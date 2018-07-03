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    Мартинес недооценил «самураев»

    Невероятный сюжет в Ростове-на-Дону

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    Соперником бразильцев по четвертьфиналу чемпионата мира стала сборная Бельгии, в невероятном по сюжету матче обыгравшая Японию. «Самураи» в начале второго тайма забили два красивейших гола, но «красные дьяволы» сумели перевернуть ход встречи, превратив 0:2 в 3:2.
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    Бельгийцы давили, японцы стояли стеной

    «Бельгийцы начали матч на удивление спокойно и осторожно. Более того, дебютный отрезок остался за японцами, которые сразу попытались воспользоваться территориальным преимуществом», — пишет обозреватель Rusfootball.info Антон Мозговой. «Японцам даже удалось довести дело до первого удара в матче, но он получился совсем "пресным".

    Лишь с середины первого тайма начал вырисовываться ожидаемый рисунок игры. Бельгийцы стали дольше владеть мячом, а Лукаку, наконец, получил возможность потолкаться с защитниками соперника. Свой первый шанс форвард "МЮ" получил на 27-й минуте, когда оттеснил защитника в чужой штрафной, но удар Лукаку все-таки накрыли. Ещё более острый момент у бельгийцев возник через две минуты, когда Компани пошёл в чужую штрафную на стандарт. Японцы совершенно забыли о бельгийском гиганте на дальней штанге, но Компани из трудной позиции пробил параллельно воротам Кавасимы. Помешал Компани и сам голкипер японцев, который вовремя выскочил из ворот и сократил угол обстрела.

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    • Бельгийцы давили, японцы стояли стеной, не забывая о контратаках. Но чувствовалось, что "самураи" вот-вот дрогнут. Вместо этого в начало второго тайма они ошарашили соперника, забив два мяча. На 48-й минуте Харагути получил возможность для удара с угла штрафной, мяч полетел под дальнюю штангу без шансов для Куртуа. В ответной атаке Азар проверил на прочность штангу ворот японцев, но ещё лучше получилось у Иуни. На 52-й минуте форвард японской сборной от линии штрафной уложил мяч в угол ворот! — 0:2!»

    Куртуа и «бабочка»

    «Продолжаются ситуации, когда команда, ярко смотревшаяся на групповом этапе, теряет легкость с началом плей-офф. Очевидно, это что-то из области психологии. Еще сложнее таким сборным, как бельгийская, которая трещит от перебора талантливых игроков, не имея при этом опыта больших побед. В результате напряжения совершаются промахи у чужих и у своих ворот.

  • ЧМ-2018. Бельгия — Япония 3:2
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    • Например, один из самых дорогих голкиперов чемпионата мира Тибо Куртуа на 44-й минуте едва не запустил "бабочку". Это был бы курьез похлеще, чем в матче Аргентина — Хорватия! К счастью для Куртуа, ему повезло больше, чем Вилли Кабальеро, так как мяч просто медленно катился к линии», — пишет Анатолий Романов из «Чемпионата».

    Тибо Куртуа

    Тотальная недооценка

    «Это вообще в стиле команд Роберто Мартинеса, но сейчас конкретно о сборной Бельгии. Возможно аморфный футбол с англичанами (1:0) сыграл злую шутку. Бельгийцы растеряли тонус, минимально победили и спокойно вышли на Японию. Но все оказалось не так просто. В первом тайме у Бельгии не получалось вообще ничего, соперник образцово выгрызал мяч и даже не боялся контратаковать. Почему не грузили верхом на шкафоподобного Ромелу Лукаку? От него крохотные японские защитники отлетали бы как от стенки горох. А потому что Мартинес упертый.

    И недооценка соперника поэтому еще и тренерская. Японцы вместе с экипировкой съели в центре Эдена Азара и Кевина де Брейне, выдавливали фланговых футболистов. Азиаты делали все правильно, лишая Бельгию сильных сторон. Акселя Витселя, уехавшего за миллионами в Китай, выставили посмешищем опорной зоны. В центре японцы были ой как хороши, а Мартинес этого не предусмотрел, закатав середину поля в бетон лишь на 65-й минуте, уже сгорая 0:2. Слоупок», — резюмирует Константин Кринский в своем материале на «Советском спорте».

