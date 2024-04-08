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    Сможет ли «Арсенал» продлить свою беспроигрышную серию в Первой лиге?

    «Химки» — «Арсенал» Тула. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Первая лига, 8 апреля 2024 года

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    «Химки»
    В понедельник, 8 апреля, в 26-м туре российской Первой лиги «Химки» на своем поле примут тульский «Арсенал». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. «Химки» — «Арсенал» Тула: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 08 Апреля 2024 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 19:30 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
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    «Химки»

    Турнирное положение: Команда продолжает бороться за прямое попадание в российскую Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона. «Химки» занимают 2-е место в таблице с 42 очками в активе.

    Подмосковной команде точно не чувствует себя комфортно, ведь 5-ю позицию, которая не позволит выйти даже в стыки, «Химки» опережают всего лишь на 2 балла.

    Химки — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Сейчас у подмосковной команды не очень хороший период. В прошедшем туре «Химки» крупно проиграли «Енисею» (1:4), а до этого неожиданно уступил «Нефтехимику» (1:3).

    Прогнозы на ФНЛ

    К тому же, 2-го апреля команда вылетели из Кубка России Пути регионов, проиграв в серии пенальти «Ростову» (0:0, 7:6 по пен.). Тем не менее, «Химки» отлично держались против середняка РПЛ.

    Состояние команды: Судя по результатам последних матчей, подмосковная команда потеряла уверенность в своих силах и очень часто пропускает.

    К тому же, «Химки» занимает 11-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 20 очков из 36-и возможных. За 12 встреч дома подмосковная команда сумела забить 16 голов.

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: Команда стабильно находится в 1-й половине таблицы Первой лиги, а в нынешнем сезоне вполне может побороться за выход в Премьер-лигу.

    Тульский «Арсенал» занимает 4-е место в таблице с 41-м очком в активе, имея все шансы занять даже 1-ю строчку по итогам чемпионата, отставание от которой — 4 балла.

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    • Последние матчи: В прошедших встречах Первой лиги «Арсенал» имеет большие проблемы с атакой, но и оборону у тульской команды очень хороша.

    У «Арсенала» продолжается беспроигрышная серия в Первой лиге, которая насчитывает уже 15 матчей подряд. За этот период тульская команда выиграла 8 встреч при 7-и ничьих.

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    Состояние команды: У «Арсенала» одна из лучших оборонительных линий в лиге, команда пропустила всего 15 мячей за 24 встречи при 28-и забитых. Интересно, что тульская команда не пропускала в матчах Первой лиги на протяжении 8-и матчей подряд.

    К тому же, в прошедших 3-х встречах у «Арсенала» 3 ничейных результатах с одинаковым счетом 0:0. Несмотря на это, в прошедшей очной встрече против «Химок» команда проиграла со счетом 0:2.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» не проигрывает на протяжении 15-и последних матчей в Первой лиге

    • В последних 8-и встречах Первой лиги «Арсенал» не пропустил ни одного гола

    • «Химки» проиграли 3 последних матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Химок» — 2.25, победа тульского «Арсенала» — 3.35, ничья — 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.62 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что гости, как минимум, не проиграют.

    Ставка: Фора «Арсенала» 0 за 2.30.

    Прогноз: Обе команды не часто играют результативно.

    Ставка: Тотал 2 меньше за 2.05.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Арсенал» Тула с коэффициентом 2.30. Дата матча: 08.04.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Арсенал» продлить свою беспроигрышную серию в Первой лиге?
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