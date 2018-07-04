Наша история. СССР и Россия на чемпионатах мира

Финальная часть цикла материалов «Кто к нам с мячом придет», в которой мы рассказываем о достижениях сборных СССР и России на чемпионатах мира.

История футбольной сборной России достаточно глубока и противоречива, и это вполне понятно, если учесть, что ее корни идут еще со времен Российской империи, а в эпоху Советского Союза сборная также включала в себя игроков из союзных государств — Украины, Грузии, Белоруссии, Латвии и т.д. Но именно современная российская дружина де-юре является правонаследницей национальных команд Российской империи и СССР.

Иностранные корни и советский расцвет

В Российскую империю футбол попал благодаря тесным связям с Францией и Германией еще в конце 19-го века, а в начале 20-го в крупных городах по всему государству начали появляться спортивные сообщества, в том числе футбольные. Впрочем, футбол продолжал оставаться в основном делом интеллигенции, а она в России на то время в основном имела зарубежные корни. Не удивительно, что первыми тренерами сборной были Жорж Дюперон (этнический француз) и Роберт Фулда (этнический немец), жившие в тогдашней столице Санкт-Петербурге.

Свои первые матчи сборная Российской империи сыграла в 1910 году против команды Богемии (современная Чехословакия), одержав две победы (5:4 и 1:0). Но эти поединки, как и ряд последующих, носили статус неофициальных и не признаются ФИФА, членом которой Российская империя стала в 1912 году, и в том же году провела свой первый официальный поединок в рамках Олимпийских игр в шведском Стокгольме. Соперником нашей команды была сборная Княжества Финляндии, которой россияне уступили 1:2, а уже на следующий день в утешительном раунде потерпели совсем не утешительное поражение от сборной Германской империи (0:16), которое до сих пор остается крупнейшим в истории.

В общем, эти два матча так и остались единственными официальными играми, ведь всего через два года в Европе разразилась Великая война, получившая много лет спустя другое название — Первая мировая. А в активе футбольной сборной Российской империи навсегда оказались записаны 8 поединков — два официальных и шесть товарищеских, включенных в список ФИФА. К слову, лучшим бомбардиром и единственным футболистом, сыгравшим во всех этих встречах, был некий Василий Житарев из клуба «Замоскворецкий Москва». Позднее, уже после революции, Житарев даже провел один сезон за московское «Динамо».

Но футбол после революции 1918 года оказался на задворках новосозданного государства, которое совсем не жаловало профессиональный спорт, и футбол в том числе. Несколько лет в в новой империи под названием СССР шла кровавая гражданская война, а после ее окончания в мировоззрении руководства компартии спорт подразумевался только любительский и в очень жестких ограничительных рамках — «незачем советским людям соревноваться с западной буржуазией». Так что футбольная сборная СССР в 20-х 30-х годах ограничилась несколькими товарищескими матчами с командами Финляндии, Швеции и Турции.

И только после второй мировой войны в СССР поняли, что идеологию коммунизма можно распространять по миру не только через «революции пролетариата», а и через спорт, который являлся войной в миниатюре — соревнованием сильнейших спортсменов со всей планеты, и победы Советского Союза в мировом спорте были лучшей рекламой коммунизма. Спорт в целом и футбол в частности получили мощную государственную поддержку и, по сути перешли на профессиональные рельсы, хотя де-юре все спортсмены в СССР оставались аматорами — «военными», «милиционерами», числились в спортивных клубах заводов и даже колхозов.

ОИ-1956 в Мельбурне. Финал футбольного турнира. СССР — Югославия 1:0

В это же время, в конце 50-х начале 60-х, созрело первое звездное поколение футболистов, Анатолий Ильин, Вячеслав Метревели, Игорь Нетто, Виктор Понедельник и, конечно же, самый яркий его представитель — легендарный вратарь Лев Яшин, который считается одним из величайших голкиперов в истории футбола.

