ЧМ-2018. Швеция - Англия 0:2
Сборная Англии выиграла поединок против Швеции в Казани, дважды поразив ворота соперника в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу. По ходу почти всего поединка доминировали англичане. На 30 минуте Эшли Янг подал с углового, и Гарри Магуайр открыл счет в матче, нанеся удар головой в левый угол ворот. Уже после перерыва британцы удвоили преимущество: Деле Алли оказался без опеки на дальней штанге и расстрелял ворота шведов. Одним из главных героев в составе англичан стал Джордан Пикфорд - голкипер совершил несколько ярких сэйвов.
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