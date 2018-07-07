Лучшая игра ЧМ-2018. Мощь Лукаку эффективнее нырков Неймара

Грамотная тактика Мартинеса

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов похвалил наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса, избравшего правильную тактику на игру.

«Мартинес к одному из важнейших матчей в своей жизни тоже подготовился солидно и умыл всех, кто считал его слабым тактиком. Тренер посадил на скамейку изрядно напортачившего в игре с Японией Карраско и выставил с первых минут автора победного мяча в той встрече Шадли, а также разменял Мертенса на Феллаини. Но это не просто так. Мартинес сконструировал схему-трансформер: при атаке Бельгия выстраивалась по схеме 3-4-2-1 с Шадли и Менье на флангах, а при игре без мяча становилась по линиям 4-3-3, причем в центре нападения оказывался Де Брейне, а Лукаку уходил направо.

Зачем? Мартинес решил давить на левую бровку бразильцев. Тите еще за сутки объявил стартовый состав сборной (обычная практика), в котором оказался Марсело. Защитник "Реала" и так слишком много времени уделяет атакам, а сейчас была вероятность, что он вообще не будет возвращаться в оборону — травма давала о себе знать. Так и вышло. Более дисциплинированный и здоровый Филипе Луис наверняка играл бы с оглядкой на свои ворота, но Марсело оголял свою зону, и Бельгия часто этим пользовалась.

Правда, первый мяч Бразилия пропустила после подачи углового. Но искать логику и закономерность в этом голе глупо: несчастный случай привел к тому, что от плеча Фернандинью мяч юркнул в ворота бразильцев. Хотя и тут есть вопросы: почему два футболиста "Манчестер Сити" Габриэл Жезус и Фернандинью опекали друг друга, а не Компани, кому и предназначалась подача?

А второй мяч бельгийцев — это уже результат верно расставленных акцентов при атаке и самоотверженной работы Лукаку, который сам выудил мяч, сам бульдозером пронесся по центру и сам увидел коридор на оголенном фланге. Де Брейне нужно было сделать лишь то, чем он регулярно занимается в премьер-лиге: положить мяч в угол», — подчеркивает Чернов.

Роберто Мартинес Главный тренер сборной Бельгии Мы постарались получить тактическое преимущество над соперником. Но когда встречаешься с Бразилией, не можешь ожидать легкой жизни. С ней такого не бывает: она выиграла пять чемпионатов мира. Против нее надо было играть храбро. Наши игроки пошли на риск. Нам нужно было не дать сыграть Неймару, Коутиньо, Марсело. Наши ребята на своих позициях сделали свою работу. Даже жаль, что противник не смог этому противостоять. Сегодня я самый счастливый человек на планете. Это была не игра тактики, а игра от сердца, игра веры. Все люди в Бельгии вправе гордиться своими футболистами и отпраздновать эту победу.

Падения и неназначенный пенальти

Журналист Rusfootball.info Роман Гуськов отметил, как усердно бразильцы пытались заработать пенальти, однако арбитр так его и не назначил, хотя один из моментов оказался очень спорным.

«В перерыве Тите всё же не психанул и выпустил Фирмино вместо Виллиана, не став обрекать команду на разгром. Ведь в начале 2 тайма дошло до того, что атаку после отбора у Неймара разогнал Венсан Компани. Но, как сказал Неймар после матча с Мексикой: "Я не сдаюсь, я бразилец". Неймар действительно не сдавался и полез в штрафную, чтобы в ней упасть — судьи даже не стали смотреть повтор. Следом Габи Жезус издевательски обыграл соперника в штрафной, но прокинул мяч за лицевую и, похоже, только после этого получил от Компани. Хотя есть и другое мнение. Мажич был спокоен и не хотел поддаваться на провокации.