В итоге именно СССР выиграл первый в истории чемпионат Европы 1960 года, обыграв в финале Югославию благодаря решающему мячу Виктора Понедельника в дополнительное время (2:1). За четыре года до этого нашей сборной также удалось стать Олимпийскими чемпионами Мельбурна-1956, обыграв в финале всю ту же Югославию в этот раз благодаря голу Анатолия Ильина (1:0).

ЧЕ-1960. Финал. СССР — Югославия 2:1

В дальнейшем чемпионаты Европы и Олимпийские игры стали самыми успешными турнирами и для СССР и для сборной России. В 1964, 1972 и 1988 годах СССР трижды играл в финалах европейских форумов, уступая Испании (1:2), ФРГ (0:3) и Голландии (0:2) соответственно. На трех подряд Олимпийских играх в Мюнхене 1972 года, Монреале и Квебеке 1976-го, а также дома в Москве-1980 Советский Союз становился бронзовым призером, в 1988 году наша команда взяла второе и последнее в истории золото, одолев в финале Игр в Сеуле Бразилию с легендарными Ромарио и Бебето (2:1). Голы в составе нашей сборной забивали Игорь Добровольский (с пенальти) и Юрий Савичев в дополнительное время.

ОИ-1988 в Сеуле. Финал. СССР — Бразилия 2:1

Даже современная сборная России своего самого крупного на данный момент успеха достигла на чемпионате Европы 2008 года в Австрии и Швейцарии, где добралась до полуфинала, и вместе с Турцией завоевала бронзовые награды.

Россия на чемпионатах мира

Но нас с вами интересуют, прежде всего, выступления сборной на мировых форумах, ведь сейчас наша команда достигла своего самого крупного успеха в современной истории. Ранее Россия никогда не пробивалась в плей-офф на мундиалях, не говоря о выходе в восьмерку сильнейших команд планеты. Но это если говорить о современной истории. Что касается сборной Советского Союза, в его активе было много больше ярких турниров.

Впервые на чемпионате мира СССР сыграл в 1958 году в Швеции. Как раз между двумя золотыми турнирами — Олимпийскими играми 1956 года в Мельбурне и чемпионатом Европы 1960 года. Не удивительно, что подопечные одного из лучших тренеров в истории советского футбола Гавриила Качалина считались претендентами на титул. Лев Яшин, Никита Симонян, Виктор Понедельник и компания попали в непростую группу к будущим чемпионам мира из Бразилии, где начинал блистать «Король футбола» Пеле, родоначальниками футбола из Англии и крепкой сборной Австрии.

ЧМ-1958. СССР — Англия 2:2

Уже в первом поединке наша команда сыграла достойный матч против англичан (2:2). Никита Симонян и Александр Иванов к началу второго тайма оформили задел в два гола, но удержать преимущество не удалось — Англия забила два гола в концовке и спаслась от поражения. Стоит отметить, что всего за несколько месяцев до этого случилась знаменитая мюнхенская авиакатастрофа, в которой разбилась команда «Манчестер Юнайдет», так что ЧМ в Швеции мало интересовал англичан — вся страна и весь местный футбол все еще отходил от шока…

Во втором туре СССР благодаря голам Анатолия Ильина и Валентина Иванова спокойно разобрался с Австрией (2:0), и в последнем поединке группы встречался с Бразилией, которая благодаря дублю Вава всухую обыграла нашу сборную. Но более известен тот матч дебютом на чемпионатах мира Пеле, который затем в плей-офф устроил настоящую феерию и привел бразильцев к первому в истории титулу чемпионов мира.

