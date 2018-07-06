Топ-3 завышенных коэффициента на матч Россия — Хорватия

LiveSport.Ru проанализировал предстоящий матч сборной России и был приятно удивлен возможностью неплохо заработать. Делимся с Вами.

Матч родной сборной — это не только ценный мех… Согласно статистике компании Mediascope, после стартового поединка сборной России на чемпионате мира доля аудитории ее игр выросла до 60,8%. Естественно, повысился интерес и со стороны профессиональных игроков букмекерских контор.

LiveSport.Ru находится в теме и тоже решил изучить линию на предстоящий четвертьфинальный матч домашнего Мундиаля. Коэффициенты на некоторые исходы приятно удивили — они показались явно завышенными. Делимся находками с Вами.

Ставка №1

Исход: «Офсайды: П2»

Коэффициент: 2,59

Андрей Крамарич GettyImages

Валуи или валуй — это переоцененный исход, коэффициент которого завышен. По мнению редакции LiveSport.Ru, указанный выше вариант — это явный валуй.

Специальная и более точная статистика доступна только по платной подписке. Но даже общие данные, которые находятся в открытом доступе, помогают твердо убедиться в правильности нашего вывода.

Согласно, официальному сайту ФИФА, Хорватия входит в пятерку сборных с самым большим количеством офсайдов на текущем чемпионате мира. В среднем «шашечные» попадают в положение «вне игры» 2,25 раза за матч.

Аналогичный показатель нашей сборной — 1,5 раза за матч. Разбежность несущественна только на первый взгляд. Большинство футбольных экспертов сходится во мнении, что игровое преимущество будет на стороне команды Златко Далича.

Если они будут чаще атаковать, вероятность попадания в офсайд будет гораздо выше. Россияне однозначно будут использовать прессинг, что заставит их подыматься выше по полю. Это увеличивает и без того большие шансы на выигрыш ставки.

Ставка №2

Исход: «Желтые карточки: ИТ 1 > 2,5»

Коэффициент: 2,41

Сергей Игнашевич GettyImages

В целом, ситуация аналогична предыдущей. Однако этот исход гораздо более предсказуем. Обращаемся к тем же источникам информации.

После четырех сыгранных матчей на чемпионате мира сборная Хорватии имеет в пассиве восемь заработанных желтых карточек. Сборная России — шесть.

Если посчитать среднее число, получится следующее: хорваты зарабатывают за матч ровно 2 «горчичника», россияне — 1,5. Разница в «наказаниях» небольшая. А вот в «преступлениях» — вполне себе ощутимая.

Дело в том, что наши парни за одну игру нарушают правила в среднем 17,5 раза. В то время как подопечные Златко Далича 14,5 раза. Тоже немного? Учтите показатели в тех матчах, в которых Хорватия явно доминировала. Та же игра против сборной Дании в 1/8 финала.

«Пламенные» совершили всего пять фолов и не заработали ни одного предупреждения. Ребята Станислава Черчесова в своем поединке против испанцев нарушили правила 19 раз и «выхватили» от рэфа два «горчичника». Ждем продолжения банкета.

Ставка №3

Исход: «Удары в створ: ИТ 1 > 3,5»

Коэффициент: 2,38

Артем Дзюба GettyImages

Всем, кто не верит в силу нашей команды, предлагаем ознакомиться с официальным сайтом чемпионата мира. Согласно данным этого ресурса, сборная России — лидер по проценту реализации своих моментов. Этот показатель у россиян составляет целых 24,3%.

С попаданиями в створ дело похуже. Но не критично, поскольку команда Черчесова входит в топ-6 самых точных коллективов. Средний процент ее точности составляет 58,6%. Хорваты попадают в рамку в среднем в 45,6% случаев.

Выше утверждается, что «шашечные» будут иметь преимущество. Это определенно так. Однако это лишний раз доказывает, что россияне будут бережнее относиться к своим моментам. Гадать на хорватов не станем, а вот подбодрить наших ребят такой ставкой можно и нужно. Так сказать, совместить приятное с полезным. 0