Одержит ли Хорватия первую победу на ЧМ?

прогноз на матч неудачников первого тура группы L ЧМ-2026, ставка за 1.92

23 июня в рамках второго тура группы L ЧМ-2026 сыграют Панама и Хорватия. Начало встречи — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Панама

Турнирное положение: Панама достойно провела стартовый тур финальной части мундиаля, но все же остаётся без очков и на третьем месте в квартете.

Команда тремя баллами уступает лидирующей в группе Англии и второй в таблице Гане, тогда как её нынешний соперник находится ниже из-за худшей разницы мячей.

Последние матчи: дебютную игру сборной не удалось завершить в свою пользу, потерпев поражение от Ганы с результатом 0:1.

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Накануне мирового форума центральноамериканская команда также не смогла выиграть, но при этом и не проиграла, сыграв вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1) на нейтральном поле.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были контрольными, Панама проиграла лишь дважды при двух победах и двух ничьих.

Если учитывать эти результаты, можно считать, что сборная вовсе не обречена в дуэли против фаворита, однако класс есть класс, а значит избежать неудачи ей будет трудно.

Команда пока что не забивала на ЧМ-2026.

Хорватия

Турнирное положение: Хорватия, как и её соперник, пока что остаётся без очков и при этом осела на дне турнирной таблицы группы.

Команде не позволяет быть выше нынешнего соперника худшая разница забитых и пропущенных мячей, тогда как отставание от лидирующей Англии и второй в квартете Ганы измеряется тремя баллами.

Последние матчи: статистику европейской сборной испортило крупное поражение от Англии, которой каждый раз удавалось выходить вперед и в итоге выиграть 4:2.

К североамериканскому мундиалю балканский коллектив подошел в неплохом настроении, поскольку в товарищеской встрече дома он переиграл Словению — 2:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах — в основном контрольных — Хорватия проиграла три раза при одной победе.

Это вроде бы должно тревожить сборную и её болельщиков, но перевес в классе над нынешним соперником все же неумолим: «Шашечные» — реальный фаворит игры.

Мартин Батурина и Петар Муса — авторы пока что двух голов команды на ЧМ-2026.

На что ставят в матче Панама — Хорватия Букмекерские коэффициенты на матч Панама — Хорватия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей Панамы забивала меньше 2,5 голов голов

в четырех из семи последних матчей Хорватии забивали больше 3,5 голов

в семи из восьми последних матчей Хорватии забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Хорватия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.59. Ничья — в 3.86, успех Панамы — в 6.65.

ТБ 2.5 считается букмекерами чуть менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.92 и 1.91.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей «Шашечных» забивали больше 2,5 голов. Так было и в стартовом поединке команды на ЧМ-2026.

Тем временем, и в трех из пяти последних матчей «Чёрных звёзд» забивали столько же.

1.92 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Панама — Хорватия принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из семи последних матчей Хорватии.

3.29 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.29 на матч Панама — Хорватия позволит вывести на карту выигрыш 2290₽, общая выплата — 3290₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.29