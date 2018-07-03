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    Петер Шмейхель: Неймар ведет себя позорно

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бразилии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель раскритиковал лидера сборной Бразилии Неймара по итогам матча 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной Мексики.

    Неймар
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    «Боже мой, Неймару дали приз лучшего игрока матча с Мексикой. Нужно, чтобы ФИФА обратила внимание на его поведение. Я могу назвать это поведение только позорным, и никак иначе. Все, кто любят футбол, я почитал в Твиттере после игры, всех это раздражает. Казалось, что он умирает. Я думал, что его уложат на носилки, погрузят в скорую, и мы его больше никогда не увидим.

    Я обращаюсь к ФИФА: это не то, что мы хотим видеть в футболе. Есть видеоповторы, которые могут помочь избавиться от этих переигрываний. Джанни Инфантино был на стадионе, им нужно обратить на это внимание. Он пытается привлечь внимание, все дети на это посмотрят… Это не то, что мы хотим видеть в футболе. На первый раз предупредите Неймара, потом удалите. Только так можно научить его», — цитирует Шмейхеля RT.

    «Когда камера ловит его после матча, он делает все, чтобы привлечь внимание. Все, о чем я думаю в этот момент: я не хочу видеть этого игрока в футболе. На это невозможно смотреть. Он играет ради карточек соперникам», — добавил датчанин.

    «Криштиану быстро отучился от этого в "Манчестер Юнайтед". Когда он был молод, он понял, что так играть не нужно. У него был хороший тренер — сэр Алекс Фергюсон. Вы видели, чтобы Месси или Гарри Кейн так делали? Нет», — сказал Шмейхель«, — также подчеркнул Шмейхель.

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