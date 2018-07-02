Тренер сборной Хорватии дал прогноз на матч с Россией

Главный тренер сборной Хорватиипрокомментировал победу над командой Дании в 1/8 финала ЧМ-2018 и поделился ожиданиями от встречи с Россией.

Сборная Хорватии победила датчан (1:1 4:3 пен.) и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где встретится 7 июля в Сочи с россиянами.

«Игра была непростой. Мы пропустили уже на второй минуте, потом быстро сравняли. Не реализовали пенальти в конце. Упускали возможности, но психологически были сосредоточены на победе. Поэтому и выиграли. Когда Модрич не забил пенальти, мы вспомнили Евро-2008 и Вену, когда в похожей ситуации проиграли туркам, но в этот раз удача была на нашей стороне. Я никогда не побеждал просто так, а только благодаря тяжелому труду», — цитирует Далича «Р-Спорт».

«Поражен поступком и настроем Модрича. Да, он не забил пенальти в дополнительное время, но потом пошел и забил гол. Представляете, что бы могло произойти, если бы он промахнулся еще раз? Его решимость говорит о том, что он великий игрок.

Датчане не проиграли нам сегодня. Их серия из 19 матчей без поражений продолжилась. Их стиль игры очень неудобен для нас, нам было очень сложно. Каспер Шмейхель вытащил свою команду в конце дополнительного времени, но потом здорово сыграл и наш вратарь», — отметил Далич.

«Для нас каждый следующий матч — самый важный. Я скажу ребятам, что мы играем против лучших команд на чемпионате мира. Россия не прошла бы так далеко, если бы не была хорошей командой.

Россия — это сложный соперник, великий соперник. Мы постараемся не растерять осторожность, постараемся сыграть еще сильнее, чем до этого.

В Сочи будет жарко, просто не будет никому. Это будет колоссальное испытание. Думаю, это будет потрясающее зрелище для всего мира. Мы приехали сюда ради того, чтобы играть футбол, и для того, чтобы наша страна гордилась нами», — добавил специалист. 0