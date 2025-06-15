Мексика — Доминиканская Республика. Ставка (к. 2.69) и прогноз на футбол, Золотой Кубок КОНКАКАФ, 15 июня 2025 года

15 июня в 1-м туре группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ по футболу сыграют Мексика и Доминиканская Республика. Начало игры — в 05:15 мск. Ставка и прогноз на матч Мексика — Доминиканская Республика, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мексика

Турнирное положение: Мексиканцы являются фаворитом своего квартета. Команда намерена выйти из группы с первого места.

При этом Мексика в последнее время крайне нестабильна. Команда чередует качественные поединки с блеклыми.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Мексиканцы нанесли поражение Турции (1:0).

При этом чуть ранее Мексика была бита Швейцарией (2:4). А вот поединок с Панамой завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Мексика добыла 3 победы. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Мексиканцы на данном этапе выглядят не столь ярко. Да и матчи с более-менее ершистыми оппонентами даются команде натужно.

При всем при этом Мексика выглядит априори сильнее доминиканцев. Плюс подбор игроков у «ацтеков» весьма качественный.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Мексиканцы намерены стартовать как можно увереннее.

Доминиканская Республика

Турнирное положение: Доминиканцы видятся одним из андердогов группы. Команда едва ли сможет побороться за выход в плей-офф.

Причем Доминиканская Республика крайне нестабильна. Да и состав у команды по именам выглядит весьма скромно.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела феерически. Доминиканцы уверенно расправились с Доминикой (5:0).

До того команда была бита Гватемалой (2:4). А еще чуть раньше она уверенно расправилась с Пуэто-Рико (2:0).

Вообще же, Доминиканская Республика в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 17 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Доминиканцы весьма неплохо атакуют атакуют. Команда отличилась 11 результативными ударами в 4 турах отбора на Мундиаль.

При этом Доминиканская Республика не столь выгодно выглядит в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чуть чаще гола за матч.

Команда явно постарается зацепиться за очки. Да и мексиканцы нынче не выглядят непобедимым оппонентом.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Доминиканцы постараются максимально использовать контратаки.

Статистика для ставок

Доминиканская Республика уступила лишь 1 раз в 4 матчах этого года

Мексиканцы в нынешнем календарном году победили в 4 матчах из шести

Мексика из 6 своих последних матчей трижды сыграла на ноль

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мексика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.25, а победа оппонента — в скромные 20.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.51 и 2.31.

Прогноз: Доминиканцы весьма неплохи в плане реализации, и наверняка найдут свой шанс у ворот «ацтеков».

Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут максимально активными в атаке.

Ставка: Обе забьют за 2.69.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.39