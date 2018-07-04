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    Наша история. СССР и Россия на чемпионатах мира

    Лев Яшин и Гавриил Качалин, Игорь Беланов и Олег Блохин, полуфинал ЧМ-1966 и «золотое поколение» 80-х. История сборной России на чемпионатах мира по футболу

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    Сборная СССР на ЧМ-1966 в Англии
    Сборная СССР на ЧМ-1966 в Англии
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    Финальная часть цикла материалов «Кто к нам с мячом придет», в которой мы рассказываем о достижениях сборных СССР и России на чемпионатах мира.
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    История футбольной сборной России достаточно глубока и противоречива, и это вполне понятно, если учесть, что ее корни идут еще со времен Российской империи, а в эпоху Советского Союза сборная также включала в себя игроков из союзных государств — Украины, Грузии, Белоруссии, Латвии и т.д. Но именно современная российская дружина де-юре является правонаследницей национальных команд Российской империи и СССР.

    Иностранные корни и советский расцвет

    В Российскую империю футбол попал благодаря тесным связям с Францией и Германией еще в конце 19-го века, а в начале 20-го в крупных городах по всему государству начали появляться спортивные сообщества, в том числе футбольные. Впрочем, футбол продолжал оставаться в основном делом интеллигенции, а она в России на то время в основном имела зарубежные корни. Не удивительно, что первыми тренерами сборной были Жорж Дюперон (этнический француз) и Роберт Фулда (этнический немец), жившие в тогдашней столице Санкт-Петербурге.

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    • Свои первые матчи сборная Российской империи сыграла в 1910 году против команды Богемии (современная Чехословакия), одержав две победы (5:4 и 1:0). Но эти поединки, как и ряд последующих, носили статус неофициальных и не признаются ФИФА, членом которой Российская империя стала в 1912 году, и в том же году провела свой первый официальный поединок в рамках Олимпийских игр в шведском Стокгольме. Соперником нашей команды была сборная Княжества Финляндии, которой россияне уступили 1:2, а уже на следующий день в утешительном раунде потерпели совсем не утешительное поражение от сборной Германской империи (0:16), которое до сих пор остается крупнейшим в истории.

    В общем, эти два матча так и остались единственными официальными играми, ведь всего через два года в Европе разразилась Великая война, получившая много лет спустя другое название — Первая мировая. А в активе футбольной сборной Российской империи навсегда оказались записаны 8 поединков — два официальных и шесть товарищеских, включенных в список ФИФА. К слову, лучшим бомбардиром и единственным футболистом, сыгравшим во всех этих встречах, был некий Василий Житарев из клуба «Замоскворецкий Москва». Позднее, уже после революции, Житарев даже провел один сезон за московское «Динамо».

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    • Но футбол после революции 1918 года оказался на задворках новосозданного государства, которое совсем не жаловало профессиональный спорт, и футбол в том числе. Несколько лет в в новой империи под названием СССР шла кровавая гражданская война, а после ее окончания в мировоззрении руководства компартии спорт подразумевался только любительский и в очень жестких ограничительных рамках — «незачем советским людям соревноваться с западной буржуазией». Так что футбольная сборная СССР в 20-х 30-х годах ограничилась несколькими товарищескими матчами с командами Финляндии, Швеции и Турции.

    И только после второй мировой войны в СССР поняли, что идеологию коммунизма можно распространять по миру не только через «революции пролетариата», а и через спорт, который являлся войной в миниатюре — соревнованием сильнейших спортсменов со всей планеты, и победы Советского Союза в мировом спорте были лучшей рекламой коммунизма. Спорт в целом и футбол в частности получили мощную государственную поддержку и, по сути перешли на профессиональные рельсы, хотя де-юре все спортсмены в СССР оставались аматорами — «военными», «милиционерами», числились в спортивных клубах заводов и даже колхозов.

