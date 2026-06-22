23 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Балтика» и «Альтерон». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.42.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградцы стали одним из откровений минувшего сезона. Команда финишировала на 6-м месте в РПЛ, хотя долгое время сражалась за медали.

При этом «Балтика» весной выглядела не столь симпатично. И запал угас, и изучили команду Андрея Талалаева хорошо. Вот только забили «балтийцы» лишь 38 мячей в 30 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Балтийцы» уступили столичному «Динамо» (1:2).

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До того команда проиграла «Локомотиву» (0:1). К тому же поединок с «Рубином» также завершился поражением (0:1).

В своих последних матчах «Балтика» выглядела не столь уверенно. Проблемы с реализацией никуда не запропастились, да и четыре поражения кряду сильно ударили по самолюбию Талалаева и его подопечных.

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Состояние команды: калининградцы намерены провести сезон не хуже предыдущего. Вот только для этого «балтийцам» срочно нужно укрепляться кадрово.

И уж точно «балтийцам» не должен стать помехой медиаклуб. Даже не в оптимальном составе команда Талалаева обязана не замечать столь скромного оппонента.

«Альтерон»

Турнирное положение: Эта команда уже прошла немалый путь от студенческого коллектива до медиапроекта. Имя «Альтерона» звучит все чаще!

Причем «Альтерон» частенько проводит товарищеские матчи с другими медиаклубами. Да и подбор игроков, по меркам таких проектов, у команды приличный.

Последние матчи: команда в основном была занята в поединках Кубка Лиги МФЛ. Результаты в этих матчах стабильными не назовешь.

В пяти поединках в рамках этого турнира команда победила три раза. А вот в двух оставшихся матчах она потерпела поражения.

Первый летний контрольный поединок «Альтерон» сразу проведет с полпредом РПЛ. Так что у команды есть прекрасный шанс показать себя на всю страну.

Состояние команды: «Альтерон» имеет в своем составе ряд интересных исполнителей. Впрочем, опыта матчей такого уровня им явно недостает.

Команда в пяти своих последних матчах забила всего 5 мячей. При этом столько же было пропущено в собственные ворота.

Медиаклубу будет крайне непросто бодаться с «Балтикой». Да и проблемы с реализацией даже на уровне МФЛ решить никак не удается.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — бесспорный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается ими с коэффициентом 1.53. Ничья — в 4.00, успех соперника — в 6.50.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 2.03 и 1.83.

Прогноз: «Балтийцы» априори сильнее в любом кадровом сочетании, тогда как оппонент забивает с огромной натугой.

2.42 Фора «Балтики» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч «Балтика» — «Альтерон» принесёт прибыль 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: Фора «Балтики» -1.5 за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.03 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Балтика» — «Альтерон» позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.03.

Пять причин, почему ставка зайдет