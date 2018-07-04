Снятие проклятия в атмосфере войны: Англия — в четвертьфинале ЧМ

Много борьбы, ноль конструктива

Корреспондент газеты «Спорт-Экспресс» Илья Андреев подчеркнул, что первый тайм богатым на события не вышел.

«Первый тайм получился скучным. Колумбия, из-за травмы потерявшая Хамеса Родригеса, не создала ни одного момента. Англия заработала штрафной где-то в 20-25 метрах от колумбийских ворот, но Киран Триппьер не попал в створ.

Наверное, многие (и я в том числе) ожидали атакующего футбола — как в матче Бельгия — Япония, например — но ничего подобного не произошло. Было много борьбы, ноль конструктива.

Перед штрафным Триппьера чуть не случилась потасовка — Вильмар Барриос, стоящий в стенке, боднул Джордана Хендерсона. Тот рухнул в лучших традициях Неймара, заставив интернет смеяться.

Игроки завелись, но довольно быстро успокоились. Это был самый запоминающийся момент первых 45 минут», — отмечает Андреев.

Гол Кейна и спасение колумбийцев

Автор «Советского спорта» Николай Резван отметил, что сразу после перерыва англичане забили с пенальти, но упустили минимальное преимущество за несколько секунд до финального свистка.

«После отдыха англичане все-таки забили. Карлос Санчес на глазах у главного арбитра исполнил прием в лучших традициях вольной борьбы и снес Кейна. В итоге сам пострадавший и подошел к "точке". Пробил форвард не самым лучшим образом, но счет в матче открыл, забив свой шестой мяч на турнире.

На 63-й минуте Деле Алли мог удвоить преимущество, но не попал в ворота после флангового навеса. В концовке встречи колумбийцы устроили навал, и в итоге уже в добавленное время Мина головой послал мяч в сетку ворот Джордана Пикфорда. Случилось это после подачи углового.

Первый экстра-тайм прошел с преимуществом Колумбии. Фалькао даже удалось забить, но мяч ворота форвард послал после свистка арбитра. После короткого перерыва англичане прибавили. Несколько хороших подходов к воротам удалось сделать Джейми Варди, однако с завершением у нападающего в этот вечер были проблемы», — подчеркивает Резван.

Побороли проклятье

Журналист «Чемпионата» Сергей Титов вспомнил, что Англия традиционно плохо пробивает послематчевые пенальти, но в этот раз «три льва» справились с заданием.

«В дополнительное время сборная Колумбии на секунду вспомнила, что на поле была война (Янг наступил шипами на ногу Барриосу, но не получил жёлтую), но потом даже поиграла в футбол. Фалькао после навеса с левого фланга опередил Магуайра и головой бил в угол, но не попал в створ.

Англия ответила во втором тайме серией атак через передачи за спины защитникам на Варди. Мина их удачно срывал. Однажды Варди дали прострелить с правого фланга в штрафную, но Лингарда успел опередить защитник.

Серия пенальти давно считается проклятьем для англичан, и дотягивать до неё команда Гарета Саутгейта вряд ли хотела. Однако к пенальти сборная Англии готовилась полгода и не сдалась даже после ошибочного удара Хендерсона (Оспина потащил из угла — даже не назовёшь удар плохим).

Колумбийцы вели, но испортили всё сами. Урибе саданул в перекладину, а удар Бакки отбил Пикфорд. Англия поборола проклятье. Дальше — четвертьфинал со Швецией», — напоминает Титов.

Атмосфера войны

Роман Мун в своем материале на sports.ru раскритиковал команды за игру, которая, по его мнению, ужасно смотрелась со стороны.

«Перед матчем казалось, что это может быть лучший футбол плей-офф. Молодая Англия с резкими Кейном, Стерлингом, Алли и Лингардом против Колумбии, которая против Польши показала, наверное, самую красивую игру всего турнира. Проблема в том, что сломался Хамес (он не попал даже в запас) и вместо эффектной Колумбии, вскрывающей соперника перепасом двух десяток, против Англии вышла злая команда, настроенная добыть победу ценой страданий — своих, английских, зрительских. Колумбия пыталась играть в футбол минут 20, пока что-то получалось у Хуана Кинтеро. Но потом англичане стали лучше держать плеймейкера, и атака колумбийцев просто встала. Англия, впрочем, тоже ничего не создавала — матч был абсолютно нулевой, пока во втором тайме Карлос Санчес не устроил в штрафной регби.

План Б Колумбии: сыграть не на ошибке вратаря или защитника, но судьи. И он не выдержал давление и игру явно потерял. После каждого свистка Гейгера обступали пять-шесть человек в желтом, а на кромке поля орала и махала руками вся колумбийская скамейка. Но самое жесткое давление на рефери шло с трибун. Колумбия играла этот матч дома. Да, на билетах было написано "Стадион Спартак", да, матч проходил в Москве. Но едва заиграл предматчевый гимн, стало понятно, как же тяжело будет Гейгеру — колумбийцы пели так, будто это финал чемпионата мира. И чем меньше оставалось времени до конца, тем громче были колумбийцы на трибунах. Особенно когда судья свистел против их команды.