С игры забить не получалось: Паулиньо продолжал мазать мимо мяча, дальние попытки Коутиньо наконец начали блокировать. Дуглас Коста вышел с целью придать атаке ширину, но в первые 15 минут своего пребывания на поле не придал ей ничего, а заметную роль впервые сыграл в контратаке, которая была для Бразилии невиданным делом.

Зато последний джокер Тите проявил себя незамедлительно: Ренато Аугусто ворвался в штрафную из глубины, как заменённый Паулиньо барселонского, но не сегодняшнего образца, и замкнул шикарную закидушку Коутиньо. Бразилия вернулась в игру, стадион включился — теперь отрывать глаз от игры было категорически противопоказано», — утверждает Гуськов.

Тите Главный тренер сборной Бразилии Это была большая игра. У нас была куча возможностей. Бельгия забила больше, хотя моментов у нас было не меньше. Соперник был эффективнее. Что касается моего будущего в сборной Бразилии, то не буду говорить об этом. Тем более сейчас, когда страсти бурлят. В целом игра была впечатляющей, даже несмотря на горечь поражения. Отличная игра. Если вам нравится хороший спектакль, то это был именно он. Практически весь второй тайм мы контролировали игру, был эмоциональный баланс. У моих игроков были силы преодолеть негативные факторы в виде двух пропущенных мячей.

Валяющийся Неймар и нераскрытый гений Тите

Автор «Спорта День за Днем» Дмитрий Зимин считает, что нынешнюю сборную Бразилии спустя несколько лет будут характеризовать по вечно валяющемуся Неймару и нераскрытому гению Тите.

«Во втором тайме ход игры кардинально не изменился, правда, бельгийцы стали меньше контратаковать. Но до 76-й минуте они чувствовали себя абсолютно спокойно.

Но после гола Аугусто им нужно было вытерпеть 20 самых сложных минут этого турнира. Ведь и стадион наконец-то проснулся.

"Дьяволы" справились. Хоть, возможно, и не вполне справедливо. Но кого это будет волновать лет через 15? Эту Бразилию запомнят по вечно валяющему Неймару и нераскрытому гению Тите.

А удар нападающего ПСЖ на последних минутах будут еще долго перекручивать во всех смартфонах.

Бельгия вместе с экс-зенитовцем Акселем Витселем в полуфинале сыграет с Францией на стадионе "Санкт-Петербург". Бразилия едет домой. Со слезами игроков и болельщиков», — констатирует Зимин.

Тибо Куртуа Вратарь сборной Бельгии Команда хочет побеждать в каждом матче. Мы хотели обыграть Англию и, возможно, выбрали сложнейшую сетку, но у нас есть уверенность, что можем победить любого. Думаю, меня несправедливо критиковали в этом году. Сегодня продемонстрировал, почему я здесь. Рад этому. Сэйв после удара Неймара? Знал, что он любит так бить, и предугадывал удар. Думаю, это был хороший сэйв.

Неудачный вечер Фернандиньо

Тим Викери в статье для ESPN отметил плохую игру Фернандиньо, хотя признал, что основная причина поражения бразильцев заключается не в провале полузащитника «Манчестер Сити».

«Для Фернандиньо матч получился суровым. Полузащитник "Манчестер Сити" вышел на поле, чтобы заменить дисквалифицированного Каземиро, однако больше страдал, чем получал удовольствие.

Многие в Бразилии критикует его за то, что он не смог предотвратить второй гол. По мнению некоторых болельщиков, он должен был остановить проход Ромелу Лукаку, совершив тактический фол еще в начале атаки соперника. Но правда заключалась в том, что он просто не мог догнать Лукаку, чтобы сбить его.

Впрочем, поражение сборной Бразилии имеет объяснения, которые выходят далеко за рамки неудачной игры Фернандиньо. В целом у "селесао" наблюдался неудачный баланс в линии полузащиты.

