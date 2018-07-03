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Сегодня в 21:49
ЧМ-2018. Колумбия — Англия (обновляется)
Сборные Колумбии и Англии выясняют в Москве, кто пройдет в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Основное время матча закончилось вничью 1:1. Фотогалерея обновляется.
Фото
GettyImages
Чемпионат мира по футболу-2018
Сборная Колумбии
Сборная Англии
Футбол Англии
65 фото
ЧМ-2018. Швеция — Швейцария 1:0
Сборная Швеции пробилась в 1/4 финала ЧМ-2018, минимально обыграв Швейцарию. Фотогалерея
18:00
65 фото
ЧМ-2018. Бельгия — Япония 3:2
В сверхбоевом матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу Бельгия одержала волевую победу над сборной Японии, уступая по ходу встречи со счетом 2:0
Вчера в 23:08
77 фото
ЧМ-2018. Бразилия — Мексика 2:0
Сборная Бразилии в Самаре обыграла сборную Мексики и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу
Вчера в 18:12
140 фото
ЧМ-2018. Испания — Россия 1:1 (3:4 пен.)
Сборная России впервые в истории вышла в 1/4 чемпионата мира по футболу! Фотогалерея
01/07/2018 в 20:24
81 фото
ЧМ-2018. Хорватия — Дания 1:1 (3:2 пен.)
Сборные Хорватии и Дании провели 1/8 финала чемпионата мира по футболу и выявили победителя только в серии послематчевых пенальти
01/07/2018 в 22:34
75 фото
ЧМ-2018. Уругвай — Португалия 2:1
Сборная Уругвая одержала победу над Португалией в матче 1/8 финала ЧМ-2018
30/06/2018 в 22:16
81 фото
ЧМ-2018. Франция — Аргентина 4:3
Сборные Франции и Аргентины устроили боевой поединок в первом матче плей-офф на чемпионате мира. Фотогалерея
30/06/2018 в 18:49
79 фото
ЧМ-2018. Англия — Бельгия 0:1
Сборная Бельгии обыграла Англию 1:0 в последнем матче группы G и заняла в ней первое место. Лучшие фото
28/06/2018 в 22:36
56 фото
ЧМ-2018. Панама — Тунис 1:2
Сборные Панамы и Туниса сыграли свой последний матч на чемпионате мира. Победу одержали африканцы
28/06/2018 в 22:47
52 фото
ЧМ-2018. Япония — Польша 0:1
Сборные Польши и Японии провели последнюю встречу отборочного этапа ЧМ-2018 в Волгограде. Матч завершился победой поляков
28/06/2018 в 18:49
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