ЧМ-1958. Швеция — СССР 2:0

У СССР же были свои задачи — пробиться в плей-офф. По тогдашнему регламенту, при равенстве очков у двух команд, назначался дополнительный поединок, так что СССР ждала еще одна встреча с Англией. В напряженном поединке СССР выиграл 1:0 (на 69-й минуте отличился Анатолий Ильин), но игра забрала слишком много сил у нашей команды, которая уже через день должна была выйти на матч четвертьфинала против хозяев турнира — сборной Швеции. Не удивительно, что более свежие шведы выиграли 2:0. Но все равно, этот матч сложно занести в актив Льву Яшину и компании. Слабым утешением стало лишь то, что шведы в итоге дошли до финала, где были разбиты бразильцами (2:5).

ЧМ-1962. СССР — Колумбия 4:4

Через четыре года в Чили СССР снова ехал в качестве одного из претендентов не медали, но снова выбыл на стадии четвертьфинала. В группе также все прошло не очень гладко. После сухой победы над Югославией в первом матче (2:0), советская сборная умудрилась расписать результативную игру с дебютантом турнира — командой Колумбии (4:4), ставшую одним из худших поединков в карьере Яшина. Легендарный голкипер пропустил даже после удара с углового (единственный мяч забитый с углового в истории чемпионатов мира), а СССР упустил победу, выигрывая 4:1.

Этот результат серьезно усложнило задачу по выходу в плей-офф, ведь в последнем туре нашей команде предстояло сыграть с крепкой сборной Уругвая. Тяжелый поединок завершился победой СССР 2:1, причем Валентин Иванов забил победный мяч на 89-й минуте. Уругваю нужна была победа, им пришлось раскрываться, и это помогло Союзу вырвать два очка.

ЧМ-1962. Четвертьфинал. Чили — СССР 2:1

По несчастливому стечению обстоятельств, в четвертьфинале СССР снова был вынужден играть против хозяев, и снова, как в Швеции, проиграл. На гол чилийца Леонеля Санчеса на 11-й минуте своим точным ударом на 26-й ответил игрок московского «Динамо» Игорь Численко, но уже в следующей атаке Эладио Рохас забил второй и, как оказалось, победный гол.

ЧМ-1966. СССР — Италия 1:0

Отомстить чилийцам нашей сборной удалось четыре года спустя в Англии. На турнире, ставшим самым успешным в истории Советского Союза, судьба свела обе сборные уже на групповом этапе. В третьем поединке СССР благодаря дублю киевского динамовца Валерия Поркуяна, дожал Чили (2:1), а до этого уничтожил Северную Корею (3:0) и обыграл Италию (1:0), оставив итальянцев вне плей-офф.

ЧМ-1966. Полуфинал. ФРГ — СССР 2:1

Это была прекрасная команда, которой было по силам добиться даже медалей, но после победы над сборной Венгрии в четвертьфинале (2:1), ветеран Лев Яшин, несмотря на все старания, не сумел вытащить для своей команды полуфинальную игру с ФРГ. Одного мяча Поркуяна на 88-й минуте не хватило, чтобы спасти игру (1:2), изобиловавшую грубостью со стороны игроков ФРГ. В конечном итоге у Йожефа Сабо не выдержал голеностоп, а у Игоря Численко — нервы, и он заработал удаление при счете 0:1, которое стало роковым. Второй гол забил Франц Бекенбауэр, и лишь в конце матча в меньшинстве удалось сократить разрыв в счете, но не спасти игру. В матче за бронзу СССР проиграл еще и Португалии Эусебио (1:2), оставшись без медалей.

ЧМ-1966. Матч за третье место. СССР — Португалия 1:2

Тем не менее, этот результат до сих пор остается наивысшим в истории Советской сборной. Под руководством Никлая Морозова наша сборная, наконец, подобралась вплотную к медалям, но время старого золотого поколения уже ушло. Через четыре года в Мексике-1970 СССР снова под руководством Гавриила Качалина еще раз тряхнул стариной, выиграв группу с Мексикой (0:0), Бельгией (4:1) и Сальвадором (2:0), но в четвертьфинале путь нашей команде преградил Уругвай благодаря единственному голу Виктора Эспарраго за три минуты до конца овертайма.

