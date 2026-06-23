ESPN анализирует игру ветеранов на чемпионате мира 2026 года, где лишь Лионель Месси и Мохаммед Салах выдерживают высокий уровень

Мохаммед Салах всё ещё способен творить чудеса, несмотря на возраст. Пока для многих звёзд ЧМ-2026 время неумолимо приближается к закату карьеры, некоторые всё ещё могут вернуть себе былую форму, и в воскресенье Салах доказал, что больше похож на Лионеля Месси, чем на Криштиану Роналду, вписав своё имя в историю сборной Египта.

Забив гол и отдав ассист в победном матче «Фараонов» над Новой Зеландией со счётом 3:1 в Ванкувере, 34-летний форвард помог своей команде одержать первую в истории победу на чемпионатах мира с восьмой попытки и вывел Египет на первое место в группе G.

В заключительном матче группового этапа, который пройдёт в пятницу в Сиэтле, африканская сборная встретится с Ираном, зная, что находится всего в шаге от выхода в плей-офф впервые в своей истории.

В другом матче группы Бельгия сыграет с Новой Зеландией в Ванкувере, и её возрастным лидерам необходимо сохранить мечту о продолжении выступления на чемпионате мира. Однако если Салах принёс своей команде победу, то Ромелу Лукаку и Кевин Де Брёйне упёрлись в стену: нулевая ничья с Ираном в Лос-Анджелесе намекнула на то, что для обоих конец карьеры на высшем уровне уже не за горами.

Этот турнир пока складывается непросто для игроков с выдающимися карьерами — исключением остаётся лишь капитан Аргентины Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче против Алжира и дубль против Австрии.

90 минут Криштиану Роналду в составе Португалии против ДР Конго практически ничем не запомнились, а Сон Хын Мин не смог показать тот уровень игры, к которому привыкли болельщики сборной Южной Кореи.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Салаха заменили в стартовом матче Египта против Бельгии, что заставило главного тренера Хоссама Хассана опровергать сообщения о конфликте между ними. В то же время Де Брёйне выглядел невыразительно в поединке против команды Салаха.

Так что же могли показать суперфорвард и ветераны бельгийской сборной во втором матче турнира, когда ставки выросли после слабых выступлений в первом туре?

История Салаха на чемпионатах мира никогда не могла сравниться с самыми яркими моментами его клубной карьеры в «Ливерпуле».

Египет — одна из сильнейших футбольных держав Африки — рекордные семь раз выигрывал Кубок африканских наций. Однако на этот чемпионат мира команда приехала, ни разу не выиграв в финальной стадии турнира.

Среди сборных, участвовавших на мундиалях, только Гондурас провёл больше матчей без единой победы — девять против восьми у Египта. От Салаха всегда ждали выдающейся игры за национальную команду, потому что он суперзвезда, но всё, чего хотел Египет, — это победа, любая победа. И, наконец, она пришла в поединке против Новой Зеландии.

Для Бельгии ожидания всегда были совершенно иными, и постоянные неудачи тяжёлым грузом легли на плечи так называемого «Золотого поколения». Кевин Де Брёйне и Ромелу Лукаку знают об этом лучше многих.

Этот мундиаль стал для них уже четвёртым, однако команды, которая ехала на турниры в Бразилии в 2014 году и в России в 2018 году с надеждой стать чемпионом мира, давно уже не существует.

Эдена Азара, Венсана Компани, Акселя Витселя и Яна Вертонгена заменили игроки, которые и близко не подобрались к их уровню. Поэтому Де Брёйне и Лукаку — при надёжной поддержке вратаря Тибо Куртуа — превратились в возрастных лидеров коллектива, получивших последний шанс побороться за величие.

