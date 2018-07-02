Выстраданный успех: Сборная России опустила Испанию до своего уровня

Сборная России впервые в новейшей истории сумела выйти в четвертьфинал чемпионата мира, отправив домой команду Испании. Победу россияне добыли в серии послематчевых пенальти, в которой Игорь Акинфеев отразил два удара.

Какие претензии к Смолову?

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в своей колонке для «Спорт-Экспресс» встает на защиту своего бывшего подопечного — нападающего Федора Смолова.

«Много критики высказано в адрес Федора Смолова — мол, он не цеплялся за мячи и ничего не создал впереди. По тому, что видел я — Смолов вышел с заданием играть в зоне Бускетса и мешать ему развивать атаки. Смолов не располагался далеко от полузащитников, Федор находился в 15-20 метрах от нашей штрафной.

Фактически с выходом Смолова сборная России стала играть по схеме 5-5 — с пятью защитниками и пятью полузащитниками, и центрфорвард опускался очень глубоко вниз. Отсюда выйти в контратаку и убежать одному невозможно. Мы не думали вообще об атаке, и если бы выходили на чужую половину поля, во владении мячом принимали участие не более 3-4 футболистов.

Теперь об испанцах. Соперник подолгу владел мячом, но ничего у наших ворот не создал — не было града моментов. Испанцы действовали медленно, мало остроты у чужих ворот, мало проникающих передач, мало дриблинга. Очень неудачно провел встречу Коста.

Коста не сумел огорчить Акинфеева Getty Images

Но это проблемы Испании. Еще раз хочу повторить — у России был план и она его реализовала: не дали простора испанцам, разрушали, терпели. Особо я хотел бы отметить самоотверженность команды».

Сборная России больше не надеется на офсайд

Обозреватель «Советского Спорта» Евгений Ломоносов подметил тактическое новшество российской команды, которое помогло добиться успеха.

«Сборная России больше не ловит соперника в офсайд. Позади истории, когда защитники нашей национальной команды превращались в регулировщиков, жестикулируя лайнсмену о положении "вне игры". Вместо этого игроки обороны доигрывают эпизод до конца — навязывают борьбу атакующим футболистам.

За два предыдущих года мы натерпелись проблем, вызванных построением ловушек! Их обходили Чили, Мексика, Южная Корея, Аргентина и Франция, поражая ворота России! Игроки эти сборных огорчали нас, ныряя за спины оборонцам под передачи из глубины.

К счастью, данные истории в прошлом.

Где бы мы ни оборонялись — на чужой половине поля, как с Саудовской Аравией, или на своей, как с Испанией, — защитники на офсайд не полагаются. И это полностью заслуга тренерского штаба.

Решить проблему помогло возвращение Сергея Игнашевича. Он читает игру и руководит партнерами, как никто другой в нашем футболе. Это особенно актуально в схеме 3-4-2-1, по которой Россия играла против Испании. Сергей действовал на позиции самого центрального защитника, а по краям от него играли более скоростные товарищи.

Другим важным элементом сборной России стал Илья Кутепов. Он умеет быстро реагировать на ситуацию на поле и приклеиваться к оппонентам. Только результативные ошибки затмевают эти его качества. В игре с Испанией через его зоны безрезультатно пробивались Иско и Иньеста — два главных интеллектуала команды. Предложи им поиграть в офсайд — и они тебя уничтожат».

Марио Фернандес — царь матча

Автор «Чемпионата» Сергей Титов, проводя тактический разбор матча, особо выделяет бразильского защитника сборной России.

«Испания очень настойчиво ломилась в штрафную через фланг Марио Фернандеса, однако за весь матч русский бразилец допустил только одну явную помарку — когда проиграл изначально выигрышную позицию после стеночки и забегания в штрафную Иско. И всё.

Фернандес начинал матч, работая 1v1 по Жорди Альбе при переводе мяча на фланг и получая подстраховку от Кутепова. А после перестроения билд-апа Испании накрывал левых инсайдов, привязанных глубоко к краю — ситуативно ими были Асенсио, Иско, Сильва и даже Иньеста. Испанцы насыщали его зону, ловили на смене движения, забегали под пас вразрез после того, как вытаскивали Кутепова. Везде — безуспешно.

