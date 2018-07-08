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    Вечеринка закончилась. Дальше идут хорваты

    Полуфинал ЧМ-2018 — без нас

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    Сборная России провела прекрасный по качеству матч с Хорватией, первой забила, затем сравняла счет в дополнительное время, но в серии пенальти удача улыбнулась сопернику.
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    1. Хорватия получила путевку в полуфинал

    Суперудар Дениса Черышева. Яростный Марио Манджукич, который помог отличиться Андрею Крамаричу. Выстрел Ивана Перишича в штангу и работающий без устали Лука Модрич. Сергей Игнашевич, повернувший время вспять, и Игорь Акинфеев, отражающий опасный удары. Гол Домагоя Виды ударом со второго этажа, сорванная майка и, наверное, самый желанный «горчичник» в его карьере. Точная подача Алана Дзагоева и точнехонький удар Марио Фернандеса.

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    • Субашич отбивает пенальти, Дзагоев заводит публику. Модрич попадает в Акинфеева, а затем в штангу и в ворота. И победный 11-метровый от Ивана Ракитича, который отправил Хорватию в полуфинал. Только теперь, в отличие от 1998-го, не будет хозяйки Франции, а на горизонте не появится Зинедин Зидан. Вместо него будет Гарет Саутгейт и его Англия.

    Этот чемпионат мира. Он прекрасен. Ребята вышли на поле заряженными бойцами, а вышли опустошенными.

    Это была настоящая опера на стадионе «Фишт» в Сочи. Которая способна разбудить любого. Проигравших в ней нет. Просто есть команда, которая прошла дальше. Это Хорватия. Россия покидает ЧМ, превзойдя все ожидания и заставив поверить в спорт, который долгое время был в депрессии в этой стране. Болельщики могут гордиться этой командой.

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    • А болельщики Хорватии могут мечтать. Англия ждет.

    Хорваты празднуют выход в четвертьфинал

    2. 4-2-4 Хорватии. Почем победа?

    Хорваты решили сыграть в традиционной манере — 4-2-4 с Манджукичем и Крамаричем на острие, Перишичем и Ребичем на флангах и Модричем и Ракитичем в центре поля. Они явно ждали, что Россия сыграет так же, как и против Испании, и решили на насыщать центр поля, т.к. соперник будет «парковать автобус».

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    • Это был бесстрашный шаг, на который могли бы пойти немногие в четвертьфинале чемпионата мира. В том числе и Златко Далич, который долгое время не работал и не может похвастать огромным резюме. Несмотря на то, что хорваты пропустили первыми, их план работал — при массированной обороне соперника Модрич и Ракитич частенько располагались на одной линии с центральными защитниками и разгоняли атаки из глубины.

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    • И работало это, несмотря на российский прессинг, прекрасно. Конечно, при такой системе отбегать все 90 минут тяжело, и когда Россия начала давить во второй 45-минутке, Даличу нужно было что-то менять. Ведь подобные схемы мы видим сплошь и рядом в концовках, когда команде необходимо отыгрываться, но не с первых минут. На последних минутах хорваты выглядели откровенно уставшими. И даже когда стало понятно, что будет серия пенальти, казалось, что «шашечные» упустили импульс. Но нет — тогда речь шла не о физике, а о том, что у игрока в сердце. И в голове.

    ЧМ для России закончился на стадии 1/4

    3. Россия ценит Черышева

    До Кубка мира болельщики знали Черышева (если вообще знали?) по двум причинам. Первая — он сын скоростного вингера из 90-х Дмитрия Черышева, который сейчас работает тренером. А еще он в одиночку выбил «Реал» из Кубка Испании в сезоне-2015/16, когда Рафа Бенитес — вскоре потерявший работу — выпустил его в кубковом матче, хотя россиянин не мог выходить на поле. И «сливочных» дисквалифицировали.

    Но на ЧМ Черышев оставил ярчайший след. А его путь был столь же невероятным, как и всей сборной России. Он был вызван в сборную в марте впервые после 18-месячного перерыва и до ЧМ провел в «старте» лишь три матча, но это не помешало ему стать основным на Кубке мира.

    Его субботний гол, казалось, пришел из ниоткуда: обыгрыш с Дзюбой, педаль газа и суперудар с дальней дистанции. Четыре гола на ЧМ — это действительно много. Особенно — для вингера.

    Очевидно одно. На ЧМ любой (ну, почти) — даже тот, кто три года не мечтал о вызове в сборную — может стать национальным героем и центром внимания.

    Габриеле Маркотти, ESPN 0

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