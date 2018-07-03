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    Топ-3 ожиданий от матча Россия — Хорватия

    Прошлые матчи оставили занятную цифирь, по которой можно предугадывать будущее

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    Станислав Черчесов
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    Оба соперника натужно пролезли в четвертьфинал, оставив непонимание, чего от них ожидать. Обращаемся к статистике и прикидываем возможные события, которые могут произойти.
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    Хорватия в матче 1/8 против Дании пропустила первой, отыгралась и выиграла послематчевую серию пенальти. Россия в матче 1/8 против Испании пропустила первой, отыгралась и выиграла послематчевую серию пенальти. В обоих матчах лучшим игроком стали вратари гостевых команд.

    LiveSport.Ru не пишет в стиле Дружко, но мы тоже не думаем, что это совпадение. Все схожести можно объснить с помощью статистики. Благодаря ей также можно прикинуть варианты на будущее. Пытаемся это сделать для четвертьфинального матча Россия — Хорватия.

    Фолы

    Александр Головин
    GettyImages

    Обилия нарушений стоит ждать больше всего. Согласно данным официального сайта FIFA, сборная России нарушает чаще других. За четыре матча подопечные Станислава Черчесова сфолили на своих соперниках 70 раз.

    Однако если учитывать среднее количество фолов за матч, то наши ребята займут только третье место по этому показателю — 17,5 фолов в среднем. Выше только Корея и Марокко. В поединке против Испании «триколоры» 19 раз слышали укорительный свисток арбитра в свою сторону.

    Дважды рефери поединка Бьорну Кёйперсу приходилось зажигать желтый свет перед нашими футболистами: по желтой карточке получили Кутепов и Зобнин. Среди россиян своей несдержанностью отличается Александр Головин — он находится на третьей строчке общего рейтинга по фолам — 13 нарушений за четыре матча.

    Хорваты тоже не дети в песочнице — не далеко ускакали. За четыре игры футболисты Златко Далича вышли за рамки правил 60 раз. В среднем получается 15 нарушений за матч. Да и в личном рейтинге у Хорватии есть свой рекордсмен — Анте Ребич (11 фолов и 1 желтая).

    Удары в створ

    Артем Дзюба
    GettyImages

    Последний матч в группе против Уругвая дал предпосылки ожидать ухудшения игры сборной России. Несмотря на историческую «викторию», так и произошло. В поединке против «чарруа» наши ребята попали в створ всего один раз. При этом пробили всего три раза.

    Уругвайцы играли 3-5-2, то есть в центре было очень плотно. Но дело в том, что обычная формация сборной Хорватии (4-2-3-1) по движению игроков сильно напоминает схему южноамериканцев.

    По аналогичной расстановке (4-2-3-1) сыграла и сборная Испании. И в этом случае наши футболисты в основное время всего раз потревожили Де Хеа. Причем сделал это Дзюба с пенальти.

    Отметим, что соперники россиян достаточно глубоко проходили в оборонительные редуты: уругвайцы 8 ударов из 16-ти наносили в пределах штрафной, испанцы 13 «выстрелов» из 23-х совершили в тех же границах. Хотя по абстрактному рейтингу «лучшие по защите» Россия стоит на первом месте.

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    Низкий тотал офсайдов

    Мы не ждем большого объема работы от линейных арбитров. Этому утверждению есть пара аргументов.

    Луис Суарес
    GettyImages

    Аргумент первый. Стадия соревнования не предполагает риски. Скорее всего, соперники не будут применять высокий прессинг. Как максимум — побегают на чужой в первые 15 минут. До этого матча нынешние соперники не наигрывали этот элемент. Уверены, что Далич и Черчесов предпочтут проверенную низкую посадку в обороне.

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    • Аргумент второй. Сборная России в среднем попадала в офсайд 1,5 раза за матч. Хорваты побольше — 2,25 раза. Однако мы уже оговорили, что команды, скорее всего, сыграют пониже. Это подтверждает и статистика. Россияне в среднем ловили соперников «в положение» всего 0,5 раза за игру. Хорваты — 1,25 раза.

    Помешать такому сценарию может только излишне «пожарная» игра, когда кто-либо в защите будет выносить мяч просто вперед, а в атаке будут использоваться верховые забросы.

    Не даром наши ребята выиграли обоих соперников в плей-офф по верховым дуэлям: 26-14 уругвайцев и 30-21 испанцев. Причем большинство верховых единоборств было на половине поля соперника. 0

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