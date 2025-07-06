«Реал» справился с «Боруссией» и пробился в полуфинал Клубного чемпионата мира

В матче 1/4 финала Клубного чемпионата мирапереигралсо счетом 3:2.

Открыл счет в поединке Гонсало Гарсия на 10-й минуте, а удвоил преимущество мадридцев в счете Фран Гарсия на 20-й минуте. На третьей компенсированной минуте Максимилиан Байер смог отыграть один мяч, но Килиан Мбаппе тут же вернул мадридцам преимущество в два мяча, однако Серу Гирасси с пенальти снова сократить преимущество до минимума.

Футбол. Клубный ЧМ. 1/4 финала Реал Мадрид — Боруссия Д 3:1 Голы: 1:0 Гонсало Гарсия (10'), 2:0 Фран Гарсия (20'), 2:1 Максимилиан Байер (90 + 2'), 3:1 Килиан Мбаппе (90 + 4'), 3:2 Серу Гирасси (пенальти) (90 + 8') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Фран Гарсия, Трент Александер-Арнольд (Килиан Мбаппе, 67'), Орельен Чуаэми (Рауль Асенсио, 85'), Федерико Вальверде, Арда Гюлер, Джуд Беллингхэм (Даниель Себальос, 67'), Дин Хейзен, Гонсало Гарсия (Родриго, 86'), Винисиус Жуниор (Лука Модрич, 67') Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон, Рами Бенсебаини, Вальдемар Антон, Никлас Зюле (Ян Коуту, 46'), Карим Адейеми (Максимилиан Байер, 46'), Паскаль Грос (Феликс Нмеча, 46'), Серу Гирасси, Юлиан Брандт (Жюльен Дюранвиль, 63'), Марсель Забитцер Предупреждения: Паскаль Грос (38'), Ян Коуту (63'), Килиан Мбаппе (90 + 8') Удаление: Дин Хейзен (90 + 6')

Благодаря этой победе «Реал» смог пробиться в полуфинал Клубного чемпионата мира, где сыграет против «ПСЖ».