Фернандес безупречно отыграл и в атаке — ну, для команды, контролирующей мяч 21% времени. Он — первый игрок ЧМ-2018, выбивший Packing-комбо за одну игру (лучший по Packing, PackDr, PackFT, Impect, Receive).

Фернандес царил на поле Getty Images

Примерно до 65-й минуты Фернандес активно подключался вперёд. Он был магнитом диагональных передач в финальную треть, забегал на подбор под скидки Дзюбы, а если удавалось положить мяч вниз — строил треугольники на фланге, из которых выдавал проникающие передачи в штрафную.

Лучший игрок России на ЧМ-2018 по Impect, отрезанию своими передачами защитников — тоже именно Фернандес (7,15 Impect/90min)».

Теперь главное — не останавливаться

Обозреватель Sportbox.ru Андрей Колесников считает, что российской команде по силам развить свой успех на домашнем турнире.

«Сборная России на этом чемпионате, конечно, уже забралась выше крыши. А потому если парни сейчас где-то наедине с собой выдохнут и скажут: "Шабаш", — понять их будет можно. Всё, что было сделано, особенно против Испании, потребовало запредельной отдачи, работы на резервных возможностях организма.

Категорически настаивать на продолжении в том же режиме невозможно — просто потому, что это против законов природы. Так что внутренняя готовность нашей команды поставить точку, можно повторить, станет понятной. Но только какой-то нелогичной.

Ведь следующий наш соперник никак не сильнее предыдущего. Если мы как-то управились с Испанией, то почему бы не управиться и с Хорватией? Да, команда приличная, но никак не из тех, перед кем стоит заранее пасть ниц. К слову, в этом важнейшее отличие нынешней ситуации от двух описанных выше.

Тогда на нашем пути были суперкоманды — Голландия с обладателями "Золотого мяча" Гуллитом и Ван Бастеном в одном случае и Испания, которая научилась никому не отдавать мяч, — в другом: и те, и другие в итоге стали чемпионами Европы. Теперь же против нас команда просто крепкая. Но не оставляющая впечатления непреодолимой силы. Так отчего же заведомо сдаваться против такой?

И очень в этом смысле обнадёжили слова Черчесова после Испании: "Турнир только начинается". Всё-таки посыл тренера значит много, а для столь молодой команды, как наша, особенно. Пока за управление коллективом Черчесов на чемпионате заслуживает десять баллов из десяти возможных, так что есть надежда, что и дальше верную линию выдержит».

Акинфеев взял реванш у судьбы

Автор Bobsoccer.ru Максим Квятковский отдает должное лучшему игроку матча с Испанией — голкиперу сборной России.

«Сейчас все мы безумно рады большому успеху. Вся команда — большие молодцы! А история Игоря Акинфеева — это история человека, который своим трудом и целеустремлённостью проложил путь к вершине. В том, что это лучший отечественный вратарь, сомнений, думаю, не осталось уже ни у кого. Игорь всегда берет реванш у судьбы, переписывая на своё имя рекорды, исправляя досадные недоразумения.

Эй, счетоводы так называемые! Коллекционировали матчи Лиги чемпионов с пропущенными голами? Получайте сезон с семью (!) играми на ноль в еврокубках, в том числе и в группе Лиги чемпионов. Напомнить, кто из российских голкиперов сыграл больше всех сухих матчей в еврокубках или сами знаете?!

Припоминали Акинфееву и матч с Кореей четырёхлетней давности. Игорь дождался очередного чемпионата мира, подошёл к нему в ранге безусловного первого номера сборной России и капитана команды. А вчера стал героем матча, поднявшего нашу национальную команду в восьмерку сильнейших сборных планеты.

Радость чистая, нефильтрованная Getty Images

Мы обыграли самую успешную команду Европы последнего десятилетия. Говорить можно все, что угодно, только это — Испания. Она хороша в любом состоянии, ее клубы продолжают доминировать и выигрывать еврокубки. Испанская сборная в официальных матчах не проигрывает два с лишним года. И эту команду наши вчера отправили домой!»

