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    Мексика — Доминиканская Республика. Ставка (к. 2.69) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 15 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мексика — Доминиканская Республика
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    Орбелин Пинеда
    15 июня в 1-м туре группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют Мексика и Доминиканская Республика. Начало игры — в 05:15 мск. Ставка и прогноз на матч Мексика — Доминиканская Республика, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Мексика

    Турнирное положение: Мексиканцы являются фаворитом своего квартета. Команда намерена выйти из группы с первого места.

    При этом Мексика в последнее время крайне нестабильна. Команда чередует качественные поединки с блеклыми.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Мексиканцы нанесли поражение Турции (1:0).

    При этом чуть ранее Мексика была бита Швейцарией (2:4). А вот поединок с Панамой завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Мексика добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Мексиканцы на данном этапе выглядят не столь ярко. Да и матчи с более-менее ершистыми оппонентами даются команде натужно.

    При всем при этом Мексика выглядит априори сильнее доминиканцев. Плюс подбор игроков у «ацтеков» весьма качественный.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Мексиканцы намерены стартовать как можно увереннее.

    Доминиканская Республика

    Турнирное положение: Доминиканцы видятся одним из андердогов группы. Команда едва ли сможет побороться за выход в плей-офф.

    Причем Доминиканская Республика крайне нестабильна. Да и состав у команды по именам выглядит весьма скромно.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела феерически. Доминиканцы уверенно расправились с Доминикой (5:0).

    До того команда была бита Гватемалой (2:4). А еще чуть раньше она уверенно расправилась с Пуэто-Рико (2:0).

    Вообще же, Доминиканская Республика в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 17 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Доминиканцы весьма неплохо атакуют атакуют. Команда отличилась 11 результативными ударами в 4 турах отбора на Мундиаль.

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    При этом Доминиканская Республика не столь выгодно выглядит в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чуть чаще гола за матч.

    Команда явно постарается зацепиться за очки. Да и мексиканцы нынче не выглядят непобедимым оппонентом.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Доминиканцы постараются максимально использовать контратаки.

    Статистика для ставок

    • Доминиканская Республика уступила лишь 1 раз в 4 матчах этого года

    • Мексиканцы в нынешнем календарном году победили в 4 матчах из шести

    • Мексика из 6 своих последних матчей трижды сыграла на ноль

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Мексика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.25, а победа оппонента — в скромные 20.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.31.

    Прогноз: Доминиканцы весьма неплохи в плане реализации, и наверняка найдут свой шанс у ворот «ацтеков».

    Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут максимально активными в атаке.

    Ставка: Обе забьют за 2.69.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.39

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мексика — Доминиканская Республика?

    Матч Мексика — Доминиканская Республика состоится 15 июня 2025 года в 05:15 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Мексика — Доминиканская Республика?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мексика — Доминиканская Республика?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.69.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мексика — Доминиканская Республика?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мексика — Доминиканская Республика?

    Коэффициенты букмекеров: Мексика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.25, а победа оппонента — в скромные 20.00.

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    Мексика — Доминиканская Республика: прогноз и ставка за 2.69, статистика, коэффициенты матча 15.06.202505:15. Ставим на голевой обмен!
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