    Слишком простой сценарий для нынешнего ЧМ

    «Когда Лукаку мазал из площади ворот, казалось, футбольный бог простил азиатам все грехи за возвращение к духу игры. Но для нынешнего чемпионата это был слишком простой сценарий. За пять минут Вертоген ответил на свой промах ударом головой по невероятной траектории, а взлетевший над всеми Феллаини показал, почему Жозе Моуринью решил все же оставить его в "МЮ".

    Маруан Феллаини восстановил паритет

    Безумие продолжилось в концовке основного времени, когда третий гол едва не организовали наконец-то оказавшиеся вместе на поле Кагава и Хонда. Кавасима по ходу одной атаки вытянул мертвые удары Шадли и Лукаку, а Куртуа не позволил Витселю поразить собственные ворота и парировал штрафной Хонды. На четвертой добавленной минуте голкипер поймал мяч после подачи углового, и, вместо паузы, забросил его на ход де Брейне. Японцы просто не успели вернуться назад, а так и не забивший Лукаку остроумно оставил право на удар оказавшемуся перед пустыми воротами Шадли. Первого четвертьфинала у Японии не будет, нас ждет битва Бельгии и Бразилии», — пишет автор «СЭ» Андрей Кузичев.

    Отрезвляющий поединок

    «Матч не был жестким, отборов в принципе оказалось не так много — в основном все сводилось к командному противоборству, а не к индивидуальным столкновениям и отборам. Поэтому в этом показателе примерное равенство. А в дриблинге, конечно, ощутимое превосходство у Бельгии. Европейцы в два раза чаще пытались провести дриблинг, а успешных обводок вышло даже почти в три раза больше. Главным дриблером ожидаемо стал Азар, сделавший пять обводок. Четыре успел накрутить вышедший на замену Шадли.

    В целом же матч стал одним из таких, когда поражение любой команды именно по конкретной игре оставляет осадок обидного для нейтральных болельщиков. Япония реабилитировалась после позорной игры с Польшей, отдав все на поле, сыграв просто изумительно в плане организации, самоотдачи, футбольного интеллекта. Не хватило только мастерских и антропометрических данных. Бельгия же проверила себя в режиме решения трудностей, по ходу матча сменила план игры, смогла завестись, перейдя из экономного настроения.

    В общем, полезным для нее получился поединок, отрезвляющим. Такие нужны. И чтобы де Брейне добегал в следующий раз, и чтобы Вертонген жестче ногу ставил. А главный намек Бразилии Бельгия дала на последних секундах матча, проведя образцовую контратаку. Просто идеальную. Вот такая — настоящая Бельгия. И Тите сто раз покажет своим бразильцам перед четвертьфиналом эту контратаку как то, чего больше всего нужно опасаться у соперника», — пишет sinclair в своем блоге на Soccer.ru.

    Бельгия — лучшая контратакующая команда ЧМ

    «Бельгия чудом проскочила в четвертьфинал — к 52-й минуте команда Мартинеса горела 0:2, но вышедшие на замену Феллайни и Шадли втащили команду в 1/4», — пишет Александр Дорский из Sports.ru.

    «Победный гол бельгийцы забили после блестящей контратаки. И это закономерно — из оставшихся на ЧМ сборных Бельгия лучше всех распоряжается свободными зонами.

    Роберто Мартинес

    Статистическая компания Opta очень придирчива к термину "контратаки". За них Opta считает только атаки, которые начались на своей половине поля и были доведены до удара в чужой штрафной в течение 15 секунд. Такие атаки на этом ЧМ провели 18 сборных — среди них нет России, Франции, Испании, Англии и Аргентины.

    Бельгия нанесла три удара после контратак — по этому показателю команда Мартинеса входит в топ-5. По числу ударов Мексика лидирует с большим отрывом, но позиции, с которых команда Осорио била, далеко не всегда были выгодными — можно было создать лучшую ситуацию. Бельгия гораздо эффективнее. После контратак Бельгия забивала Панаме (Лукаку), Тунису (снова Лукаку) и Японии (Шадли). Во всех трех голах бельгийцы действовали очень быстро и умно». 0

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