ЧМ-1970. Четвертьфинал. СССР — Уругвай 0:1

После 12-летнего периода надежд и успехов, настало десятилетие разочарований. Спустя два года после мексиканского мундиаля СССР еще удалось добраться до финала чемпионата Европы, но затем команда не сумела отобраться на чемпионаты мира 1974 года в Германии и 1978 в Аргентине, а также чемпионаты Европы 1976 года в Югославии и 1980 года в Италии.

Лишь к началу 80-х подошло новое звездное поколение игроков киевского и тбилисского «Динамо», которые сумели пробиться на чемпионат мира 1982 года в Испании, и составили костяк национальной команды под руководством Константина Бескова — Александр Чивадзе, Виталий Дараселия, Сергей Балтача, Анатолий Демьяненко, Владимир Безсонов и, конечно же, Ринат Дасаев и Олег Блохин. Команда-мечта, которая, увы, так и не добралась до полуфинала.

ЧМ-1982. СССР — Бразилия 1:2

В первом групповом раунде СССР прогнозировано проиграл Бразилии (1:2), но показал при этом отличную игру. Андрей Баль открыл счет в середине первого тайма, и лишь в конце второго Сократес и Эдер принесли бразильцам волевую победу, причем Эдер забил на 89-й минуте. Во втором поединке Андрей Блохин, Сергей Балтача и Юрий Гаврилов помогли СССР разбить Новую Зеландию (3:0), а в решающей игре с Шотландией Союз удержал ничью 2:2 (голы Александра Чивадзе и Рамаза Шингелии), которая помогла команде пробиться во второй групповой раунд. Но на следующем этапе разница голов сыграла уже против СССР. Обыграв Бельгию (1:0) и сыграв вничью с Польшей (0:0), подопечные Бескова оказались лишь вторыми за Польшей, которая с первого места вышла в полуфинал.

ЧМ-1986. СССР — Венгрия 6:0

Через четыре года на турнире 1986 года в Мексике к команде мечты добавилось еще несколько звездных игроков киевской школы — Александр Заваров, Игорь Беланов, Олег Кузнецов, Василий Рац и Павел Яковенко. СССР начал невероятно мощно, уничтожив сборную Венгрии в первом туре (6:0). Эта победа стала самой крупной для команды в истории чемпионатов мира, причем голы забили шесть разных футболистов — Яковенко, Алейников, Яремчук, Беланов, Радионов плюс автогол венгра Дайки.

ЧМ-1986. 1/8 финала. СССР — Бельгия 3:4

Во втором туре СССР сыграл вничью с Францией Мишеля Платини (1:1), причем французам пришлось отыгрываться, а в третьем не оставил шансов Канаде благодаря голам Олега Блохина и Александра Заварова (2:0). Впереди ждала встреча со сборной Бельгии, которую четыре года назад наша сборная вообще не заметила. Большинство подопечных Валерия Лобановского мысленно уже готовились к игре с Испанией в четвертьфинале, но в итоге сенсационно уступили 3:4 и вылетели в первом же раунде. Не хватило для победы даже хет-трика будущего обладателя «Золотого мяча» Игоря Беланова. Дважды ведя по ходу матча, СССР уступил в дополнительное время.

Поражение от Бельгии до сих пор считается одним из самых болезненных в истории Советского футбола. Поколение 80-х, пожалуй, было самым звездным. В конечном итоге, не просто так Олег Блохин и Игорь Беланов становились обладателями «Золотого мяча» от «Франс Футбол». Но реализовать свой потенциал команда так и не смогла, а спустя четыре года на чемпионате мира в Италии и вовсе провалилась, не выйдя из группы с Камеруном (4:0), Румынией (0:2) и Аргентиной (0:2). Так закончилась история сборной СССР и началась история сборной России.

