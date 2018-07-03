Кто к нам с мячом придет? Колумбия

Рассказываем об одной из самых колоритных команд чемпионата мира в России — сборной Колумбии, сделавшей невероятный рывок в развитии в последние десятилетия.

Колумбия — это страна, получившая свою самую широкую известность совсем не благодаря названию в честь Христофора Колумба. Правда, мало кто знает, что здесь также выращивают много кофе. А если серьезно, в последние десятилетия в Колумбии проделали огромную и эффективную работу в борьбе с наркобизнесом, а футбол стал одним из тех направлений, которые помогли Колумбии заявить миру о себе с положительной стороны.

В тени южноамериканских грандов

В отличие от таких признанных футбольных титанов Южной Америки как Аргентина, Бразилия и Уругвай, или менее статусных, но также богатых футбольной культурой Перу или Чили, Колумбия много лет была в футбольном забвении. Даже местная ассоциация футбола была основана лишь в 1938 году, и долгое время этот вид спорта в стране пребывал в любительском статусе, начав набирать профессиональные обороты только в 50-х годах.

В общем, сказать, что у Колумбии в этот период не было особых свершений, значит сделать стране комплимент. На самом деле, если не считать редкие и безуспешные выступления на чемпионатах Южной Америки, Колумбии на футбольной карте мира в этот период практически не было.

Только в конце 60-х начался подъем футбола, а первые результаты пришли в 1975-м на первом в истории Копа Америка. Колумбия выиграла группу с Парагваем и Эквадором, в полуфинале уничтожила Уругвай (3:0 и 0:1), а в финале в трех матчах уступила Перу. В первом поединке колумбийцы одержали победу на своем поле (1:0), в ответном уступили на выезде (0:2), а в третьем на нейтральном стадионе в Венесуэле проиграли титул благодаря единственному голу известного перуанского нападающего Хьюго Сотила (0:1).

Финал Копа Америка 2001. Колумбия — Мексика 1:0

С каждым десятилетием Колумбия становилась все сильнее и сильнее, в конечном итоге добившись самого высокого результата в своей истории в 2001 году, выиграв Копа Америка благодаря победе в финале над Мексикой (1:0). Кроме того, за последние 30 лет команда также пять раз пробивалась в полуфинал и трижды выигрывала бронзовые медали турнира, в том числе на последнем Копа Америка в 2016 году в США.

Колумбия на чемпионатах мира

Понятно, что ни о какой сборной Колумбии на первых чемпионатах мира не идет и речи, но и на 10 послевоенных мировых форумах «Кафетерас» засветились лишь однажды — в 1962 году в Чили, заняв последнее место в группе с Советским Союзом (4:4), Уругваем (1:2) и Югославией (0:5). К чести колумбийцев, ничья с СССР на то время считалась сенсацией, так что хотя бы первые очки в свой дебютный ЧМ Колумбия завоевала.

ЧМ-1962. Колумбия — СССР 4:4

Но следующего участия на чемпионатах мира пришлось ждать 28 лет, на протяжении которых в Колумбии сменилось несколько поколений футболистов, и выросла целая плеяда талантливых исполнителей — Андреас Эскобар, Леонель Альварес, Фаустино Асприлья, Фредди Ринкон и, конечно же, Карлос Вальдеррама.

ЧМ-1990. ФРГ — Колумбия 1:1

В первом матче группы на ЧМ-1990 в Италии Колумбия засушила ОАЭ (2:0), сделав хорошую заявку на выход в плей-офф. Во втором лишь в конце матча пропустили единственный мяч от Югославии (0:1), а в третьем поединке подарила потрясающую концовку с ФРГ Юргена Клинсманна и Лотара Матеуса. Пропустив на 88-й минуте, колумбийцы сравняли счет на третьей добавленной минуте усилиями Карлоса Вальдеррами, отдавшего потрясающий пас, и Фредди Ринкона, забившего гол, что помогло им пробиться в плей-офф даже с третьего места в группе. И хотя в 1/8 финала Колумбию остановил Камерун (1:2 в дополнительное время), на родине сборную встречали как героев.

