«Оренбург»
Турнирное положение: Команда ведет отчаянную борьбу за выживание в чемпионате России. «Оренбург» занимает 14-е место в таблице с 20-ю очками в активе.
Помимо команды Давида Деограсии еще 2 команды Премьер-лиги имеют такое же количество очков (20). У «Оренбурга» есть все шансы сохранить прописку в РПЛ.
Оренбург — Рубин: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата команда сыграла вничью с «Факелом» (0:0), а встречей ранее обыграл «Балтику» (1:0). В 3-х матчах РПЛ после зимней паузы у «Оренбурга» нет ни одного поражения, 2 ничьих и 1 победа.
Кроме того, 4-го апреля подопечные Деограсии обыграли «Ахмат» (1:0) и вышли в следующий этап Кубка России Пути регионов, забив единственный гол на 88-й минуте.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
Не сыграют: Томас Муро и Степан Оганесян (у обоих — травмы).
Состояние команды: Кажется, «Оренбург» готов бороться за сохранение прописки в РПЛ — команда регулярно набирает очки. Несмотря на это, «Оренбург» занимает только 14-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 12 очков из 27-и возможных.
В нынешнем сезоне команда уже отбирала очки у «Рубина» на чужом поле. Команды сыграли вничью со счетом 1:1, «Оренбург» сравнял счет на 81-й минуте.
«Рубин»
Турнирное положение: Команда занимает 8-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. «Рубин» имеет шансы попасть в 3-ку лидеров чемпионата России, ведь отрыв от 3-й позиции всего 6 баллов.
Стоит отметить, что казанцы — одни из худших в лиге по забитым голам (20 мячей), но при этом «Рубин» не так уж и много пропустил (24).
Последние матчи: После зимней паузы «Рубин» более менее стабильно набирал очки. Сначала команда сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1), затем проиграла «Пари НН» (0:1).
В последнем туре РПЛ «Рубин» смог одолеть «Ахмат» (2:1), забив все свои голы еще в 1-м тайме. После этой победы казанцы всерьез могут претендовать на высокие места.
Не сыграют: Дарко Евтич и Мацей Рыбусь (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Рубин» находится в неплохой форме и вполне может претендовать на победу в предстоящем матче с «Оренбургом». Команда Давида Деограсии не так часто обыгрывает казанцев в очных встречах. Последний раз «Оренбург» был сильнее «Рубина» в 2019-м году.
Команда Рашида Рахимова — одна из лучших в РПЛ по результатам гостевых встреч. «Рубин» набрал 17 очков из 30-и возможных на чужом поле, занимая 2-е место по этому показателю, уступая лидерство лишь «Зениту».
Статистика для ставок
- «Оренбург» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей в РПЛ
- В 4-х из 5-и последних очных матчей команды не пробивали тотал 2.5 больше
- В последних 5-и матчей на чужом поле «Рубин» победил только однажды
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Оренбурга» — 2.40, победа «Рубина» — 3.05, ничья — 3.25.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.67 соответственно.
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Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Рубин» окажется сильнее своего соперника.
Ставка: Победа «Рубина» за 3.05.
Прогноз: «Рубин» точно поразит ворота соперника, как минимум, один раз.
Ставка: Индивидуальный тотал «Рубина» 1 больше за 2.05.