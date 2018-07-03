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    Сборная Англии по пенальти обыграла Колумбию в 1/8 финала ЧМ-2018

    Колумбия — Англия 1:1 (3:4), обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Колумбии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Англии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу обыграла по пенальти команду Колумбии — 1:1 (4:3).

    Англия — Колумбия
    Англия — Колумбия
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    Матч Колумбия — Англия прошел на стадионе «Спартак» в Москве. Главный арбитр матча — Марк Гейгер из США.

  • ЧМ-2018. Колумбия — Англия 1:1 (3:4 пен.)
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    • Первый тайм прошел в хорошем темпе. Англичане владели инициативой и чаще угрожали чужим воротам. Но забить никому не удалось.

    К перерыву страсти начали закипать — англичане заработали опасный стандарт за фол на Кейне и пока готовились пробивать его, колумбиец Вилмар Барриос боднул Джордана Хендерсона, за что получил жёлтую карточку.

    Счет в матче был открыт на 54-й минуте. Карлос Санчес в собственной штрафной прихватил руками Гарри Кейна после навеса с углового, судья назначил пенальти, который реализовал сам пострадавший.

    Отыграться колумбийцы удалось в компенсированное время. Сначала Урибе с подбора пробил с 25 метров в девятку — Пикфорд в красивом броске перевёл мяч на угловой.

    А после подачи от флажка в исполнении Куадрадо. Ерри Мина выпрыгнул выше всех и пробил головой с отскоком от газона. Мяч влетел в угол — Пикфорд не успел переместиться.

    Матч перешел в экстра-таймы, где счет не изменился. Команды перешли к серии пенальти, где точнее были англичане.

    В составе сборной Англии Джордан Хендерсон не смог переиграть вратаря Давида Оспину, а у Колумбии в перекладину попал Андрес Урибе, а удар Карлоса Бакки отразил голкипер Джордан Пикфорд.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В 1/4 финала сборная Англии сыграет с командой Швеции, которая ранее в этот день победила со счетом 1:0 команду Швейцарии (фото, пресса).

    ЧМ-2018. 1/8 финала
    Колумбия — Англия — 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти — 3:4
    Голы: Кейн, 57 — с пенальти (0:1). Мина, 90+3 — угловой (1:1)Серия пенальти: Фалькао — 1:0. Кейн — 1:1. Х.Куадрадо — 2:1. Рэшфорд — 2:2. Муриэль — 3:2. Хендерсон — 3:2 (вратарь). Урибе — 3:2 (штанга). Триппьер — 3:3. Бакка — 3:3 (вратарь). Дайер — 3:4Колумбия: Оспина, Ариас (Сапата, 116), Мина, Д.Санчес, Мохика, Барриос, К.Санчес (Урибе, 79), Х.Куадрадо, Кинтеро (Муриэль, 88), Лерма (Бакка, 61), ФалькаоАнглия: Пикфорд, Уокер (Рэшфорд, 113), Магуайр, Стоунс, Триппьер, Хендерсон, Лингард, Алли (Дайер, 81), Янг (Роуз, 102), Стерлинг (Варди, 88), КейнПредупреждения: Барриос, 41. Ариас, 52. К.Санчес, 54. Хендерсон, 56. Фалькао, 63. Бакка, 64. Лингард, 69. Х.Куадрадо, 118
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