Роковая ошибка Йерро

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер вычисляет ошибку испанского тренерского штаба, которая помогла достичь успеха сборной России.

«Они тоже готовились и уважали нашу сборную, о чем говорил Йерро после игры. Оттого и пошли на некоторые перемены в составе. Например, вместо Карвахаля справа в обороне вышел Начо, который, по оценкам нашего штаба, сильнее собственно в защите и хорош вверху, несмотря на невысокий рост.

Но ключевой переменой у испанцев был выход в стартовом составе Коке, а не Иньесты. И в нем, убежден, кроется ключ к пониманию нашего успеха и испанского неуспеха. Увидев состав и не обнаружив в нем Иньесты, я, признаться, сильно обрадовался. Чутье не подвело.

Тонкого созидателя Йерро заменил на второго — наряду с Серхио Бускетсом — опорника. Судя по всему — опасаясь наших контрвыпадов.

А в результате — сломав своей команде привычную игру и приведя ее к пустому, бессмысленному перекатыванию мяча между центральными защитниками, опорниками и фланговыми игроками.

Без обострений и продвижения вперед (тут, надо сказать, и наша броня поспособствовала, но не только). Это было владение ради владения, и то, что Испания в первом тайме не нанесла ни одного удара в створ ворот, было более чем показательно.

Накануне матча я уже писал, что испанцам на этом чемпионате должна, не может не аукнуться отставка главного тренера Хулена Лопетеги перед самым началом турнира, уже в России.

И паническое назначение вместо него Йерро, и близко не имеющего опыта тренерской работы на высоком уровне. Правда, склонялся к тому, что скорее отсутствие на скамейке реального тренера даст о себе знать на более поздних этапах плей-офф.

Но центральная зона Коке — Бускетс сказала о том, что штаб "Красной фурии" дал слабину, едва плей-офф успел начаться. И такого же волшебного преображения, как днем ранее с французами, у Испании по сравнению с групповым турниром не произошло. А Россия выглядела на порядок организованнее Аргентины».

Сердитая сборная Черчесова

Колумнист «Советского Спорта» Алексей Андронов удивляется атмосфере, которую удалось создать в национальной команде Станиславу Черчесову.

«Можно совершенно уверенно сказать, что Станислав Черчесов — первый за очень долгое время тренер сборной России (иностранные — не в счет), который не находится под подозрениями в связи с каким-либо клубом. Я сам работал в штабе Валерия Газзаева, и помню, как постоянно приходилось слышать со всех сторон "ну сколько можно в сборную этих своих коней тащить". То же самое касалось Олега Романцева, Георгия Ярцева и "Спартака". Даже с Юрием Семиным было так же.

Черчесова в этом не упрекнет никто. У него если есть какие-то антипатии и преференции — то сугубо личные. Самую известную зовут Игорь Денисов. И, надо сказать, что подобная обстановка очень изменила саму сборную. В ней, естественно, есть клубные блоки, но они не смотрят друг на друга, как солдат на вошь.

Я думаю, это в том числе и результат правильного "кастинга". Черчесов ведь все время искал, он долго не брал Дзюбу, еще дольше — Черышева. Он отсеял в последний момент Глушакова. Но выбрал очень точно.

Несердитая сборная Getty Images

Как устроена работа внутри сборной — это уж они расскажут сами. Но я впервые вижу российскую команду, играющую настолько сердито, если хотите, с оскалом. У Хиддинка 10 лет назад все было иначе. Там парни наслаждались свободой, европейским к себе отношением. А эти порой лишний раз не хотят улыбаться. На саму игру "Баварии", это, разумеется, похоже мало, но зато ее цельность как раз той степени породистости. Ну так, вероятно, это нам подходит больше».

Терпеть и выживать

Колумнист «Чемпионата» Дмитрий Егоров находит свое объяснение триумфу сборной России.

«Наши Саши Головины, выросшие в снежных болотах Калтанов, вряд ли будут крутить соперников так же празднично, как Иско, или жонглировать мячом и танцевать, как Неймар.

Сила нашего народа в другом. Исторически он умеет терпеть, выживать и любить родину странной и больной любовью. Причём делать это особенно рьяно, подчиняясь не состраданию, а лишь силе.

