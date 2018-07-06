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    Топ-3 завышенных коэффициента на матч Россия — Хорватия

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    LiveSport.Ru проанализировал предстоящий матч сборной России и был приятно удивлен возможностью неплохо заработать. Делимся с Вами.
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    Матч родной сборной — это не только ценный мех… Согласно статистике компании Mediascope, после стартового поединка сборной России на чемпионате мира доля аудитории ее игр выросла до 60,8%. Естественно, повысился интерес и со стороны профессиональных игроков букмекерских контор.

    LiveSport.Ru находится в теме и тоже решил изучить линию на предстоящий четвертьфинальный матч домашнего Мундиаля. Коэффициенты на некоторые исходы приятно удивили — они показались явно завышенными. Делимся находками с Вами.

    Ставка №1

    Исход: «Офсайды: П2»
    Коэффициент: 2,59

    Андрей Крамарич
    GettyImages

    Валуи или валуй — это переоцененный исход, коэффициент которого завышен. По мнению редакции LiveSport.Ru, указанный выше вариант — это явный валуй.

    Специальная и более точная статистика доступна только по платной подписке. Но даже общие данные, которые находятся в открытом доступе, помогают твердо убедиться в правильности нашего вывода.

    Согласно, официальному сайту ФИФА, Хорватия входит в пятерку сборных с самым большим количеством офсайдов на текущем чемпионате мира. В среднем «шашечные» попадают в положение «вне игры» 2,25 раза за матч.

    Аналогичный показатель нашей сборной — 1,5 раза за матч. Разбежность несущественна только на первый взгляд. Большинство футбольных экспертов сходится во мнении, что игровое преимущество будет на стороне команды Златко Далича.

  • Ставки слишком высоки
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    • Если они будут чаще атаковать, вероятность попадания в офсайд будет гораздо выше. Россияне однозначно будут использовать прессинг, что заставит их подыматься выше по полю. Это увеличивает и без того большие шансы на выигрыш ставки.

    Ставка №2

    Исход: «Желтые карточки: ИТ 1 > 2,5»
    Коэффициент: 2,41

    Сергей Игнашевич
    GettyImages

    В целом, ситуация аналогична предыдущей. Однако этот исход гораздо более предсказуем. Обращаемся к тем же источникам информации.

    После четырех сыгранных матчей на чемпионате мира сборная Хорватии имеет в пассиве восемь заработанных желтых карточек. Сборная России — шесть.

    Если посчитать среднее число, получится следующее: хорваты зарабатывают за матч ровно 2 «горчичника», россияне — 1,5. Разница в «наказаниях» небольшая. А вот в «преступлениях» — вполне себе ощутимая.

    Дело в том, что наши парни за одну игру нарушают правила в среднем 17,5 раза. В то время как подопечные Златко Далича 14,5 раза. Тоже немного? Учтите показатели в тех матчах, в которых Хорватия явно доминировала. Та же игра против сборной Дании в 1/8 финала.

    «Пламенные» совершили всего пять фолов и не заработали ни одного предупреждения. Ребята Станислава Черчесова в своем поединке против испанцев нарушили правила 19 раз и «выхватили» от рэфа два «горчичника». Ждем продолжения банкета.

    Ставка №3

    Исход: «Удары в створ: ИТ 1 > 3,5»
    Коэффициент: 2,38

    Артем Дзюба
    GettyImages

    Всем, кто не верит в силу нашей команды, предлагаем ознакомиться с официальным сайтом чемпионата мира. Согласно данным этого ресурса, сборная России — лидер по проценту реализации своих моментов. Этот показатель у россиян составляет целых 24,3%.

  • Жирков не тренируется в общей группе сборной России
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    • С попаданиями в створ дело похуже. Но не критично, поскольку команда Черчесова входит в топ-6 самых точных коллективов. Средний процент ее точности составляет 58,6%. Хорваты попадают в рамку в среднем в 45,6% случаев.

    Выше утверждается, что «шашечные» будут иметь преимущество. Это определенно так. Однако это лишний раз доказывает, что россияне будут бережнее относиться к своим моментам. Гадать на хорватов не станем, а вот подбодрить наших ребят такой ставкой можно и нужно. Так сказать, совместить приятное с полезным. 0

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