ЧМ-1994. Колумбия — США 1:2

Впрочем, от любви фанатов до их ненависти всего один шаг. 90-е годы были все еще горячими в Колумбии, в самом разгаре шла борьба с наркомафией, и оружие было на руках у многих жителей страны. Добавьте сюда горячий колумбийский характер, смешайте с безумной любовью к футболу и получите гремучую смесь, которая забрала жизнь одного из лучших футболистов Колумбии в истории — Андреаса Эскобара. Его застрелил фанат после фиаско сборной на чемпионате мира 1994 года в США, где Эскобар во втором матче группы против США срезал мяч в собственные ворота при счете 0:0. Матч завершился поражением Колумбии (1:2), которая до этого в первом туре уступила также Румынии (1:3), и лишь в заключительном поединке обыграла Швейцарию (2:0), но с последнего места уже не сдвинулась.

Гибель Эскобара, одного из лучших игроков сборной, стала настоящей футбольной трагедией для Колумбии. До сих пор его имя находится в большом почете на родине, но жизнь игрока это, увы, не вернет.

На чемпионате мира 1998 года во Франции Колумбия также сыграла неудачно. Проиграв в первом туре Румынии (0:1), колумбийцы почти лишили себя шансов на второе место, и даже победа над Тунисом во втором матче (1:0) не помогла «Кафетерас», которые в третьем поединке всухую уступили Англии (0:2), и заняли третье место в группе.

На следующие три чемпионата мира в Японии и Южной Корее, Германии и Южной Африке Колумбия не пробилась, даже несмотря на то, что в 2001 году выиграла Копа Америка. Лишь в 2014 году в Бразилии Колумбия снова получили шанс реализовать потенциал своей команды, в которой к тому времени выросли Давид Оспина, Кристиан Аспата, Марио Йепес, Джексон Мартинес, Карлос Санчес, а также настоящие звезды по местным меркам — Хуан Куадрадо, Джеймс Родригес и Радамель Фалькао. Правда, последний пропустил мундиаль из-за травмы.

ЧМ-2014. Колумбия — Греция 3:0

Безусловно, это была мощная сборная, к тому же выступавшая в привычном для себя климате и на своем континенте. Но и с группой колумбийцам откровенно повезло — Кот-д-Ивуар, Греция и Япония. Ни одного гранда и как следствие ни одного поражения. Уже в первом туре благодаря голам Пабло Армеро, Теофило Гутьерреса и Джеймса Ридригеса Колумбия уничтожила Грецию (3:0), во втором справилась с Кот-д-Ивуаром (2:1), а в третьем разбила Японию (4:1). Причем во всех трех матчах голами отметился Родригес.

ЧМ-2014. 1/8 финала. Колумбия — Уругвай 2:0

По-настоящему серьезным испытанием должен был стать матч против Уругвая в первом раунде плей-офф — Муслера, Годин, Кавани и еще ряд сильных исполнителей делали уругвайцев явными фаворитами, но у колумбийцев был Джеймс Родригес, отметившийся дублем в воротах Фернандо Муслеры, и принесший «Кафетерас» одну из самых важных побед в истории (2:0). Причем его первый гол можно назвать одним из красивейших в истории чемпионатов мира! Правда, в четвертьфинале трехцветные все же уступили Бразилии (1:2), но свою маленькую победу одержали и здесь — Родригес забил свой шестой мяч на турнире и стал первым колумбийцем обладателем «Золотой бутсы» как лучший бомбардир чемпионата мира.

ЧМ-2014. Четвертьфинал. Бразилия — Колумбия 2:1

Лучший игрок в истории — Карлос Вальдеррама

Безусловно, одним из наиболее талантливых игроков в футбольной истории Колумбии является Джеймс Родригес, поигравший за мадридский «Реал», а сейчас выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию». Но у 26-летнего вингера впереди еще вся карьера, тогда как Карлос Вальдеррама уже стал легендой Колумбии.

На самом деле, его клубная карьера достаточно противоречива. В Европе этот полузащитник поиграл лишь в двух командах — французском «Монпеллье» и испанском «Вальядолиде». Хотя с «Монпеллье» ему удалось выиграть Кубок Франции, весь свой потенциал полузащитник с оригинальной прической в командах Старого Света не раскрыл. Зато Вальдеррама блистал в Колумбии и американской МЛС, где признавался лучшим футболистом в 1996 году — прекрасное виденье поля, техника и крутая прическа, которую обожали болельщики.

Карлос Вальдеррама

Со сборной Вальдеррама трижды становился бронзовым призером Копа Америка, стал автором паса на Фредди Ринкона в игре с Германией на чемпионате мира 1990 года, который помог «Кафетерас» пробиться в плей-офф, и сыграл за национальную команду 111 матчей — больше, чем кто-либо в истории. Вальдеррама единственный колумбиец, включенный в список 125 величайших футболистов ФИФА. 0