Поэтому, возможно, у Слуцкого на Евро со стороны всё вроде бы смотрелось классно, а на деле в команде начался такой разброд и шатания, что тренер, похоже, не очень хочет иметь дела с Россией.

Так что если меня ещё раз спросят, в чём феномен Черчесова, а также КАК или ПОЧЕМУ сборная России победила Испанию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, то я скажу: это не то чтобы тактика, не то чтобы техника, не то чтобы везение, а именно торжество русского духа, поднимающегося со дна. Черчесов, да и мы с вами выцедили в наших футболистах мужиков, которые выживают и терпят, а когда надо — пластаются у границы Родины перед врагами. Именно о выживании, кстати, перед матчем с Испанией нам и говорил Артём Дзюба.

И сборная России выстояла, доказав, что в наших мужчинах ещё есть эта невероятная, нереализованная сила. Значит, есть у страны и надежда на будущее. Может быть, когда-нибудь сможем мы перетерпеть тяжёлые времена и авось тоже станем счастливыми. Ну а пока страна гуляет и пьёт под стенами Думы и Кремля, где будет принята новая пенсионная реформа, с которой тоже придётся выживать и терпеть».

Сделали, что могли

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает победу Россия неслучайной и вполне заслуженной.

«Это подвиг, но подвиг заслуженный и выстраданный. Черчесов провел лучший матч в жизни, Акинфеев не допустил ни единой ошибки, очень круто отработали три центральных защитника (и Кудряшов тоже дрался в центре и на фланге). А Фернандес сыграл так, что теперь именно он по праву лучший правый защитник этого ЧМ. России повезло, что Испания играла на чемпионате мира без тренера, повезло с пенальти Пике, хотя это компенсация за обидный автогол.

А вот заслужили каждый отбитый удар, каждую перехваченную передачу и каждый выигранный верховой мяч. Это был очень правильный поединок против соперника, которого никак иначе переиграть с командой, у которой проблемы с контролем мяча, попросту нельзя. Циники скажут, что команда России опустила Испанию до своего уровня? Да, заставила показать скучный футбол с пониманием, что ждет серия пенальти.

Йерро провалил матч Getty Images

Но это одно из основных правил войны более слабого против более сильного — надо убрать разницу в масштабе. Банальная игра команды Йерро обернулась для Испании плетением скучных комбинаций, а затем серией, которая никогда не лотерея, а всегда игра нервов и вратарского чутья. Вот это называется "сделали, что могли". Поражения так нельзя называть, а мужскую победу так можно смело именовать. Сборная России теперь в числе героев чемпионата мира. Празднуй, страна!».

Йерро — бездарь

Автор FootballHD Денис Марков винит в крахе испанской сборной вынужденную тренерскую рокировку, в результате которой команду возглавил Фернандо Йерро.

«Матч Испании и России — отличный пример того, как тренер влияет на игру команды. Тактический мэтр Массимилиано Аллегри говорит, что команда от тренера зависит процентов на 5%. Однако минувшая игра доказала обратное.

Вроде бы, будучи у руля испанцев, достаточно не мешать играть на классе — поставить удобную схему и все, насчет тактики пусть парится аутсайдер. В этой игре все так и было — фаворит вышел налегке, а аутсайдер дотошно подготовился. В итоге первая команда жидко опозорилась, вторая же отстояла 120 минут, а потом ей фортануло в серии пенальти.

Дефицит моментов у Испании — вина преимущественно тренера. Фернандо Йерро показал, что его понимание игры — на уровне сонного Александра Мостового. Он вообще не видит сильных и слабых сторон соперника.

Он никак не решил проблему первого тайма. План Испании по атаке через центр провалился, логично поменять акцент игры с центра на фланги или увеличить число передач за спины — в таком случае нужно расчехлить Сауля или Родриго, вместо этого Фернандо Йерро провел совершенно бесполезную замену по позиции — вместо Давида Сильвы выпустил Андреаса Иньесту. Родриго вышел лишь в овертайме и добавил остроты, Андрес не сделал ничего.

