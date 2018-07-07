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    ЧМ-2018. Швеция - Англия 0:2Фотогалерея: ЧМ-2018. Швеция - Англия 0:2
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    Сборная Англии обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018

    Швеция — Англия 0:2, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Швеции Сборная Англии Футбол Англии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Англии одержала победу в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с командой Швеции — 2:0.

    Швеция — Англия
    Швеция — Англия
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    Поединок прошел в Самаре на «Космос Арена». Главный арбитр встречи — голландец Бьорн Куйперс.

    Счет в матче был открыт на 30 минуте. Эшли Янг подал с углового, и Гарри Магуайр нанес удар головой в левый угол ворот.

  • ЧМ-2018. Швеция - Англия 0:2
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    • На последней минуте первого тайма англичане могли удвоить преимущество — после дальнего заброса Рахим Стерлинг выскочил один на один с воротами, но не сумел переиграть Ольсена.

    А на 59-й минуте затяжная атака удалась Англии. Пара ударов была блокирована, в итоге мяч был подан из-за пределов штрафной на линию вратарской, где Деле Алли опередил защитников и головой вонзил мяч в сетку ворот.

    В концовке матча на поле стало больше борьбы и фолов, но «размочить» счет шведам так и не удалось.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В полуфинале сборная Англии сыграет с победителем встречи между командами Хорватии и России, которая в 21:00 мск стартует в Сочи. (прогноз)

    Полуфинальный матч пройдет 11 июля в столичных «Лужниках».

    ЧМ-2018. 1/4 финала
    Швеция — Англия — 0:2 (0:1)
    Голы: Магуайр, 30 — угловой (0:1). Алли, 59 (0:2)Швеция: Ольсен, Крафт (Янссон, 85), Гранквист, Линделеф, Аугустинссон, Классон, Ларссон, Экдаль, Форсберг (Ольссон, 65), Берг, Тойвонен (Гвидетти, 65)Англия: Пикфорд, Стоунс, Уокер, Магуайр, Триппьер, Хендерсон (Дайер, 85), Алли (Делф, 77), Лингард, Янг, Стерлинг (Рэшфорд, 90+1), КейнПредупреждения: Магуайр, 87. Гвидетти, 88. Ларссон, 90+4
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