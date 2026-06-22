23 июня в рамках второго тура группы L ЧМ-2026 сыграют Панама и Хорватия. Начало встречи — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Панама
Турнирное положение: Панама достойно провела стартовый тур финальной части мундиаля, но все же остаётся без очков и на третьем месте в квартете.
Команда тремя баллами уступает лидирующей в группе Англии и второй в таблице Гане, тогда как её нынешний соперник находится ниже из-за худшей разницы мячей.
Последние матчи: дебютную игру сборной не удалось завершить в свою пользу, потерпев поражение от Ганы с результатом 0:1.
Накануне мирового форума центральноамериканская команда также не смогла выиграть, но при этом и не проиграла, сыграв вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1) на нейтральном поле.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были контрольными, Панама проиграла лишь дважды при двух победах и двух ничьих.
Если учитывать эти результаты, можно считать, что сборная вовсе не обречена в дуэли против фаворита, однако класс есть класс, а значит избежать неудачи ей будет трудно.
Команда пока что не забивала на ЧМ-2026.
Хорватия
Турнирное положение: Хорватия, как и её соперник, пока что остаётся без очков и при этом осела на дне турнирной таблицы группы.
Команде не позволяет быть выше нынешнего соперника худшая разница забитых и пропущенных мячей, тогда как отставание от лидирующей Англии и второй в квартете Ганы измеряется тремя баллами.
Последние матчи: статистику европейской сборной испортило крупное поражение от Англии, которой каждый раз удавалось выходить вперед и в итоге выиграть 4:2.
К североамериканскому мундиалю балканский коллектив подошел в неплохом настроении, поскольку в товарищеской встрече дома он переиграл Словению — 2:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах — в основном контрольных — Хорватия проиграла три раза при одной победе.
Это вроде бы должно тревожить сборную и её болельщиков, но перевес в классе над нынешним соперником все же неумолим: «Шашечные» — реальный фаворит игры.
Мартин Батурина и Петар Муса — авторы пока что двух голов команды на ЧМ-2026.
Статистика для ставок
- в пяти из восьми последних матчей Панамы забивала меньше 2,5 голов голов
- в четырех из семи последних матчей Хорватии забивали больше 3,5 голов
- в семи из восьми последних матчей Хорватии забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Хорватия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.59. Ничья — в 3.86, успех Панамы — в 6.65.
ТБ 2.5 считается букмекерами чуть менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.92 и 1.91.
Прогноз: в семи из восьми последних матчей «Шашечных» забивали больше 2,5 голов. Так было и в стартовом поединке команды на ЧМ-2026.
Тем временем, и в трех из пяти последних матчей «Чёрных звёзд» забивали столько же.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из семи последних матчей Хорватии.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.29