Каталонец велик и все еще пригоден для игры, но тут он оказался совершенно бесполезным. С ним рисунок игры никак не изменился — Испания продолжила биться через насыщенный центр. В это время Диего Коста был отрезан от игры, а защита России ни разу не была испытана на скорость — тренер даже не попытался выйти из неудобной ситуации.

Замена Лопетеги на Йерро была чудовищной ошибкой — человек совершенно не способен быть тренером. Россия победила, а Испания адски просела».

Дзюба — еще один герой

Бывший тренер сборной России Олег Романцев в своей колонке для «Спорт-Экспресса» считает, что кроме голкипера Игоря Акинфеева, главным героем матча стал форвард Артем Дзюба.

«И если бы, в порядке исключения, была возможность назвать еще одного героя встречи, то я, не раздумывая, поднял бы руку за Дзюбу. Говоря о его возвращении в сборную, Сергей Вадимович Степашин очень точно подметил, что это общая заслуга футболиста и Черчесова, который по-хорошему сумел завести Артема. В результате сборная получила форварда, который борется на пределе возможностей, ищет любой повод для обострения, забивает.

Ведь счет с испанцами мы сравняли благодаря его усилиям: сначала после удара Дзюбы головой мяч попал в руку Пике, а потом он реализовал пенальти. Думаю, это был переломный в психологическом плане момент встречи. И не дрогнуть в нем, не оступиться, дорого стоило. И для Артема, и для команды.

Могу легко представить брюзжание вечных критиков по поводу отсутствия зрелищности в игре наших, ставки на послематчевые пенальти и так далее в том же духе. Скажу следующее — в спорте вообще, а в футболе в частности, все решает результат.

Дзюба забил уже третий мяч на ЧМ Getty Images

И если он добыт в честной борьбе, где ты сумел тактически или в чем-то ином превзойти соперника, значит, на сей раз оказался сильнее. Сборная России сделала это! А теперь вспомните цифры букмекеров, которые безоговорочно прогнозировали выход в четвертьфинал испанцев.

И еще об одном — умении терпеть! В то, что Черчесов и его футболисты способны на это, мы, слава Богу, убедились. Так пусть этому еще научатся и те, кто предрекал сборной провал, а после Испании кричал "Россия, вперед!". Быть может, воскресная победа наших ребят и станет толчком к этому».

В Черчесова вселился дух Курбана Бердыева

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев всесторонне препарирует грандиозный успех сборной России.

«Футбола в матче не было почти совсем. Испанцы бесконечно выполняли тематическое упражнение "прими мяч и отдай ближнему". Да, не допускали потерь, но и ничего не предпринимали. Наши волнами перекатывались за траекторией движения мяча, умело подстраиваясь. Чувствовалось, что в процессе подготовки к этой конкретной игре в Черчесова определенно вселился дух Курбана Бердыева — казалось, неповторимого в наших краях мастера по возведению многослойных бастионов.

Вообще-то испанцам не привыкать гулять огородами вдоль и поперек крепостных стен соперника. Но с течением игрового времени уловилась некоторая разница с их прежним опытом в этом жанре. Раньше "красная армада" умела улучить момент и, применив запасенное ноу-хау, соорудить лазейку. В этот раз такого знания у них не проклевывалось.

Пусть даже Черчесов просмотрел уйму видео, он трудолюбивый, и наперед знал каждый шаг соперника. Но соперник-то, со своей стороны, искал ходы спонтанно, будто вслепую, не имея на то тренерской подсказки…

Первое проявление агрессии случилось в атаке Испании(за вычетом угловых) в середине второго тайма, с выходом Иньесты — он и нанес первый полноценный удар. То есть, час игры даже без попытки обострения. Это для Испании — нормально?»

Черчесов сделал сборную непрозрачной

Автор «Чемпионата» Кирилл Хаит рассуждает о том, как изменилась сборная России при Станиславе Черчесове.

«И это сработало. Находясь под микроскопом, трудно скрыть, что именно ты делаешь. Бразилия играет на чемпионате мира именно так, как играла перед ним. Германия сыграла на чемпионате мира именно так, как проводила последние товарищеские матчи. Россия два года отрабатывала разве что прессинг и непонятно что ещё. Но вот сейчас мы поняли что.

