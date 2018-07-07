Европа пожинает плоды своей внутренней конкуренции

Вылет сборной Бразилии в четвертьфинале ЧМ-2018 означает, что турнир в четвертый раз кряду выиграет европейская команда. Разбираемся в причинах этого, а также пытаемся понять, что может изменить эту тенденцию.

Ничего удивительного не случилось

Победа Бельгии над Бразилией открыла одной из европейских сборных дорогу к победе на чемпионате мира-2018. Это будет уже четвертый кряду мундиаль, который выигрывается национальной командой из Старого Света. Поскольку Италия, Испания и Германия уже покинули первенство, его победителем будет уже четвертая сборная этого континента.

Но это вряд ли стоит считать большой проблемой — по крайней мере, не настолько серьезной, как утверждают некоторые. Одна из причин тому — географическая, ведь из-за большего комфорта, лучшего знания соперника или климата европейские команды всегда выигрывают на мундиалях, которые проводятся в Старом Свете, а ЧМ-2018 проводится в европейской части России, и единственным исключением стал триумф сборной Бразилии ровно 60 лет назад в Швеции. Есть и обратная тенденция: когда Германия победила на бразильском турнире в 2014 году, впервые мировой форум за пределами Европы выиграла национальная команда не из Южной Америки.

Кто-то может сказать увидеть в этом доказательсто того, что представителям Старого Света нужно дать больше участников на мундиалях. Тем не менее, чтобы футбол развивался в остальных частях планеты, и сборные из других мест могли противостоять европейцам, нужно сделать как раз обратное.

Главная причина превосходства европейцев

Сборные и их футболисты из остальных частей мира не имеют тех же возможностей, как и их коллеги из Старого Света, играть против лучших исполнителей. Так, в отборе на ЧМ-2018 Швеции выпало играть против таких соперников, как Франция, Италия и Нидерланды, в квалификации на Евро-2016 — против Бельгии и Италии. Пусть в составе «Тре Крунур» и нет суперзвезд, но большая ее часть все же выступает в четырех ведущих европейских первенствах, а значит каждую неделю противостоят суперзвездам.

Тренеры могут прогрессировать, а их тактика и тренировочные методы — развиваться в матчах против лучших. Потому нет совпадения в том, что каждый предыдущий чемпион мира, за исключением Англии, граничит с другим чемпионом мира, хотя и Англии через Ла-Манш граничит с триумфатором мундиаля-1998. Южноамериканские сборные все еще сильны, но они отделены от элитных программ в футболе и огромных телевизионных доходов, которые двигают европейцев вперед.

Национальные команды из других частей мира и близко не имеют таких же возможностей прогрессировать с помощью матчей против лучших соперников. Если им не доводится играть в Кубке Конфедераций, то их единственный реальный шанс — это товарищеские игры. Они не могут быть заменой официальным поединкам, а введением УЕФА Лиги наций неевропейским сборным придется еще сложнее расти в своем классе.

Как это можно исправить?

Глава ФИФА Джанни Инфантино предложил глобальную версию лиги наций, которая предоставила бы больше возможностей топ-представителям Азии, Африки и Северной Америки испытать свои силы против сильнейших оппонентов. Тем не менее, дело не зашло далеко, хотя это, пожалуй, самый легкий способ для Международной федерации футбола помочь остальной части планеты конкурировать с Европой.

Развитие более сильных национальных чемпионатов в долгосрочной перспективе сильнее поможет сборным вне Старого Света, однако легче сказать, чем сделать. Глобальная лига наций — не идеальное решение для исправления неравенства между УЕФА и другими конфедерациями, но по крайней мере это начало. Она магическим образом не сделает другие команды потенциальными победителями чемпионатов мира, но хотя бы даст им больше опыта противостояния лучшим соперникам.

Расширение чемпионата Европы до 24 участников помогло некоторым сборным «второго эшелона» получить немного больше турнирного опыта: Россия, Швеция и, возможно, Хорватия не пробились бы на континентальное первенство 2016 года, если бы там по-прежнему играли 16 команд. Расширение же мундиаля до 48 участников может иметь похожий эффект, но он может быть нивелирован изменениями в формате турнира, как то, что у сборных будет только два гарантированных матча на групповой стадии. Между тем, если такие страны, как Япония или Марокко должны ждать четыре года, прежде чем получат шанс сыграть против топ-соперников, тогда у них не будет шансов развить свой потенциал, которые они проявили на ЧМ-2018. 0