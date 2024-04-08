Сафиуллин
Вопреки ожиданиям, Роман не лучшим образом провел передыдущие несколько месяцев.
Россиянин по-прежнему находится в топ-50 только благодаря тому, что в 2023-м набрал большую часть очков во второй половине сезона.
Хотя прошлую весну на грунте Сафиуллин тоже провел вполне успешно. Тогда ему удалось выиграть по два матча на крупных турнирах в Мадриде и Риме.
Интересно, что год назад Роман и его тренер Андрей Кузнецов забыли подать заявку для участия в Ролан Гаррос.
В текущем сезоне Сафиуллин показал хороший результат только на турнире в австралийском Брисбене. Здесь он дошел до полуфинала благодаря победам над Беном Шелтоном, Алексеем Попыриным и Маттео Арнальди.
Муньяр
Хауме тем временем уже успел провести в этом сезоне не один турнир на грунте.
На минувшей неделе испанец прошел один раунд в Марракеше. После победы над Люкой Ван Ашем его остановил Маттео Берреттини, который в итоге и стал обладателем титула.
Так себе результат, конечно, но зато у Муньяра появилась возможность сыграть в квалификации «Мастерса» в Монте-Карло.
В первом раунде Хауме немного повезло — Ботик ван де Зандшульп не смог доиграть матч из-за травмы. А в решающем он одержал волевую победу над немцем Янником Ханфманном.
Также стоит отметить, что еще в феврале Муньяр выиграл по два матча в Кордове и Сантьяго, а также прошел раунд в Рио-де-Жанейро.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.32, победу Муньяра букмекеры предлагают за 1.61.
Прогноз: Роман, в отличие от соперника, еще ни разу в этом году не играл на грунте, и это, конечно, проблема. Российского теннисиста ждет очень непростой матч, в этом нет ни малейших сомнений.
- 2.00Касактина — Коллинз: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.10Вашеро — Димитров: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.01Де Минор — Вавринка: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.38.