    ОИ-1956 в Мельбурне. Финал футбольного турнира. СССР — Югославия 1:0

    В это же время, в конце 50-х начале 60-х, созрело первое звездное поколение футболистов, Анатолий Ильин, Вячеслав Метревели, Игорь Нетто, Виктор Понедельник и, конечно же, самый яркий его представитель — легендарный вратарь Лев Яшин, который считается одним из величайших голкиперов в истории футбола.

    В итоге именно СССР выиграл первый в истории чемпионат Европы 1960 года, обыграв в финале Югославию благодаря решающему мячу Виктора Понедельника в дополнительное время (2:1). За четыре года до этого нашей сборной также удалось стать Олимпийскими чемпионами Мельбурна-1956, обыграв в финале всю ту же Югославию в этот раз благодаря голу Анатолия Ильина (1:0).

    ЧЕ-1960. Финал. СССР — Югославия 2:1

    В дальнейшем чемпионаты Европы и Олимпийские игры стали самыми успешными турнирами и для СССР и для сборной России. В 1964, 1972 и 1988 годах СССР трижды играл в финалах европейских форумов, уступая Испании (1:2), ФРГ (0:3) и Голландии (0:2) соответственно. На трех подряд Олимпийских играх в Мюнхене 1972 года, Монреале и Квебеке 1976-го, а также дома в Москве-1980 Советский Союз становился бронзовым призером, в 1988 году наша команда взяла второе и последнее в истории золото, одолев в финале Игр в Сеуле Бразилию с легендарными Ромарио и Бебето (2:1). Голы в составе нашей сборной забивали Игорь Добровольский (с пенальти) и Юрий Савичев в дополнительное время.

    ОИ-1988 в Сеуле. Финал. СССР — Бразилия 2:1

    Даже современная сборная России своего самого крупного на данный момент успеха достигла на чемпионате Европы 2008 года в Австрии и Швейцарии, где добралась до полуфинала, и вместе с Турцией завоевала бронзовые награды.

    Россия на чемпионатах мира

    Но нас с вами интересуют, прежде всего, выступления сборной на мировых форумах, ведь сейчас наша команда достигла своего самого крупного успеха в современной истории. Ранее Россия никогда не пробивалась в плей-офф на мундиалях, не говоря о выходе в восьмерку сильнейших команд планеты. Но это если говорить о современной истории. Что касается сборной Советского Союза, в его активе было много больше ярких турниров.

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  • 29/06/2018

    • Впервые на чемпионате мира СССР сыграл в 1958 году в Швеции. Как раз между двумя золотыми турнирами — Олимпийскими играми 1956 года в Мельбурне и чемпионатом Европы 1960 года. Не удивительно, что подопечные одного из лучших тренеров в истории советского футбола Гавриила Качалина считались претендентами на титул. Лев Яшин, Никита Симонян, Виктор Понедельник и компания попали в непростую группу к будущим чемпионам мира из Бразилии, где начинал блистать «Король футбола» Пеле, родоначальниками футбола из Англии и крепкой сборной Австрии.

    ЧМ-1958. СССР — Англия 2:2

    Уже в первом поединке наша команда сыграла достойный матч против англичан (2:2). Никита Симонян и Александр Иванов к началу второго тайма оформили задел в два гола, но удержать преимущество не удалось — Англия забила два гола в концовке и спаслась от поражения. Стоит отметить, что всего за несколько месяцев до этого случилась знаменитая мюнхенская авиакатастрофа, в которой разбилась команда «Манчестер Юнайдет», так что ЧМ в Швеции мало интересовал англичан — вся страна и весь местный футбол все еще отходил от шока…

    Во втором туре СССР благодаря голам Анатолия Ильина и Валентина Иванова спокойно разобрался с Австрией (2:0), и в последнем поединке группы встречался с Бразилией, которая благодаря дублю Вава всухую обыграла нашу сборную. Но более известен тот матч дебютом на чемпионатах мира Пеле, который затем в плей-офф устроил настоящую феерию и привел бразильцев к первому в истории титулу чемпионов мира.