Второй тайм был просто безумным. Колумбийцы забили на все правила приличия: падали от любого касания, цепляли соперников за форму, выпрашивали карточки и свистки. В какой-то момент Гейгер не выдержал и раздал шесть желтых за 17 минут. Поплыли и англичане: Магуайр устроил разборки с Куадрадо у лицевой. Качество футбола в эти минуты было на отрицательном уровне, по телевизору матч наверняка было невозможно смотреть, но поверьте: на стадионе казалось, что я на войне. Что на поле люди, готовые ради лишнего штрафного сломать руку или ногу. Что от ора колумбийцев сейчас треснет трибуна за воротами Оспины.

На этом чемпионате мира я видел вживую многое: чудо-голы Черышева Саудовской Аравии и Крооса — Швеции. VAR, переворачивающий матч Франция — Австралия, и невероятная корейская концовка против Германии. Но я не видел ничего подобного этому второму тайму. Это точно был самый мразотный матч ЧМ-2018, но в этом, наверное, есть и логика, и даже какая-то романтика? Условные немцы до такого вряд ли бы опустились, но у них и так четыре титула. А к Англии и Колумбии, сто лет даже до полуфинала не доходившим, какие вопросы? Им эта победа действительно нужна была любой ценой», — пишет Мун.

Англия похожа на Россию

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов сравнил сборные Англии и России на текущем чемпионате мира.

«У Англии и России все иначе. Мы по определению не считались фаворитами в битве с самой Испанией — что в основное время, что в овертайме, что в 11-метровых. А в Англии словосочетание "серия пенальти" — почти то же самое, что "Авада Кедавра" во вселенной Гарри Поттера. Британская сборная трижды до этого дня участвовала в 11-метровых перестрелках на чемпионатах мира и всегда проигрывала.

Поэтому что для нас победа над Испанией — гиперсенсация, что для англичан выигранная серия пенальти невероятна. До старта 1/8 финала в России радость от побед была сдержанной — все-таки на групповом этапе мы обыграли не самых сильных соперников, хотя и это уже хорошо. В Англии тоже спокойно отнеслись к выходу из группы, ведь Панаму и Тунис сложно было пропустить вперед. И заметьте, и мы, и они уступили в третьем туре более классным командам.

Четвертьфинал — это уже совсем другая галактика. Одно дело, когда ты входишь в 16 сильнейших на планете, другое — в восьмерку лучших. Для России этот прорыв — чистый космос. Для Англии — со скидкой на нынешнее поколение и информационный фон вокруг команды — очень хороший результат. Дело в том, что и на Британских островах перед турниром мало кто верил в громадный успех своей сборной. Поколение Кейна, Алли и Стерлинга только набирается опыта, и это в Англии понимают. Да и устали болельщики от череды неудач на крупных турнирах, а чем больше неудач, тем ниже ожидания.

У России все то же самое, только исторически у нас больше разочарований. Но сейчас и мы, и Англия находимся в одной плоскости ожиданий. Даже четвертьфинал в королевстве считается за достижение, а у нас и подавно.

Как видите, гипотетическая встреча России и Англии в полуфинале приобретает особый оттенок. И мы, и они в четвертьфинале получили соперника слабее, чем в первом раунде плей-офф. И мы, и они понимаем, что находимся в легкой части сетки, так что путь к решающему матчу открыт. И мы, и они натерпелись от постоянных неудач. И мы, и они мало чего ожидали от своих команд на чемпионате мира», — считает Чернов.

На пути к славе

Британский журналист BBC Фил Макналти считает, что победа над Колумбией может придать сборной Англии дополнительный импульс.

«Мантры Саутгейта о том, что нужно двигаться от матча к матчу, были придуманы для того, чтобы немного сдерживать ожидания болельщиков. Все-таки не стоит забывать, что английская сборная не выходила в полуфинал чемпионата мира с 1990 года.

Впрочем, если бы главный тренер услышал болельщиков сборной Англии, которые пели всю ночь в Москве, он бы понял, что битва по сдерживанию ожиданий, вероятно, будет проиграна.

Англия потеряла много физических и моральных сил в этой напряженной игре 1/8 финала с Колумбией, но дальше ее ждет встреча с хорошо организованной Швецией. Если удастся пройти шведов, появится возможность сыграть в полуфинале с Россией или Хорватией.

Как видим, англичане нашли способ побеждать здесь, что часто им не удавалось. Они провели далеко не безупречный матч, но все же выполнили свою работу. Команда Саутгейта вернула себе тот импульс, который потеряла после поражения от Бельгии, так что теперь они вправе мечтать о большем», — убежден Макналти.

Покорение новых высот

Редактор The Telegraph Джейсон Берт в составе сборной Англии выделил вратаря Джордана Пикфорда.

«Это был не лучший день Арсена Венгера, зато он стал лучшим для Джордана Пикфорда. Экс-наставник "Арсенала" ранее предположил, что в нынешнем составе сборной Англии слабейшим звеном может стать вратарь, который на прошлой неделе не спас команду после удара бельгийца Аднана Янузая. Сейчас все это пустые разговоры.

Безусловно, уже сейчас Пикфорд вырос в глазах болельщиков после экстраординарного сэйва, который помог Англии одержать жизненно важную победу. Это был момент, который останется с ним на всю жизнь, как и момент с победным ударом Эрика Дайера.

Сэйв Пикфорда и точный удар Дайера навсегда изменят картину мира, ведь Англию станут воспринимать совсем иначе. Это тот момент, когда сборная достигла новых высот», — констатирует Берт. 0