она универсальна, с сильным атакующим грэпплингом (6 побед сабмишеном) и грамотной работой в стойке, имеет отличную защиту. Однако в последних боях заметна нехватка былой агрессии и уверенности. Возраст и жесткие бои за титул, возможно, дают о себе знать. Главный вопрос — сможет ли она найти свою чемпионскую форму против голодной претендентки.

    Миранда Мэверик

    Турнирное положение: Миранда Мэверик уверенно поднимается в рейтинге. На данный момент находится за пределами топ-10 (11-е место), но этот бой ее шанс громко заявить о себе.

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    • Последние бои: Мэверик находится на отличной серии. Она одержала четыре победы подряд: единогласным решением судей над Джейми-Лин Хорт и Андреа Ли, сабмишеном над Диони Барбосой и единогласным решением над Присцилой Кечоейрой. Единственное поражение за последнее время — единогласное решение в пользу Жасмин Ясудавичус. На дистанции последних 5 поединков у Миранды четыре победы и одно поражение.

    Состояние бойца: Миранда демонстрирует уверенный рост и великолепную форму. Она разносторонний боец с упором на грэпплинг (10 побед сабмишеном), технична в стойке и проявляет все больше уверенности. Ее серия из четырех побед подряд говорит о хорошем настрое и умении выигрывать сложные бои. Главные козыри — скорость, техника и отличное текущее состояние.

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    Вопрос в том, хватит ли Мэверик опыта и мощи, чтобы одолеть тактически подкованную ветерана уровня Намаюнас.

    Статистика для ставок

    • На дистанции последних 5 поединков у Намаюнас две победы и три поражения

    • Мэверик одержала четыре победы и одно потерпела одно поражение за 5 боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Роуз Намаюнас, несмотря на последние неудачи, считается фаворитом у букмекеров. На ее победу можно поставить за 1.37. Коэффициент на победу Миранды Мэверик составляет 3.26.

    Прогноз: Коэффициенты на Мэверик выглядят завышенными и привлекательными для ставки. Намаюнас, безусловно, тактически сильна и опытна, но ее последние выступления оставляют вопросы: она выглядит менее доминантной, а ее победы (над Кортес и Рибас) были не самыми убедительными. Мэверик, напротив, на подъеме, мотивирована, демонстрирует прогресс в навыках и уверенность. Ее стиль с акцентом на грэпплинг может создать серьезные проблемы для Намаюнас. Есть все шансы, что она сумеет навязать свой бой и выиграть по очкам за счет активности и контроля, либо даже найти возможность для сабмишена.

    Ставка: Победа Миранды Мэверик за 3.26.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Намаюнас — Мэверик?

    Матч Намаюнас — Мэверик состоится 15 июня 2025 года в 06:40 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Намаюнас — Мэверик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Миранды Мэверик.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Намаюнас — Мэверик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Миранды Мэверик» с коэффициентом у букмекеров 3.26.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Намаюнас — Мэверик?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Намаюнас — Мэверик?

    Коэффициенты букмекеров: Роуз Намаюнас, несмотря на последние неудачи, считается фаворитом у букмекеров. На ее победу можно поставить за 1.37. Коэффициент на победу Миранды Мэверик составляет 3.26.

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    Намаюнас — Мэверик: прогноз и ставка за 3.26, статистика, коэффициенты матча 15.06.202506:40. Миранда Мэверик остановит Роуз Намаюнас?
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