ЧМ-1990. СССР — Аргентина 0:2

Сейчас наша команда показывает абсолютно лучший результат в своей современной истории и в случае победы над Хорватией может повторить лучший результат в истории сборной СССР — выход в полуфинал чемпионата мира. Тем не менее, до домашнего мундиаля Россия еще трижды играла на чемпионатах мира и все три раза оказались неудачными.

Впервые под российским флагом команда пробилась на турнир 1994 года в США, заняв в квалификации второе место следом за Грецией. Однако сам американский вояж оказался безуспешным, хотя надежды на выход из группы были — Олег Саленко, Юрий Никифоров, Валерий Карпин, Сергей Юран. Вполне неплохой состав для борьбы за выход в плей-офф, тем более что даже третье место могло стать проходным.

ЧМ-1994. Россия — Камерун 6:1

Однако результат оказался неудачным — поражения от Бразилии (0:2) и Швеции (1:3) лишили команду почти всех шансов, и даже разгром Камеруна в последнем туре (6:1) не помог нашей команде квалифицироваться в плей-офф. Единственным утешением стали пять голов Олега Саленко в игре с Камеруном, которые помогли ему стать вместе с болгарином Христо Стоичковым лучшим бомбардиром турнира (по шесть мячей). Саленко до сих пор остается рекордсменом чемпионатов мира по количеству голов в одном матче.

На чемпионат мира 1998 года во Франции Россия не сумела пробиться, уступив в стыковых матчах Италии (1:1 и 0:1), а на чемпионате мира 2002 года в Японии и Южной Корее не сумела выйти из группы. Хотя соперники были вполне проходные, и в первом туре россияне одержали победу над Тунисом (2:0) благодаря голам Германа Титова и Валерия Карпина. Но дальше подопечные Олега Романцева умудрились уступить Японии (0:1), а затем в драматичном поединке проиграли Бельгии (2:3).

ЧМ-2002. Россия — Тунис 2:0

Лишь в 2014 году наша команда вернулась на мировые форумы, пропустив два подряд чемпионата 2006 года в Германии и 2010 в Южной Африке, но в Бразилии Россия показала абсолютно худший результат в истории, не выиграв ни одного матча — поражение на последних минутах от все той же Бельгии (0:1), ничьи с Южной Кореей (1:1) и Алжиром (1:1).

Лучший игрок в истории — Лев Яшин

В истории советского и российского футбола было много известных даже на мировом уровне игроков, в том числе трое обладателей «Золотого мяча» — Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Беланов. Однако Беланов и Блохин являются воспитанниками киевской школы футболы, которая даже во времена СССР вела ожесточенное соперничество с московскими командами. В конечном итоге, они считаются в большей степени частью истории украинского футбола.

Что касается Льва Яшина — он стал настоящей легендой мирового футбола и навсегда изменил стиль игры вратарей. Яшин первым в истории стал разгонять контратаки своей команды, быстро и далеко выбрасывая мяч в поле, и часто действовал почти как последний защитник. Он первым начал выходить из ворот, перехватывая передачи и нивелируя выходы один на один. Без сомнений, стиль игры Яшина стал примером для вратарей на многие десятилетия вперед.

Лев Яшин

Лев Яшин единственный вратарь в истории мирового футбола, который получил «Золотой мяч» в 1963 году. За свою карьеру он отбил 151 пенальти — больше, чем кто-либо в истории, сыграл 270 «сухих» матчей, и никогда не менял клуб, проведя 20 лет в московском «Динамо», с которым пять раз выиграл чемпионат СССР.

Вместе со сборной Яшин выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960-го. Яшин сыграл на трех чемпионатах мира 1958, 1962 и 1966 годов, и помог СССР добиться высочайшего достижения в истории — четвертого места на ЧМ-1966. Даже на чемпионат мира 1970 года, в возрасте 41 года, Яшин поехал как ассистент тренера и второй запасной вратарь. Без преувеличения, Яшин один из величайших игроков в истории мирового футбола. 0