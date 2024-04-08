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    «Локомотив» безжалостно закончит серию в четвертой игре?

    «Трактор» — «Локомотив». Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 8 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Локомотив»
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    «Трактор» — «Локомотив». Третья игра
    В четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Трактор Арене» 8 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Трактор» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 08 Апреля 2024 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    «Трактор»

    Путь к плей-офф: Под занавес непростого по разным причинам сезона «Трактор» набрал шикарную по своим возможностям форму, благодаря которой финишировал шестым на Востоке, хотя имел шансы побороться за большее. В 68 играх команда набрала 80 очков.

    Последние матчи: Свой идеальный, несмотря на нынешние обстоятельства, плей-офф челябинцы начали с победы над «Салаватом Юлаевым» — 4:2, после которой всухую вынесли «Динамо» Москва, выстояв в ряде тяжелейших матчей — 4:0.

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    Провести серию с «Локомотивом» по аналогии «Трактор» не сумел: в двух подряд встречах в Ярославле он провалился. В дебютном матче случилось крупное поражение (2:5), вторая же встреча закончилась в овертайме (2:3 ОТ).

    Вернувшись на домашнюю площадку, ситуация не улучшилась. Команда Алексея Заварухина устроилась на роль отыгрывающейся и смогла забросить всего одну шайбу при 30 бросках в створ. Так, матч закончился поражением «Трактора» с минимальной разницей (1:2), а сама серия близка к катастрофе — 0:3.

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    Не сыграют: В списке травмированных «Трактора» указан Андрей Чибисов.

    Состояние команды: В нынешней ситуации «Трактор» рискует пережить то, что ранее сам устроил московскому «Динамо». В серии, в которой матчи проходят без ярко выраженного преимущества, все может завершиться в игре №4.

    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: В заключительной фазе регулярного сезона «Локомотив» имел возможность побороться за первое место на Западе, однако более успешные результаты прямых конкурентов опустили ярославцев на третью строчку. В 68 встречах они набрали 93 очка.

    Последние матчи: Плей-офф маршрут команды Игоря Никитина начался с выноса действующего обладателя Кубка — ЦСКА, уложившись в пять матчей.

    За относительно легкой 1/8 финала последовала драма в четвертьфинале с «Авангардом», в котором финальную точку удалось поставить лишь в седьмой игре на «Арене G-Drive» — 4:3.

    Однако после напряженного раунда с омичами «Локомотив» выглядит более хладнокровно. Как и в 1/4, полуфинальную серию ярославцы начали с двух побед на «Арене-2000», за одну из которых пришлось бороться в овертайме (3:2 ОТ).

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    • При 2:0 в серии «Локо» ждал ответственный момент в Челябинске, где ярославцы сделали все, чтобы не позволить «Трактору» сократить разрыв. Так, шайбы Аверина и Иванова — при 28 бросках в створ ворот — позволили состояться третьей победе подряд (2:1).

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    Не сыграют: На данный момент потери в составе «Локо» отсутствуют.

    Состояние команды: «Локомотив» сумел сделать то, чего не удалось добиться в четвертьфинале — оформить победу в гостях после двух домашних. Безусловно, эту серию ярославцы уже не отпустят, даже если уступят в предстоящей встрече.

    Статистика для ставок

    • Победой «Трактора» закончились семь последних матчей из девяти в Челябинске, включая игры регулярки

    • «Локомотив» уступил всего в одной гостевой встрече из предыдущих семи

    • Ни в одной очной встрече с «Локо» в нынешнем плей-офф «Трактору» не удалось забросить больше двух шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.20, а победа «Локомотива» — в 2.55.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 4.5 — за 1.81.

    Прогноз: В шаге от провала «Трактор» будет цепляться за возможность остаться в игре. Тем не менее «Локомотив» явно чувствует, что сейчас настал момент, когда соперника можно дожать на его территории и не переносить серию в Ярославль.

    Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.80.

    Прогноз: В трех предыдущих встречах команда Игоря Никитина продемонстрировала умение читать игру соперника и добиваться результата даже без тотального преимущества на льду. Даже если предстоящий матч в теории перейдет в овертайм, «Локо» сумеет забросить шайбу, которая все закончит.

    Ставка: «Локомотив» победит в матче за 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Локомотив» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 08.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» безжалостно закончит серию в четвертой игре?
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