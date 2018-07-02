Осорио: Неймару не стоит так увлекаться актерским мастерством, это вредит футболу

Главный тренер сборной Мексикипопросил прощения у болельщиков за поражение от команды Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Мексиканцы в понедельник в Самаре уступили бразильцам со счетом 0:2 и в седьмой раз подряд завершили борьбу на чемпионате мира на стадии 1/8 финала.

«Хочу поблагодарить всех наших болельщиков, они действительно замечательные. Спасибо за их поддержку и любовь!

Я прошу у них прощения за то, что нам не удалось выйти в следующий раунд. Я глубоко сожалею об этом. Думаю, у нас лучшие болельщики в мире», — цитирует тренера «Р-Спорт».

Осорио считает, что в матче его команды с бразильцами были слишком много симуляций и остановок.

«Думаю, мы неплохо сыграли, можно сказать, что мы в основном контролировали игру. Но мы потеряли много времени из-за одного игрока соперников.

Во втором тайме мы потеряли свой стиль из-за судейства. Эти паузы выматывали моих игроков. Было слишком много остановок и симуляций.

Контакт был минимальный, но арбитр каждый раз останавливал игру. Была ситуация, когда игра была приостановлена на четыре минуты.

Это очень плохо для футбола. Не думаю, что стоит так увлекаться актерским мастерством, это вредит футболу», — сказал Осорио журналистам.

Специалисту задали вопрос, имел ли он в виду Неймара, когда сказал про паузу в игре, которая длилась 4 минуты.

«Это вы сказали, не я. Это ваша интерпретация. Я имею право на мнение, но я не упомянул его (Неймара)», — продолжил главный тренер мексиканцев.

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Осорио отметил, что в ближайшее время даст знать, определился ли он со своим будущим.

«Возможность игры на таком уровне показывает, что мексиканская сборная прекрасна. Мы не были достаточно эффективными, чтобы победить.

Но мы играли сбалансировано. Нам в любом случае надо расти. Надеюсь, наши игроки будут больше играть в Европе.

Мое будущее? Это самое неважное сейчас. Мы только что проиграли. Надо подождать. Вы увидите, что я решу», — заявил он. 0