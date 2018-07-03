Колумбия — Англия 1:1 (3:4), обзор матча

в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу обыграла по пенальти— 1:1 (4:3).

Матч Колумбия — Англия прошел на стадионе «Спартак» в Москве. Главный арбитр матча — Марк Гейгер из США.

Первый тайм прошел в хорошем темпе. Англичане владели инициативой и чаще угрожали чужим воротам. Но забить никому не удалось.

К перерыву страсти начали закипать — англичане заработали опасный стандарт за фол на Кейне и пока готовились пробивать его, колумбиец Вилмар Барриос боднул Джордана Хендерсона, за что получил жёлтую карточку.

Счет в матче был открыт на 54-й минуте. Карлос Санчес в собственной штрафной прихватил руками Гарри Кейна после навеса с углового, судья назначил пенальти, который реализовал сам пострадавший.

Отыграться колумбийцы удалось в компенсированное время. Сначала Урибе с подбора пробил с 25 метров в девятку — Пикфорд в красивом броске перевёл мяч на угловой.

А после подачи от флажка в исполнении Куадрадо. Ерри Мина выпрыгнул выше всех и пробил головой с отскоком от газона. Мяч влетел в угол — Пикфорд не успел переместиться.

Матч перешел в экстра-таймы, где счет не изменился. Команды перешли к серии пенальти, где точнее были англичане.

В составе сборной Англии Джордан Хендерсон не смог переиграть вратаря Давида Оспину, а у Колумбии в перекладину попал Андрес Урибе, а удар Карлоса Бакки отразил голкипер Джордан Пикфорд.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

В 1/4 финала сборная Англии сыграет с командой Швеции, которая ранее в этот день победила со счетом 1:0 команду Швейцарии (фото, пресса).