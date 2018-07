Дневник ЧМ-2018. Английское превозмогание, швейцарская непруха и бомбардир Кейн

Главным событием дня стала победа сборной Англии над командой Колумбии в напряженнейшем матче, закрывающим 1/8 финала ЧМ-2018.

Встречу можно было назвать самым сварливым матчем мундиаля — количество нарушений, желтых карточек и апелляций к арбитрам просто зашкаливало. Все это больше походило на Кубок Либертадорес, чем на мундиаль.

Колумбийцы нервничали и много фолили, а англичане, пользуясь этим охотно падали и с удовольствием симулировали, что в первом тайме приводило к тому, что каждый свисток арбитра оканчивался спорами и руганью.

А во втором тайме, когда Гарри Кейн в чужой штрафной удачно подсел под Карлоса Санчеса и заработал пенальти, дело едва не дошло до потасовки — желтые карточки замелькали в воздухе, как опадающая осенняя листва.

Поведя в счете, сборная Англии начала всеми силами удерживать минимальное преимущество, а ближе к концу встречи — откровенно тянуть время. За что и поплатилась.

Сборная Колумбии, собравшаяся в концовке, заработала в компенсированное время угловой, после подачи которого защитник Ерри Мина забил очередной ключевой мяч на этом турнире — уже третий, переведя игру в экстра-таймы.

За два овертайма счет не изменился: Колумбия была лучше в первые 15 минут, Англия — во вторые. Отдельно надо отметить судейство, ставшее к дополнительному времени еще более отвратительным, чем в основное. Судьба же победителя решилась в серии пенальти.

Первыми слабину дали англичане — удар Джордана Хендерсона был замертво забран Давидом Оспиной. на счастье игрока «Ливерпуля», бивший следом Андрес Урибе отправил мяч в крестовину ворот, позволив «трем львам» сравнять счет.

Развязка наступила в последней, пятой паре ударов. Пикфорд сумел отразить удар Карлоса Бакки, пробившего почти по центру, после чего Эрику Дайеру оставалось только не промахнуться.

Сборная Англии впервые выиграла серию пенальти на чемпионатах мира. До этого англичане на ЧМ три раза били пенальти и каждый раз проигрывали.

Всего же сборная Англии 7 раз вляпывалась в серии пенальти на чемпионатах мира и Европы и 6 раз вылетала (1990, 1996, 1998, 2004, 2006, 2012).

Исключение — четвертьфинал домашнего Евро-96 с испанцами. Кстати, в этом матче не забил пенальти нынешний наставник сборной Англии Гарет Саутгейт.

Героем дня стал 24-летний голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд, который стал лучшим игроком «Эвертона» в прошедшем сезоне (правда сезон у «ирисок» был провальным).

На мундиале Джордан пока не отстоял ни одного матча «насухую», пропустив даже от Панамы, которую Англия разгромила со счетом 6:1.

Зато в серии послематчевых пенальти Пикфорд сумел отразить удар Карлоса Бакки, выведя свою команду в четвертьфинал.

Это официально историческое достижение: Джордан Пикфорд стал первым английским вратарем с 1998 года, который отбил пенальти в послематчевой серии. В предыдущий раз это делал Дэвид Симэн.

Неудачником дня стал защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи. Встреча со Швецией проходила в относительно равной и не слишком увлекательной борьбе, но именно рикошет от 22-летнего игрока дортмундской «Боруссии» решил исход матча.

На 66-й минуте Тойвонен отыграл на Форсберга по линии штрафной, а Эмиль оторвался от соперника и пробил с рикошетом от ноги Аканджи в левую девятку.

Голкипер сборной Швейцарии Янн Зоммер не стал подслащивать пилюлю и после матча откровенно сказал, что если бы не рикошет от защитника, он бы наверняка взял удар Форсберга.

Учитывая, что в матчах игрового дня лишь два мяча было забито с игры, выбор был невелик. Звание лучшего получает гол, забитый Ерри Миной в ворота сборной Англии.

И ключевым фактором стала не его красота, а то, что он был забит на последних минутах компенсированного времени и позволил Колумбии остаться в игре, подарив шанс на успех в экстра-таймах или серии пенальти.

Куадрадо с углового навесил в центр штрафной, Мина выпрыгнул выше всех и пробил головой с отскоком от газона. Мяч влетел в угол — Пикфорд не успел переместиться.

Кстати, Мина стал первым с 2002 года игроком, который трижды забил головой на одном чемпионате мира. Ранее он отличился на групповом этапе, в матчах против Польши (3:0) и Сенегала (1:0).

На мировом первенстве в 2002 году также три гола головой забил нападающий Германии Мирослав Клозе.

Сэйв дня на счету голкипера сборной Англии Джордана Пикфорда. И нет, это не сэйв в серии послематчевых пенальти.

В компенсированное время, проигрывающие колумбийцы внезапно проверили голкипера соперника дальним ударом. Урибе с подбора пробил с 25 метров в девятку — Пикфорд в красивом броске перевёл мяч на угловой.

Да, сразу после этого Колумбия подала угловой и забила гол, но от этого менее красивым этот сейв не стал.

Вот уже шесть матчей подряд за сборную Англии нападающий и капитан Гарри Кейн не уходит с поля без гола.

В матче с Колумбией он реализовал пенальти, забив уже шестой мяч на этом турнире и повторив рекорд Гарри Линекера, который забил 6 мячей на турнире в Мексике в 1986 году.

К тому же, этот мяч стал девятым для Англии на чемпионате мира. Подобное не удавалось ей с победного домашнего турнира 1966 года.

Смеяться над симуляциями бразильца Неймара на этом чемпионате мира уже стало хорошим тоном, даже когда против него действительно грубо фолят — вот что значит слишком часто кричать «Волки, волки!».

Множатся смешные ролики с катящимся все дальше и дальше Неймаром, клепаются мемчики, Петер Шмейхель обращается к ФИФА со слезными просьбами перевоспитать паршивца.

При этом, сфокусировавшись на бразильце, никто не обращает внимания, что в каждом втором матче находятся свои артисты, ничуть не меньше талантом.

How is this not a red for Barrios? #COL #ENG pic.twitter.com/2KVthA3iQ8

Например Джоррдан Хендерсон, который в матче с Колумбией получил легкий тычок в грудь и пал в агонии, схватившись за лицо, в надежде, что соперника удалят.

Или же Эшли Янг, который в том же матче наступил на ногу Барриоса шипами, но сумел изобразть такие страдания, что заработал стандарт в свою пользу.

Hahaha the Ref gives free-kick to England on this stamp by Young on Barrios pic.twitter.com/QovJIAj5MW