    ЧМ-1958. Швеция — СССР 2:0

    У СССР же были свои задачи — пробиться в плей-офф. По тогдашнему регламенту, при равенстве очков у двух команд, назначался дополнительный поединок, так что СССР ждала еще одна встреча с Англией. В напряженном поединке СССР выиграл 1:0 (на 69-й минуте отличился Анатолий Ильин), но игра забрала слишком много сил у нашей команды, которая уже через день должна была выйти на матч четвертьфинала против хозяев турнира — сборной Швеции. Не удивительно, что более свежие шведы выиграли 2:0. Но все равно, этот матч сложно занести в актив Льву Яшину и компании. Слабым утешением стало лишь то, что шведы в итоге дошли до финала, где были разбиты бразильцами (2:5).

    ЧМ-1962. СССР — Колумбия 4:4

    Через четыре года в Чили СССР снова ехал в качестве одного из претендентов не медали, но снова выбыл на стадии четвертьфинала. В группе также все прошло не очень гладко. После сухой победы над Югославией в первом матче (2:0), советская сборная умудрилась расписать результативную игру с дебютантом турнира — командой Колумбии (4:4), ставшую одним из худших поединков в карьере Яшина. Легендарный голкипер пропустил даже после удара с углового (единственный мяч забитый с углового в истории чемпионатов мира), а СССР упустил победу, выигрывая 4:1.

    Этот результат серьезно усложнило задачу по выходу в плей-офф, ведь в последнем туре нашей команде предстояло сыграть с крепкой сборной Уругвая. Тяжелый поединок завершился победой СССР 2:1, причем Валентин Иванов забил победный мяч на 89-й минуте. Уругваю нужна была победа, им пришлось раскрываться, и это помогло Союзу вырвать два очка.

    ЧМ-1962. Четвертьфинал. Чили — СССР 2:1

    По несчастливому стечению обстоятельств, в четвертьфинале СССР снова был вынужден играть против хозяев, и снова, как в Швеции, проиграл. На гол чилийца Леонеля Санчеса на 11-й минуте своим точным ударом на 26-й ответил игрок московского «Динамо» Игорь Численко, но уже в следующей атаке Эладио Рохас забил второй и, как оказалось, победный гол.

    ЧМ-1966. СССР — Италия 1:0

    Отомстить чилийцам нашей сборной удалось четыре года спустя в Англии. На турнире, ставшим самым успешным в истории Советского Союза, судьба свела обе сборные уже на групповом этапе. В третьем поединке СССР благодаря дублю киевского динамовца Валерия Поркуяна, дожал Чили (2:1), а до этого уничтожил Северную Корею (3:0) и обыграл Италию (1:0), оставив итальянцев вне плей-офф.

    ЧМ-1966. Полуфинал. ФРГ — СССР 2:1

    Это была прекрасная команда, которой было по силам добиться даже медалей, но после победы над сборной Венгрии в четвертьфинале (2:1), ветеран Лев Яшин, несмотря на все старания, не сумел вытащить для своей команды полуфинальную игру с ФРГ. Одного мяча Поркуяна на 88-й минуте не хватило, чтобы спасти игру (1:2), изобиловавшую грубостью со стороны игроков ФРГ. В конечном итоге у Йожефа Сабо не выдержал голеностоп, а у Игоря Численко — нервы, и он заработал удаление при счете 0:1, которое стало роковым. Второй гол забил Франц Бекенбауэр, и лишь в конце матча в меньшинстве удалось сократить разрыв в счете, но не спасти игру. В матче за бронзу СССР проиграл еще и Португалии Эусебио (1:2), оставшись без медалей.

    ЧМ-1966. Матч за третье место. СССР — Португалия 1:2

    Тем не менее, этот результат до сих пор остается наивысшим в истории Советской сборной. Под руководством Никлая Морозова наша сборная, наконец, подобралась вплотную к медалям, но время старого золотого поколения уже ушло. Через четыре года в Мексике-1970 СССР снова под руководством Гавриила Качалина еще раз тряхнул стариной, выиграв группу с Мексикой (0:0), Бельгией (4:1) и Сальвадором (2:0), но в четвертьфинале путь нашей команде преградил Уругвай благодаря единственному голу Виктора Эспарраго за три минуты до конца овертайма.

