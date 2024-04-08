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    Сможет ли Сафиуллин пройти первый круг в Монте-Карло?

    Сафиуллин — Муньяр. Ставка (к. 2.38) и прогноз на «Мастерс» в Монте-Карло 8 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Муньяр
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против испанца Хауме Муньяра в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 15:00 мск. Сафиуллин — Муньяр: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Сафиуллин

    Вопреки ожиданиям, Роман не лучшим образом провел передыдущие несколько месяцев.

    Россиянин по-прежнему находится в топ-50 только благодаря тому, что в 2023-м набрал большую часть очков во второй половине сезона.

    Хотя прошлую весну на грунте Сафиуллин тоже провел вполне успешно. Тогда ему удалось выиграть по два матча на крупных турнирах в Мадриде и Риме.

    Интересно, что год назад Роман и его тренер Андрей Кузнецов забыли подать заявку для участия в Ролан Гаррос.

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    В текущем сезоне Сафиуллин показал хороший результат только на турнире в австралийском Брисбене. Здесь он дошел до полуфинала благодаря победам над Беном Шелтоном, Алексеем Попыриным и Маттео Арнальди.

    Муньяр

    Хауме тем временем уже успел провести в этом сезоне не один турнир на грунте.

    На минувшей неделе испанец прошел один раунд в Марракеше. После победы над Люкой Ван Ашем его остановил Маттео Берреттини, который в итоге и стал обладателем титула.

    Так себе результат, конечно, но зато у Муньяра появилась возможность сыграть в квалификации «Мастерса» в Монте-Карло.

    В первом раунде Хауме немного повезло — Ботик ван де Зандшульп не смог доиграть матч из-за травмы. А в решающем он одержал волевую победу над немцем Янником Ханфманном.

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    Также стоит отметить, что еще в феврале Муньяр выиграл по два матча в Кордове и Сантьяго, а также прошел раунд в Рио-де-Жанейро.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.32, победу Муньяра букмекеры предлагают за 1.61.

    Прогноз: Роман, в отличие от соперника, еще ни разу в этом году не играл на грунте, и это, конечно, проблема. Российского теннисиста ждет очень непростой матч, в этом нет ни малейших сомнений.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.38.

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    Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Муньяр с коэффициентом 2.38. Дата матча: 08.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Сафиуллин пройти первый круг в Монте-Карло?
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