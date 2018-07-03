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    Дневник ЧМ-2018. Бельгийский камбэк, страдания Неймара и съеденный оракул

    О главных событиях восемнадцатого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бразилии Сборная Мексики Сборная Бельгии Сборная Японии Календарь и таблицы ЧМ-2018
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    Короче, ЧМ. 1 и 2 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 22:53
    • Бельгия одержала волевую победу над Японией
  • 23:40
    • Ковачич может не сыграть с Россией из-за травмы плеча
  • 22:33
    • СМИ: Полузащитник «Динамо» перейдет в «Спартак»
  • 20:54
    • С Войнова сняли обвинения в домашнем насилии
  • 20:36
    • Кавани сохранил шансы сыграть в 1/4 финала ЧМ
  • 20:08
    • Осорио: Неймару не стоит так увлекаться актерским мастерством, это вредит футболу
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    Бельгийская радость
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    В понедельник, 2 июля, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялись два матча 1/8 финала: Бразилия одолела Мексику, а Бельгия — Японию. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.
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    Событие дня

    Главным событием дня, разумеется, стал невероятный камбэк сборной Бельгии в матче с Японией. Команда Роберто Мартинеса была явным фаворитом встречи и с первых минут начала доказывать это, осадив ворота «синих самураев».

    Однако азиаты грамотно оборонялись, не забывая отвечать контрвыпадами. Один из них на первых минутах второго тайма и принес успех. Ошибка защиты бельгийцев привела к тому, что прошел отличный на ход Харагуси, который с правого угла штрафной площади поразил дальний угол ворот Куртуа.

  • ЧМ-2018. Бельгия — Япония 3:2
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    • А всего четыре минуты спустя Такаси Инуи отличным дальним ударом удвоил преимущество Японии. Перспективы очередного фаворита турнира на выход в четвертьфинал стали туманны, но затем японцы допустили ошибку.

    Вместо того, чтобы спокойно обороняться, удерживая победный счет, «самураи», поймавшие куражи, продолжили атаковать, пытаясь довести дело до разгрома (и моменты у них были), а уже бельгийцы начали ловить соперника на контратаках.

    К середине второго тайма Бельгия сумела сократить отставание благодаря сумасшедшему голу Вертонгена, а еще пять минут спустя вышедший на замену Маруан Феллайни сравнял счет.

    Японцы не были настроены на экстра-таймы, поэтому попытались переломить ход игры, выпустив в качестве обострения Хонду. Игра пошла на встречных курсах, хотя больше трудиться пришлось Кавасиме, творившему чудеса в воротах сборной Японии.

    Торжество Бельгии

    Но в компенсированное время бельгийцы вырвали победу — и вновь сработала замена Мартинеса — победный гол забил вышедший спасать игру Насер Шадли.

    Чемпионат мира попрощался с Ростовом-на-Дону потрясающим по красоте и интересности матчи.

    Герой дня

    Героем дня стал нападающий сборной Бразилии Неймар, который в матче с Мексикой выступил в той роли, которой от него все и ждут — лидера команды.

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    • В первом тайме команды играли на встречных курсах и, хотя ближе к забитому мячу были мексиканцы, Неймар несколько раз проверил Очоа.

    А после перерыва бразильцы провели отличную атаку, которую начал Неймар, и сам же он выступил в итоге в качестве завершителя, успев на прострел Виллиана в штрафную.

    Очоа не справился с Неймаром

    В концовке матча Неймар помог закрепить победу, организовав второй гол. Бразилец не пожадничал и прострелил на Роберто Фирмино, который и снял все вопросы о победителе.

    Неудачник дня

    Самое неудачное действие сегодняшнего дня на счету защитника сборной Бельгии Яна Вертонгена, оплошность которого привела к первому забитому голу японцев.

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    • Сибасаки из центра поля выполнил отличную передачу к штрафной площади на ход Харагуси, а Вертонген прозевал ее, попытался, но не смог перехватить мяч.

    В результате Генки принял его и затем с правого угла штрафной площади поразил дальний угол ворот Куртуа.

    Гол дня

    Красивейший гол дня забил неудачник дня — Вертонгену удалось реабилитироваться за свой промах, забив первый гол бельгийцев. Потенциально — самый красивый на турнире.

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    • Де Брёйне с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Японии не смогли далеко выбить мяч, в итоге Вертонген с угла штрафной головой пробил в дальний угол ворот.