Гибкость и управляемость. Ни в одном матче Россия не играла от себя. Хамелеонисто подстраивалась даже под слабых соперников, чтобы усложнить им жизнь и выявить их недостатки. Вот глобальное качество, которое сделало среднюю по составу команду такой опасной. Появление которого стало сюрпризом не только для нас с вами, но и для Египта и Испании.

Звездный час Черчесова Getty Images

Хорошо, что это стало сюрпризом. Пусть и для нас тоже. На BBC Sport вчера вышла статья с заголовком "В России свою сборную считали мусором, а она в четвертьфинале". Вы понимаете, да? Даже английские журналисты (их представление об окружающем мире не всегда на сто процентов совпадает с реальностью) заметили, как всё плохо. Сколько напряжения было между игроками, журналистами и болельщиками. Негатив летел со всех сторон (и обратно тоже). Что ж, это было.

Главное, что было не только это. Просто мы не заметили. Теперь сборной России и всей стране станет проще понять друг друга. Может быть, даже доверять».

Черчесов убил игру, а потом Испанию

Автор Евроспорта Павел Городницкий теперь видит скрытый ранее смысл в странной подготовке сборной России к домашнему мундиалю.

«Россию пугали смертоносным владением, гениальным Иско, джокером Иньестой (наш джокер — Ерохин), зверским Рамосом и мегакреативным Асенсио, но "Фурия" не создала вообще ничего реально опасного. Были какие-то ударчики с полукруга штрафной, стандарты под гигантским углом, прерванные пасы, а моментов — ноль: набиралась только статистика передач и владения.

Россия, правда, тоже ничего не придумала, но кого это волнует? Сейчас надо восхищаться, брататься, отмечать и забывать, что завтра понедельник. А самое главное — выдать респект Станиславу Черчесову, самому упрямому тренеру в истории сборной России. И еще один респект — для его штаба.

Вы спрашивали, зачем Черчесов катал эти бесцветные контрольные матчи, которые вообще не стоило ни смотреть, ни транслировать? Выбив испанцев, коуч ответил всем хейтрам: товарняки требовались, чтобы научиться профессионально убивать игру, если попадешь на того, кто быстрее, сильнее и техничнее.

Серьезно — Игнашевич, Кудряшов, Кутепов и Гранат в обороне. Сорри, такую защиту должны были растерзать. Но парни на страсти и опыте (здесь — браво Сергею) замуровали штрафную и просто никого туда не пустили.

Парадокс: в отличие от России — Голландии, матч с Испанией будет невозможно пересматривать из-за его феерического уныния, но надо признать — такие 120 минут плюс пенальти стоили того, чтобы два года терпеть, как сборная страдает в товарняках».

Спасибо Черчесову за эмоции

Корреспондент Sport24 Максим Алланазаров восхищается атмосферой в команде, которую удалось создать главному тренеру сборной России.

«Плевать, что матч с Испанией — один из самых скучных на чемпионате мира. Не важно, что мы припарковали не просто автобус, а выставили целый автобусный парк. Если все это случится еще и в матче с Хорватией, никто не расстроится.

Я совершенно не понимаю, за счет каких тактических решений команда выбила Испанию. Но не увидеть мощнейший настрой каждого, кто бился на поле, несмотря на судороги, спазм и сведенные мышцы, было просто невозможно.

Какие вопросы? Getty Images

Помимо мощнейшего заряда, сборная набрала к чемпионату мира потрясающую физику — это еще одна вещь, за которую стоит поблагодарить Черчесова. Но главное, за что коуч заслужил "спасибо" — эмоции, которые мы не испытывали с 2008-го.

Впервые за 10 лет мы снова ощутили: несмотря на проблемы с составом, травмы, лимит и гигантские зарплаты, у нас есть сборная, которая выйдет на переполненные "Лужники", "Самару" или "Крестовкий" (не важно) и будет рвать любого. Сборная, которой нужно гордиться. Сборная, за которой еще не поздно подорваться в Сочи и срывать глотки минимум полтора часа, в течение которых парни будут прорываться в полуфинал домашнего чемпионата мира.

Черчесов — в большом порядке». 0