    ЧМ-1970. Четвертьфинал. СССР — Уругвай 0:1

    После 12-летнего периода надежд и успехов, настало десятилетие разочарований. Спустя два года после мексиканского мундиаля СССР еще удалось добраться до финала чемпионата Европы, но затем команда не сумела отобраться на чемпионаты мира 1974 года в Германии и 1978 в Аргентине, а также чемпионаты Европы 1976 года в Югославии и 1980 года в Италии.

    Лишь к началу 80-х подошло новое звездное поколение игроков киевского и тбилисского «Динамо», которые сумели пробиться на чемпионат мира 1982 года в Испании, и составили костяк национальной команды под руководством Константина Бескова — Александр Чивадзе, Виталий Дараселия, Сергей Балтача, Анатолий Демьяненко, Владимир Безсонов и, конечно же, Ринат Дасаев и Олег Блохин. Команда-мечта, которая, увы, так и не добралась до полуфинала.

    ЧМ-1982. СССР — Бразилия 1:2

    В первом групповом раунде СССР прогнозировано проиграл Бразилии (1:2), но показал при этом отличную игру. Андрей Баль открыл счет в середине первого тайма, и лишь в конце второго Сократес и Эдер принесли бразильцам волевую победу, причем Эдер забил на 89-й минуте. Во втором поединке Андрей Блохин, Сергей Балтача и Юрий Гаврилов помогли СССР разбить Новую Зеландию (3:0), а в решающей игре с Шотландией Союз удержал ничью 2:2 (голы Александра Чивадзе и Рамаза Шингелии), которая помогла команде пробиться во второй групповой раунд. Но на следующем этапе разница голов сыграла уже против СССР. Обыграв Бельгию (1:0) и сыграв вничью с Польшей (0:0), подопечные Бескова оказались лишь вторыми за Польшей, которая с первого места вышла в полуфинал.

    ЧМ-1986. СССР — Венгрия 6:0

    Через четыре года на турнире 1986 года в Мексике к команде мечты добавилось еще несколько звездных игроков киевской школы — Александр Заваров, Игорь Беланов, Олег Кузнецов, Василий Рац и Павел Яковенко. СССР начал невероятно мощно, уничтожив сборную Венгрии в первом туре (6:0). Эта победа стала самой крупной для команды в истории чемпионатов мира, причем голы забили шесть разных футболистов — Яковенко, Алейников, Яремчук, Беланов, Радионов плюс автогол венгра Дайки.

    ЧМ-1986. 1/8 финала. СССР — Бельгия 3:4

    Во втором туре СССР сыграл вничью с Францией Мишеля Платини (1:1), причем французам пришлось отыгрываться, а в третьем не оставил шансов Канаде благодаря голам Олега Блохина и Александра Заварова (2:0). Впереди ждала встреча со сборной Бельгии, которую четыре года назад наша сборная вообще не заметила. Большинство подопечных Валерия Лобановского мысленно уже готовились к игре с Испанией в четвертьфинале, но в итоге сенсационно уступили 3:4 и вылетели в первом же раунде. Не хватило для победы даже хет-трика будущего обладателя «Золотого мяча» Игоря Беланова. Дважды ведя по ходу матча, СССР уступил в дополнительное время.

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    • Поражение от Бельгии до сих пор считается одним из самых болезненных в истории Советского футбола. Поколение 80-х, пожалуй, было самым звездным. В конечном итоге, не просто так Олег Блохин и Игорь Беланов становились обладателями «Золотого мяча» от «Франс Футбол». Но реализовать свой потенциал команда так и не смогла, а спустя четыре года на чемпионате мира в Италии и вовсе провалилась, не выйдя из группы с Камеруном (4:0), Румынией (0:2) и Аргентиной (0:2). Так закончилась история сборной СССР и началась история сборной России.

