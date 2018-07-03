Сборная Швеции в матче 1/8 финала чемпионата мира переиграла команду Швейцарии. Автором единственного мяча в Санкт-Петербурге стал Эмиль Форсберг, которому помог рикошет от Мануэля Аканджи.

Матч прошел без истерии

Редактор сайта «Спорта День за Днем» Сергей Бурый не щадит команды-соперницы, показывающие не слишком зрелищный футбол и не имеющие звезд в составе.

«Петербургу досталась самая разочаровывающая пара плей-офф. В сборной Швеции и Швейцарии ни одной звезды масштаба Лионеля Месси, Неймара (их голы Питер уже увидел на ЧМ) и Криштиану Роналду (Кубок Конфедераций).

Ибра, в отличие от Фалькао, к нам не поехал, однако на спинах шведских болельщиков преобладал именно он. Все логично — единичные случаи "заражения" фамилиями Линделефа, Классона и даже Гранквиста несравнимы с эпидемией Ибры. Проблема в том, что настоящая (игровая) эпидемия Златана сейчас гуляет по США и совершенно не касается России, захваченной "вирусом" Акинфеева.

Как Петербург встретил, вероятно, самый скучный матч плей-офф, повторивший вывеску финала чемпионата мира по хоккею в Дании? Наверное, наиболее точное слово — спокойно. Уже нет той истерии, традиционно присущей началу любого турнира.

Радость победителей, печаль проигравших Getty Images

Город ждет реальный праздник — полуфинал и матч за третье место, который, вдруг так сложится турнир, будет важен для сборной России. Если нет — эта игра будет заключительной для Петербурга на ЧМ. И это тоже аргумент в пользу значимости матча для болельщиков.

Игра Швеции и Швейцарии после аргентинского шоу смотрелась и ощущалась, как пропускной пункт из одного места в другое. Швецию пустили, Швейцарию — нет. 1:0»

Цена победы высока

Автор «Спорт-Экспресса» Егор бычков выделяет преимущество шведов в первом тайме, которое скандинавы не сумели реализовать.

«Миролюбивая атмосфера не могла перетечь с трибун на поле — цена победы была слишком высока. Шведы не добирались до четвертьфинала с США-1994, откуда они увезли бронзу.

Швейцарцы и вовсе не видели, что происходит за пределами первого раунда плей-офф, с домашнего чемпионата мира в 1954 году. Поэтому их желание победить было на 40 лет (и в несколько раз) сильнее.

Однако шведы начали игру активнее. Атаки привычно разгонял Форсберг, которому из-за этого особенно часто доставалось по ногам — то от Джемаили, то от Бехрами. Самым беспокойным в первые 20 минут игры у Швеции впереди был Берг, но действовал он на редкость бестолково.

Сперва вышел один на один после классной передачи в касание, но пробил на верхний ярус трибун, затем промедлил с ударом и позволил заблокировать его защите швейцарцев. Опасной стала лишь третья его попытка, но Зоммер справился с ней, хоть и с трудом.

На поле можно было остаться без порток Getty Images

Еще несколько ударов по его воротам нанес Экдаль, но они тоже все время летели выше. Особенно опасным вышел второй, после кросса Лустига с правого фланга — но полузащитнику "Гамбурга" не удалось как следует подстроиться под мяч».

Форсберг лучше Шакири

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов сводит противостояние команд к дуэли двух главных звезд.

«Начало второго тайма осталось за Швейцарией, но перелома в игре не произошло. Потом Швеция опять выглядела лучше как команда. В такой ситуации исход матча должны были решать звёзды сборных — Шакири и Форсберг. Они действовали на одном фланге, даже отнимали мяч друг у друга.

И лидер жёлтых доказал, что он более классный игрок. Полузащитник "РБ Лейпциг" обыгрался с Тойвоненом, сместился в центр и забил! Правда, при помощи рикошета от защитника Мануэля Аканджи. Шведы бы не допустили такой дыры в опорной зоне, как швейцарцы.

Превосходно организованная команда Янне Андерсона хладнокровно удержала преимущество. Вот в чём оказалась разница между Швецией и Швейцарией. В концовке даже пенальти заработала, однако судья после просмотра повтора всё-таки назначил штрафной.

Форсберг — герой матча Getty Images

Счастливые шведские болельщики празднуют вместе с такими же жёлтыми бразильцами. Теперь в четвертьфинале их сборная сыграет с победителем пары Англия — Колумбия. В четвертьфинале ЧМ будет еще один представитель РФПЛ — Классон. Напомним, что Гранквист покинул команду после минувшего сезона».

Хоккейные флэшбеки

Автор Sport24 Владимир Колос проводит параллели между дуэлями команд на первенствах мира по хоккею и футболу.

«К слову, о вывеске. Точно такой же она была полтора месяца назад во время финального матча чемпионата мира по хоккею. Тогда шведы выиграли по буллитам.

