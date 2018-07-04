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    Мина замедленного действия

    Что нужно знать про Йерри Мину?

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    Йерри Мина забил три важных гола для Колумбии на ЧМ-2018
    Йерри Мина забил три важных гола для Колумбии на ЧМ-2018
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    Йерри Мина стал одним из открытий ЧМ-2018, несмотря на вылет его сборной Колумбии на стадии 1/8 финала. Рассказываем, что из себя представляет этот защитник.
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    Несбывшийся вратарь

    На заре своей футбольной карьеры Йерри Мина начал играть на позиции вратаря, что было традицией в семье — его отец и дядя были голкипера, и как раз отец посоветовал сыну сменить позицию. Дядя же сыграл свою важную роль в будущем племянника, когда взял его на просмотр в колумбийский клуб «Депортиво Пасто», после чего стал агентом футболиста. В этой команде защитник провел всего год, и с 2014 года стал выступать в «Санта-Фе», где сходу завоевал место в основе и впоследствии помог выиграть чемпионат страны в 2015 году.

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    • С учетом столь стремительного прогресса талантливого игрока, не удивительно, что его вскоре подписал один из грандов южноамериканского футбола и бразильских китов «Палмейрас». Уже тогда центрбек демонстрировал свое умение забивать важные мячи, ведь четыре его гола в принципиальных поединках против «Сантоса», «Сан-Паулу» и «Коринтианса» внесли важный вклад в завоевание клубом чемпионского титула-2016. Это нагромождение личных и командных успехов Йерри Мины омрачило только неучастие на Олимпийских Играх в Рио из-за травмы, которая случилась в той же игре против «Сантоса» и выразилась в слезах футболистах, покидавшего поле на носилках.

    Только вверх

    Но и в лагере «Вердао» колумбиец задержался всего два года, ведь уже в 2017 году глаз на проспекта положил целый ряд европейских топ-клубов, победителем в борьбе за которого вышла «Барселона». Сделка долгое время откладывалась из-за позиции «Палмейраса» по сумме компенсации, но в итоге сине-гранатовые подписали новичка в январе 2018 года, выложив 11,8 млн евро и указав в его контракте цену в 100 млн евро для желающих заполучить центрбека. Первые полгода в каталонском коллективе явно не заладились у Мины, ведь он крайне редко выходил на поле (пять матчей, четыре из которых пришлись на уже не решавший конец сезона, когда «блауграна» по сути уже стала чемпионом Испании и прекратила борьбу в Лиге чемпионов).

    Тем не менее, уже на ЧМ-2018 Мина доказал, что его неудачное начало карьеры в клубе никак не связано с его качествами: оставшись в запасе в стартовом матче Колумбии против Японии, он был закономерно возвращен в основной состав из-за поражения, после чего так и надежно закрепился в старте и при этом забивал в каждом из трех матчей. Что важно отметить, это были не просто взятия ворот, когда все в игре уже было решено или же они не особо влияли на судьбу поединке — Йерри открыл счет в матче против Польши (3:0) и принес победу над Сенегалом (1:0) в дуэли, где решалась судьба путевки в плей-офф, а также сравнял в добавленное к основному время против Англии в 1/8 финала. Что уж говорить о непосредственных обязанностях футболиста в обороне.

    Неизвестное будущее явного таланта

    Конечно, когда защитник часто забивае в ворота соперника, это качество не может не быть незаметным, однако нужно отметить, что колумбиец — это в первую очередь защитник с классным потенциалом. Высокий, атлетичный и умело выбирающий позицию, его тяжело переиграть в воздухе (это объясняет и его результативность у чужих ворот), при этом он отлично играет и внизу благодаря длинным ногам, которые позволяют дотянуться до мяча в подкате даже в самой безнадежной ситуации. Кроме того, он умен в проактивной игре в защите, где нужно играть высоко и на опережение — немудрено, что «Барселона» остановила на нем свой выбор в поиске нового центрбека.

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    • Тем не менее, при всем прогрессе и удачной игре на российском мундиале, СМИ утверждают, что каталонский гранд рассматривает его трансфер в другую команду, но, как ни парадоксально, именно потому, что хочет видеть, как Мина играет, а не сидит в запасе, хотя есть информация, согласно которой допускается и продажа игрока. Пресса уже сватает его в турецкий «Фенербахче», а согласно свежим сообщениям, в борьбу за него включился «Ливерпуль», впечатлившись игрой защитника в матче против сборной Англии. В любом случае, даже если сине-гранатовые предпочтут расстаться с Йерри, тот вряд ли пропадет в другом клубе, поскольку его талант, игровой интеллект и характер сулят ему неплохое будущее — будто мина замедленного действия (чего не скажешь о его взрывном характере), он еще скажет свое слово. 0

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