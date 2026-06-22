23 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Балтика» и «Альтерон». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.42.
«Балтика»
Турнирное положение: Калининградцы стали одним из откровений минувшего сезона. Команда финишировала на 6-м месте в РПЛ, хотя долгое время сражалась за медали.
При этом «Балтика» весной выглядела не столь симпатично. И запал угас, и изучили команду Андрея Талалаева хорошо. Вот только забили «балтийцы» лишь 38 мячей в 30 поединках чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Балтийцы» уступили столичному «Динамо» (1:2).
До того команда проиграла «Локомотиву» (0:1). К тому же поединок с «Рубином» также завершился поражением (0:1).
В своих последних матчах «Балтика» выглядела не столь уверенно. Проблемы с реализацией никуда не запропастились, да и четыре поражения кряду сильно ударили по самолюбию Талалаева и его подопечных.
Состояние команды: калининградцы намерены провести сезон не хуже предыдущего. Вот только для этого «балтийцам» срочно нужно укрепляться кадрово.
И уж точно «балтийцам» не должен стать помехой медиаклуб. Даже не в оптимальном составе команда Талалаева обязана не замечать столь скромного оппонента.
«Альтерон»
Турнирное положение: Эта команда уже прошла немалый путь от студенческого коллектива до медиапроекта. Имя «Альтерона» звучит все чаще!
Причем «Альтерон» частенько проводит товарищеские матчи с другими медиаклубами. Да и подбор игроков, по меркам таких проектов, у команды приличный.
Последние матчи: команда в основном была занята в поединках Кубка Лиги МФЛ. Результаты в этих матчах стабильными не назовешь.
В пяти поединках в рамках этого турнира команда победила три раза. А вот в двух оставшихся матчах она потерпела поражения.
Первый летний контрольный поединок «Альтерон» сразу проведет с полпредом РПЛ. Так что у команды есть прекрасный шанс показать себя на всю страну.
Состояние команды: «Альтерон» имеет в своем составе ряд интересных исполнителей. Впрочем, опыта матчей такого уровня им явно недостает.
Команда в пяти своих последних матчах забила всего 5 мячей. При этом столько же было пропущено в собственные ворота.
Медиаклубу будет крайне непросто бодаться с «Балтикой». Да и проблемы с реализацией даже на уровне МФЛ решить никак не удается.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — бесспорный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается ими с коэффициентом 1.53. Ничья — в 4.00, успех соперника — в 6.50.
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.03 и 1.83.
Прогноз: «Балтийцы» априори сильнее в любом кадровом сочетании, тогда как оппонент забивает с огромной натугой.
Ставка: Фора «Балтики» -1.5 за 2.42.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.03.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Балтика» постарается начать серию спаррингов как можно увереннее
- «Альтерон» имеет заметные сложности в созидательном плане
- «Балтийцы» априори сильнее медиаклуба
- Амбициозный Талалаев явно не допустит у своих подопечных недооценки соперника
- «Альтерон» даже на своем уровне нестабилен в плане результатов