    Вертонген забил лучший гол дня

    Мяч шел по такой сумасшедшей дуге, что Кавасима, прыгнувший было за нам, не поверил, что он может попасть в створ и убрал руки.

    Празднование дня

    В матче группового этапа Сербия — Бразилия, Паулиньо отличился голом, который они отпраздновали вместе с Неймаром вот так.

    Обнимашки!

    После того, как Неймар забил победный гол в матче с Мексикой, они пошли еще дальше.

    Двухэтажные бразильцы

    Видимо, после гола в четвертьфинале, Неймар в полный рост встанет у Паулиньо на плечах.

    Неймар хорошо устроился

    Рекорд дня

    Бразилия стала самой результативной сборной в истории чемпионатов мира. Гол Неймара, открывший счет в матче с Мексикой, стал для бразильской сборной 227-м на чемпионатах мира.

  • ЧМ-2018. Бразилия — Мексика 2:0
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    • После этого пятикратные чемпионы мира обошли Германию (226). Немцы уже вылетели, так что отобрать титул у бразильцев некому.

    Фирмино и Неймар установили рекорд

    В концовке матча Фирмино удвоил счет, забив 228-й гол сборной Бразилии на мундиалях.

    Капитан дня

    Капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес установил рекорд чемпионатов мира, став первым в истории игроком, который был капитаном своей сборной на пяти турнирах.

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    • Игра с Бразилией стала для 39-летнего защитника первой на текущем ЧМ в стартовом составе. Он вывел мексиканцев на поле с капитанской повязкой.

    Маркес вошел в историю

    До этого Маркес был капитаном сборной на ЧМ-2002, ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014.

    Помимо Маркеса на пяти чемпионатах мира также играли мексиканец Антонио Карбахаль (1950-1966) и немец Лотар Маттеус (1982-1998), но они не были капитанами своих команд на всех турнирах.

    Курьез дня

    В Японии съели предсказателя результатов матчей ЧМ-2018. Но не волнуйтесь, каннибализм тут ни при чем — речь идет об осьминоге Рабьо, верно предсказавшем результаты всех матчей сборной Японии на чемпионате мира по футболу,

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    • Осьминог прославился в Японии после ряда удачных предсказаний. Так, Рабьо угадал победу национальной сборной над Колумбией, ничью с командой Сенегала, а также поражение Японии в матче с Польшей.

    Перед играми Рабьо помещали в бассейн с водой, а по краям размещали флаги Японии, противника и указатель с надписью «ничья». Каждый раз осьминог угадывал результаты матча, подплывая к верному флагу.

    Однако поймавший Рабьо рыбак Кисуо Абэ убил и продал осьминога на рынке вместе с другими морепродуктами, не дожидаясь очередной игры. По словам Абэ, он был доволен успешными предсказаниями моллюска и надеется на появление «второго Рабьо».

    Как мы уже знаем, месть осьминога настигла «синих самураев», которые вылетели с турнира.

    Скандал дня

    Скандал дня разгорелся вокруг героя дня — Неймара. Бразильский нападающий известен своей склонностью преувеличивать последствия стыков с соперниками, а проще говоря — симулировать.

    Матч с Мексикой не стал исключением — Неймару часто доставалось, и он много и с удовольствием падал.

    В итоге его репутация сыграла против него — когда в одном из эпизодов на голень упавшего Неймара наступил шипами Мигель Лаюн. страданиям бразильцы не поверили ни комментаторы, ни зрители, не соперники.

    Страданиям Неймара уже не верят

    После матча мексиканцы тоже не слишком скрывали свое отношение к поведению соперника.

    «Неймар большую часть матча проводит на газоне и непросто, когда все это позволяется. Я не наступал на него (специально). Судья подтвердил, что это было ненамеренно», — сказал Лаюн журналистам.

    Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес заявил, что «Неймар прекрасный футболист, но при этом иногда перебарщивает — падает и устраивает цирк».

    А главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио выражал недовольство тем, что в матче было слишком много симуляций и остановок, посоветовав меньше увлекаться актерским мастерством.

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    • Главный тренер бразильцев Тите вступился за своего игрока, назвав слова мексиканцев «жалобами проигравших».

    Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер, известный своими едкими высказываниями, не стал молчать и в этот раз.

    «Неймар играет так же хорошо, как и визжит. Потрясающий футболист», — написал он в своем Твиттере.

    «Неймар обладает самым низким болевым порогом среди всех игроков чемпионатов мира с момента введения статистики Opta», — добавил Линекер.

    Мексиканские болельщики тоже не остались в стороне.

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