В первом перио… то есть, тайме швейцарцы больше владели мячом. Шведы контратаковали, но ничего путного у них не вышло. Даже если моменты и появлялись, то футболисты вместо ударов по воротам начинали играть в игру "отправь мяч на трибуну".

После перерыва это действо продолжилось. С той лишь разницей, что однажды один шведский игрок все-таки попал в ворота. Не без помощи рикошета, но тем не менее. Фамилия у автора гола, кстати, вполне себе хоккейная — Форсберг.

А на последних секундах встречи коренной швед Мартин Ульссон организовал буллитный выход к воротам соперника, но был сбит Микаэлем Лангом у самой линии штрафной.

Матч не обошелся без удаления Getty Images

Ланг получил удаление, шведы — опасный штрафной. Но реализовать большинство не вышло. С ударом голкипер справился, а следом прозвучал финальный свисток. Швеция снова обыгрывает Швейцарию и выходит в четвертьфинал чемпионата мира. На этот раз — по футболу».

Молчаливые швейцарцы

Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов вслед за командами-соперницами критикует и болельщиков, которые не устроили красочных шоу, к которым начали привыкать петербуржцы.

«Не смейте ругать российского болельщика за неумение поддерживать свою сборную! Фанаты из Швеции и особенно Швейцарии вполне способны составить стране-хозяйке конкуренцию.

Петербург зажрался. Иранцы, бразильцы, аргентинцы — эти болельщики уже успели приучить, что в день матча в метро поют, перед стадионом устраивают гуляния и маскарады, а на трибунах рвут глотки за свою сборную. Видимо, шведы и швейцарцы в этом смысле слишком по-европейски спокойны и культурны.

Особенно представители страны сыра и шоколада. Швейцарцы не только несколько аморфно проделали путь до стадиона, но и в течение практически всего матча молчали. Может, они и рады были бы поддержать свою сборную, но красных островков на трибунах было меньше, чем белых — не все немцы успели сдать билеты, ведь на "Санкт-Петербурге" играл победитель группы F.

Пеппи тоже болела за шведов Getty Images

Шведы, также не устраивавшие массовых песнопений, на самой арене вели себя пораскованней. Два крупных скопления болельщиков за воротами даже завели перекличку. Но даже она утонула в неожиданном "Россия! Россия!", который стадион завел в начале второго тайма».

Швеция обошлась без Ибрагимовича

Главный редактор «Спорта День за Днем» Иван Жидков защищает скандинавскую команду от необоснованных нападок.

«Матч уже назвали на ТВ слабым, но по выполнению игроками своих функций, умению компенсировать творческие недостатки и справляться без злых клоунов, вроде Ибрахимовича, он был выше уровнем, чем неряшливое шоу в исполнении бельгийцев. Шведов нельзя не уважать за то, как активно они заполняют молодежью состав, когда полагаться, как пишут в газетах, как будто и не на кого.

Три линии, в которые строятся шведы на поле, удивительны, потому что растянуть их невозможно. На этом сломалась Италия, с ними долго возились, ругаясь, Франция и Голландия. В чемпионате Швеции, откуда в Россию приехал Классон, стартующий в нужную точку за доли секунды, так играют все. Следить за этим скучновато, все решают детали, как плохая обувь при перетягивании каната.

Классон — человек незлой Getty Images

Но зато, когда футболисты, обученные работать, обрастают мастерством, базовые принципы помогают справляться с влиянием тяжелого климата на демографию. Остановить Швецию просто за счет лучшего подбора игроков трудно. Швейцария не смогла, хотя с мячом ее наемники обращаются лучше».

Жестокая концовка для Аканджи

Автор ESPN Габриэль Маркотти сочувствует швейцарскому защитнику, после рикошета от ноги которого был забит единственный гол шведов.

«Мануэль Аканджи не может спать во вторник вечером. Не из-за ошибки, которую он совершил (защитник всегда будет пытаться отклонить удар по воротам), но из-за жестоких случайностей этого вида спорта. Его правая нога встретила нацеленный удар Форсберга, смутив Янна Соммера и превратив шведский удар в швейцарский гол.

Наверняка он будет прокручивать это у себя в голове. Должен ли он выйти навстречу сопернику быстрее? Он неправильно оценил траекторию удара? Было бы лучше, если бы его вообще там не было и Соммер пытался спасти ворота сам?

Понятно что от мыслей никуда не деться, но на самом деле реакция его товарищей по команде, которые утешали его как после гола, так и после финального свистка — рассказывает ему все, что ему нужно знать.

Случается. Почему судьба выбрала тебя, а не товарища по команде, чтобы быть на пути этого удара, мы никогда не узнаем. Важно не то, что это был он; важно то, как он восстановится после этого, и в 22 года у него будет шанс оправиться. У Аканджи есть блестящее будущее в "Боруссии" Дортмунд и, надеюсь, еще два, или, может быть, три чемпионата мира». 0