Но в глубине души они, вероятно, понимают, что их лучший шанс уже остался далеко позади. Выход в полуфинал ЧМ-2018 оказался вершиной их достижений, а нынешний турнир пока больше напоминает историю о том, как хавбек и форвард оказались весьма далеки от той формы, которую демонстрировали в свои лучшие сезоны.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Лукаку вообще не появился в основе на матч против Египта в Сиэтле. 33-летний экс-нападающий «Челси» и «Манчестер Юнайтед» из-за проблем с физической формой провёл за «Наполи» всего семь поединков за весь сезон, поэтому к началу турнира всё ещё набирал кондиции, пока команда Руди Гарсии мучительно добывала ничью 1:1.

Однако после того, как Бельгия не смогла победить в первой игре, команде необходимо было набирать очки во встрече с Ираном. Поэтому Гарсия доверил форварду место в старте на матч в Лос-Анджелесе.

До его начала на счету бомбардира было 90 голов в 127 поединках за сборную, что делает его с большим отрывом лучшим снайпером в истории Бельгии. Кроме того, он занимает пятое место в списке лучших голеадоров национальных команд всех времён.

Тем не менее, на стадионе «Соу-Фай» ничто не указывало на то, что он сможет пополнить свой бомбардирский счёт. Лукаку никогда не считался самым изящным футболистом, но в матче против Ирана он выглядел особенно тяжеловесным и неповоротливым.

На 73-й минуте его заменили после того, как он не нанёс ни одного удара ни в створ, ни мимо ворот, а также не сделал ни одного ассиста. В итоге его показатель ожидаемых голов (xG) составил всего 0,03.

Де Брёйне сыграл ненамного лучше, хотя всё могло выглядеть иначе, если бы на 59-й минуте Максим Де Кёйпер использовал передачу экс-полузащитника «Манчестер Сити», а не пробил прямо во вратаря Ирана Алирезу Бейранванда. В таком случае Де Брёйне завершил бы матч с решающим результативным действием.

34-летний бельгиец всегда выглядел так, словно играет через боль: его покрасневшее лицо отражало огромные усилия, необходимые для постоянных рывков от одной штрафной до другой. Однако год назад «Горожане» не стали продлевать с ним контракт именно потому, что травмы начали брать своё, постепенно лишая хавбека способности выступать на том уровне, который почти 10 лет делал его лучшим полузащитником АПЛ.

Подобно Лукаку, Де Брёйне в последние месяцы также страдал от травм в «Наполи». Из-за длительного восстановления после повреждения подколенного сухожилия он смог провести за клуб лишь 21 матч во всех турнирах. Недостаток игровой формы был очевиден и в поединке с Ираном.

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

Его рывки уже не были столь острыми, передачи часто не находили адресата, а ближе к концу второго тайма произошёл совершенно нехарактерный для него эпизод: плеймейкер потерял мяч на своей половине поля после прессинга Саида Эзатолахи и мог только вздохнуть с облегчением, когда иранский полузащитник не сумел воспользоваться подарком свободно пробить по воротам.

Когда на 87-й минуте его заменили на Матиаса Фернандеса-Пардо, Де Брёйне выглядел полностью выжатым. Однако уже в заключительном матче группового этапа против Новой Зеландии ему снова придётся выходить на поле, поскольку Бельгии необходимо избежать поражения, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы на мундиале.

Тем временем Салах своей игрой во втором тайме матча с Новой Зеландией существенно снизил давление на команду. Когда Египту понадобилось, чтобы лидер повёл её за собой, он сделал именно это. Его гол был очень похож на многие мячи, которые он забивал за «Ливерпуль»: точный удар левой ногой из пределов штрафной. Кроме того, именно после его подачи с углового Трезеге забил головой.

Форвард принёс «Фараонам» первую в истории победу на чемпионатах мира и приблизился всего на один гол к рекорду результативности национальной сборной, который принадлежит нынешнему главному тренеру Хоссаму Хассану.

По данным Opta, Салах принял участие в создании большего количества опасных моментов, чем любой другой игрок на этом чемпионате мира: пять ударов по воротам и пять созданных голевых возможностей.

Бельгии нужно, чтобы Де Брёйне или Лукаку смогли сделать нечто подобное в матче против Новой Зеландии. Однако печальная реальность заключается в том, что, возможно, у них уже просто не осталось для этого прежних сил и возможностей.