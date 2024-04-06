Фиро главная угроза для Шевченко и Грассо. Семь побед кряду в UFC — заявка на титульник

Манон Фиро занимает вторую строчку в ростере женского наилегчайшего веса UFC. Француженка выиграла 7 боев кряду и обязана драться за титул

Фиро устранила главную угрозу в лице Бланчфилд

На UFC Vegas 89 Манон Фиро одержала очередную громкую победу в промоушене, ставшую для нее уже седьмой кряду. Причем соперник в очередной раз был более опасный, чем те девушки, с которыми приходилось встречаться ранее.

Молодая и голодная до побед Эрин Бланчфилд подходила к очной встрече с француженкой на серии из шести выигранных поединков кряду, как и сама Фиро. 24-летняя американка всех предыдущих соперниц переезжала в одностороннем порядке за счет своей борьбы.

Манон ранее тоже выглядела очень уверенно, но она действовала более тактично. А вот стиль Эрин заключается в постоянном прессинге и переводе противниц на канвас. Впрочем, в очередной раз борьба Эрин не сработала.

Первый раунд получился для Манон самым тяжелым в их очном противостоянии. Она атаковала соперницу в стойке, но неожиданно попалась на гильотину и едва не проиграла досрочно.

Выбраться из захвата француженке удалось с огромным трудом. Правда, уже начиная со второго раунда, Фиро резко перехватила инициативу и монотонно разбивала Бланчфилд в стойке как на ближней, так и на средней дистанции.

UFC Атлантик-Сити: Манон Фиро — Слова после боя

За весь оставшийся поединок Эрин не сумела провести ни единого удачного тейкдауна. Зато сама она пропустила очень много ударов. От безысходности американка пошла рубиться с соперницей в самой концовке встречи в надежде отправить ее в нокаут.

С тактической точки зрения Фиро великолепно провела поединок. Она устранила главную угрозу на пути к титульному поединку в лице Эрин Бланчфилд и одержала заслуженную победу единогласным решением судей.

Такой успех подарил ей вторую строчку в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона. Теперь впереди француженки только бывшая чемпионка Валентина Шевченко, возглавляющая ростер, и действующая обладательница титула Алекса Грассо.

Текущая форма Манон просто невероятна. В 34 года она подошла к своему пику и теперь является самым неудобным оппонентом для любого топа данного дивизиона.

Кормье советует Манон не принимать ни один бой, кроме титульного

Даниэль Кормье globallookpress.com

Француженка дебютировала в UFC в январе 2021 года, и за это время она провела 7 поединков, в каждом из которых одержала победу. Такой винстрик говорит о том, что Манон должна теперь драться только за титул.

Бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях, а ныне спортивный комментатор лиги Даниэль Кормье считает также. «DC» советует Манон Фиро больше не принимать ни один бой, только если не за титул в наилегчайшем весе среди женщин.

В общей сложности Манон продлила свою победную серию до 12-ти выигрышей, когда одолела Эрин Бланчфилд. Француженка следующая в очереди на титул, однако появились слухи, что она может взять некоторую паузу на восстановление.

Если Фиро, действительно, решит отсидеться, ей придется подождать, пока Алекса Грассо и Валентина Шевченко завершат свою трилогию, которая состоится не раньше середины лета. Вот, что сказал Даниэль Кормье:

«Если бы я оказался в ситуации Манон Фиро, я бы не стал драться с кем-то, кто ниже в рейтинге. В такой ситуации у нее просто нет причин устраивать еще один бой, когда она непобежденная в UFC.

Манон выглядит все лучше и лучше, и сейчас она находится в шаге своего чемпионства. Я понимаю, что для Фиро есть один интересный поединок. Я тоже хотел бы увидеть ее бой с Мэйси Барбер.

Но то, как она выглядела в прошлые выходные… Похоже, что сейчас Фиро готова драться за пояс. На мой взгляд, ее точно выберут в качестве запасного бойца в преддверии противостояния Шевченко и Грассо. Фиро тренируется перед этим чемпионским боем и ждет своей возможности.

Манон была лучше Бланчфилд в течение всех пяти раундов и она заблокировала все попытки тейкдаунов. Я впечатлен ее выступлением и признаю, что она превзошла мои ожидания.

Ее защита от тейкдаунов выглядела, действительно, хорошо. Ее удары, которыми, как мы знаем, она известна, выглядели потрясающе. Просто казалось, что она на шаг впереди Эрин Бланчфилд», — заявил Кормье.

Фиро по силам пройти Грассо и Шевченко

Алекса Грассо globallookpress.com

Mанон Фиро на данный момент выглядит бойцом без слабых мест. Даже у бывшей доминирующей чемпионки Валентины Шевченко и новой обладательницы титула Алексы Грассо возникнут огромные проблемы в бою с француженкой.

Мексиканка обладает высокой скоростью, но она не так хорошо держит удар. Вдобавок, у нее ужасная защита от тейкдаунов и явные проблемы на земле. Манон хоть и не является высококлассным грэпплером, но глядя на пробелы Грассо в партере, она вполне может попробовать перевести ее вниз.

Но это потребуется только в том случае, если возникнут проблемы в стойке. Впрочем, в ударной технике француженка однозначно навяжет конкуренцию чемпионке. У Манон довольно мощный удар, хороший футворк и кардио.

Тактически она выглядит едва ли не самым грамотным бойцом дивизиона. У Фиро никогда не было проблем с выходом на удобную для себя дистанцию, чего нельзя сказать о бывшей чемпионке Валентине Шевченко.

С годами «Пуля» солидно потеряла в скорости, что показали 2 ее последних поединка против Грассо. Порой, Валентина просто не может достать до головы соперницы и от безысходности ей приходится идти в партер.

Однако в плане борцовских навыков та же Бланчфилд превосходит Шевченко. Так что вероятность того, что «Пуля» сумеет перевести француженку на землю равна нулю. Еще один большой плюс Фиро — это ее хладнокровие.

В плане психологии Манон, чем то напоминает чемпиона полутяжелого дивизиона Алекса Перейру. Фиро всегда выглядит уверенной в себе и не теряется даже под прессингом соперника. Эти качества, безусловно, делают Манон самым опасным бойцом ростера.

Вне зависимости от того, кто станет ее следующей соперницей (Грассо или Шевченко), у Фиро очень хорошие шансы одержать еще одну громкую победу, завоевать долгожданный титул в наилегчайшем дивизионе и стать большой звездой в мире женского ММА.