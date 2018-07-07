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    Россия — Хорватия. Прогноз и ставки на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 7 июля

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Сборная Хорватии
    Прогноз на Россия — Хорватия
    Станислав Черчесов
    В субботу, 7 июля, в Сочи на стадионе «Фишт» состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные России и Хорватии. Поединок начнется в 21:00 мск. Прогноз на Россия — Хорватия.
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    Россия

    Россияне еще на старте ЧМ удивили многих экспертов и болельщиков, став одним из открытий турнира.

    Подопечные Станислава Черчесова в поединках с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) комбинировали, били поворотам и вообще хладнокровно пользовались практически каждой своей возможностью, надежно оберегая при этом тылы. Выбыл Алан Дзагоев — на первый план вышел Денис Черышев, который повел команду за собой, хотя мог вовсе просидеть весь турнир на скамейке запасных.

    Футболисты адекватно отреагировали на шквал критики перед стартом мундиаля и доказали все делами на поле. Никаких претензий по самоотдаче быть не могло. Мини-провалом стала игра с Уругваем (0:3). Звездная атака соперника провела два мяча в ворота Акинфеева, а на 36-й минуте Смольников оставил Россию в меньшинстве. Точку поставил Кавани в конце матча, после чего болельщики с тревогой ждали старта плей-офф, где соперником оказалась грозная Испания.

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    • Когда «Красная фурия» быстро вышла вперед благодаря автоголу Игнашевича, многие подумали, что это начало конца. Но нет, российские футболисты продолжали бороться и добились своего, заработав пенальти, который реализовал Дзюба.

    Далее последовала напряженная борьба, состоящая из двух таймов и двух экстра-таймов, сэйвы Акинфеева, порой тотальный контроль мяча от Испании и проливной дождь. Команда Черчесова выстояла, а в серии пенальти Акинфеев отразил два удара и стал безоговорочным героем матча. Сенсация, после которой Хорватия уже не видится непреодолимой преградой.

    Хорватия

    После группового этапа хорватов многие прочат в фавориты турнира, а болельщики «шашечных» вспоминают 1998 год, когда команда дебютировала на мировых первенствах и сходу заняла третье место.

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    • Подопечные Златко Далича ураганом пронеслись через групповой этап, выиграв все три матча, забив 7 голов и попустив лишь один мяч — с пенальти.

    Хорваты начали с победы над сборной Нигерии (2:0), поведя благодаря автоголу в первом тайме и реализовав пенальти во втором.

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    • Затем была просто разгромлена Аргентина (3:0) — по мячу на свой счет записали Анте Ребич, Лука Модрич (отличившийся и в первом матче) и Иван Ракитич. Даже в заключительной игре с Исландией резервный состав «шашечных» вырвал победу на 90-й минуте — 2:1.

    В игре с датчанами в 1/8 финала так просто уже не получилось. Команды обменялись голами в первые пять минут игры и начали вести ожесточенную борьбу, в которой сложно было выделить конкретного фаворита. В самой концовке экстра-таймов хорваты заработали пенальти и могли побеждать, но Шмейхель парировал удар Модрича. Победить удалось лишь в напряженной серии пенальти.

    Прогноз

    В последний раз сборные встречались в товарищеском матче еще в 2015-м году. Тогда хорваты победили со счетом 3:1.

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    Станислав Черчесов вряд ли откажется от тактики, которая принесла ему такой успех в игре с Испанией. Не в последнюю очередь благодаря Акинфееву, но удалось выдержать натиск звезд европейского футбола.

    Судя по всему, действовать вторым номером — конек этой сборной России. Именно такого развития событий мы ждет от четвертьфинала: российские футболисты отдадут мяч хорватам и будут ловить свои шансы на контратаках. Однозначно будет много борьбы и, скорее всего, мало голов.

    Прогноз: предлагаем поставить на ничью в основное время за 3,10 и развязку в экстра-таймах или даже серии пенальти. Ставки слишком высоки. 0

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