    ЧМ-1990. СССР — Аргентина 0:2

    Сейчас наша команда показывает абсолютно лучший результат в своей современной истории и в случае победы над Хорватией может повторить лучший результат в истории сборной СССР — выход в полуфинал чемпионата мира. Тем не менее, до домашнего мундиаля Россия еще трижды играла на чемпионатах мира и все три раза оказались неудачными.

    Впервые под российским флагом команда пробилась на турнир 1994 года в США, заняв в квалификации второе место следом за Грецией. Однако сам американский вояж оказался безуспешным, хотя надежды на выход из группы были — Олег Саленко, Юрий Никифоров, Валерий Карпин, Сергей Юран. Вполне неплохой состав для борьбы за выход в плей-офф, тем более что даже третье место могло стать проходным.

    ЧМ-1994. Россия — Камерун 6:1

    Однако результат оказался неудачным — поражения от Бразилии (0:2) и Швеции (1:3) лишили команду почти всех шансов, и даже разгром Камеруна в последнем туре (6:1) не помог нашей команде квалифицироваться в плей-офф. Единственным утешением стали пять голов Олега Саленко в игре с Камеруном, которые помогли ему стать вместе с болгарином Христо Стоичковым лучшим бомбардиром турнира (по шесть мячей). Саленко до сих пор остается рекордсменом чемпионатов мира по количеству голов в одном матче.

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  • 28/06/2018

    • На чемпионат мира 1998 года во Франции Россия не сумела пробиться, уступив в стыковых матчах Италии (1:1 и 0:1), а на чемпионате мира 2002 года в Японии и Южной Корее не сумела выйти из группы. Хотя соперники были вполне проходные, и в первом туре россияне одержали победу над Тунисом (2:0) благодаря голам Германа Титова и Валерия Карпина. Но дальше подопечные Олега Романцева умудрились уступить Японии (0:1), а затем в драматичном поединке проиграли Бельгии (2:3).

    ЧМ-2002. Россия — Тунис 2:0

    Лишь в 2014 году наша команда вернулась на мировые форумы, пропустив два подряд чемпионата 2006 года в Германии и 2010 в Южной Африке, но в Бразилии Россия показала абсолютно худший результат в истории, не выиграв ни одного матча — поражение на последних минутах от все той же Бельгии (0:1), ничьи с Южной Кореей (1:1) и Алжиром (1:1).

    Лучший игрок в истории — Лев Яшин

    В истории советского и российского футбола было много известных даже на мировом уровне игроков, в том числе трое обладателей «Золотого мяча» — Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Беланов. Однако Беланов и Блохин являются воспитанниками киевской школы футболы, которая даже во времена СССР вела ожесточенное соперничество с московскими командами. В конечном итоге, они считаются в большей степени частью истории украинского футбола.

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  • 25/06/2018

    • Что касается Льва Яшина — он стал настоящей легендой мирового футбола и навсегда изменил стиль игры вратарей. Яшин первым в истории стал разгонять контратаки своей команды, быстро и далеко выбрасывая мяч в поле, и часто действовал почти как последний защитник. Он первым начал выходить из ворот, перехватывая передачи и нивелируя выходы один на один. Без сомнений, стиль игры Яшина стал примером для вратарей на многие десятилетия вперед.

    Лев Яшин

    Лев Яшин единственный вратарь в истории мирового футбола, который получил «Золотой мяч» в 1963 году. За свою карьеру он отбил 151 пенальти — больше, чем кто-либо в истории, сыграл 270 «сухих» матчей, и никогда не менял клуб, проведя 20 лет в московском «Динамо», с которым пять раз выиграл чемпионат СССР.

    Вместе со сборной Яшин выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960-го. Яшин сыграл на трех чемпионатах мира 1958, 1962 и 1966 годов, и помог СССР добиться высочайшего достижения в истории — четвертого места на ЧМ-1966. Даже на чемпионат мира 1970 года, в возрасте 41 года, Яшин поехал как ассистент тренера и второй запасной вратарь. Без преувеличения, Яшин один из величайших игроков в истории мирового футбола. 0

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