Новая формация сдвинула бразильскую команду влево, где играло интересное трио: Марсело, Коутиньо и Неймар. На противоположном фланге остался один Виллиан, и Бельгия воспользовалась этим разрывом между игроком "Челси" и остальной частью команды.

Именно этим свободным пространством в первом тайме пользовался Кевин де Брейне. Бразилия попросту не была настроена на то, чтобы иметь дело с игроком, прорывающимся по этому сектору. Команда Тите предстала слишком открытой», — пишет Викери.

Виллиан Полузащитник сборной Бразилии Мы очень сильно расстроены. Нам тяжело смириться с этим проигрышем, ведь мы мечтали как минимум о выходе в финал. Я прошу прощения у всех бразильских болельщиков, они ждали от нас победы.

Лучшая игра чемпионата мира

Обозреватель «Чемпионата» Кирилл Хаит заявил, что матч между Бельгией и Бразилией стал лучшим на чемпионате мира.

«И Бразилия, и Бельгия показали футбол, какого мы ещё не видели на турнире. Команды обменялись таймами, но в "своём" тайме сохраняли высокий темп почти от начала и до конца. Мы видели такие эпизоды у Испании, видели у Хорватии (на фоне совершенно разобранной Аргентины), но только Бельгия и Бразилия поддерживали максимальную интенсивность атакующей игры почти по тайму.

Бразилию очень жаль, эта команда много дала бы чемпионату мира, если бы осталась. Такой скорости атак, таких разнообразных подходов мы ещё не видели. Коутиньо не реализовал два явных момента, Ренато Аугусто один. Жезус… ладно, не будем о грустном. Ещё Фирмино не хватило пару сантиметров, чтобы замкнуть прострел в начале второго тайма. К четвертьфиналу мы все по-прежнему не знали, какой у Бразилии максимум. Иронично, что свой максимум она показала в поражении. Но показала. Это впечатляет. Такая команда эстетически не была бы лишней на любой стадии любого турнира. Добавим, что в полуфинале вернулся бы Каземиро.

Но и Бельгия заслужила свою порцию комплиментов. У команды был план, и она его выполнила. Подавила в первом тайме, терпела и защищалась во втором. Когда бельгийцы, так сказать, почувствовали себя японцами трёхдневной давности, они не поплыли. А в последние минут 10 бельгийцы просто взяли игру под контроль и убили. Они много жертвовали своим атакующим потенциалом ради результата. Так мы узнали, что Бельгия умеет на поле всё.

Интересно, как бельгийцы справятся с командой, которая забила два гола двумя ударами в створ. Французы прощать, как Коутиньо и Жезус, не будут — они слишком мало создают, чтобы так легко относиться к своим моментам. Кстати, поэтому, какой бы классный футбол нас ни ждал, вряд ли стоит рассчитывать на настолько открытую и интенсивную игру. Даже эта получилась такой во многом из-за стечения обстоятельств. А ЧМ продолжается, и на нём тренд задают закрытые команды», — подчеркивает Хаит.

Ромелу Лукаку Нападающий сборной Бельгии Всегда много взлетов и падений. Я много работаю и полностью концентрируюсь на том, что делаю. Знаю, что пока продолжаю трудиться, дела будут идти в гору. Сейчас все хорошо не только для меня, но и для всей команды. Пока у моей команды все хорошо, я по-настоящему счастлив.

Чемпионат мира превратился в чемпионат Европы

Юрий Цыбанев в своем материале на «Советском спорте» заметил, что после вылета Бразилии на чемпионате мира остались только европейские сборные.

«После поражений Уругвая и Бразилии в чемпионской гонке осталось шесть европейских сборных, и больше никого (причем из них только Франция отметилась в четверке лучших на Евро двухлетней давности). Когда подобное последний раз случалось? Если навскидку, по памяти — в 1966-м…

Причем среди этих шести — ни одного многократного чемпиона мира. Только однократные: Англия с Францией. Зато здесь Россия.

Одним словом, перед нами чемпионат-прецедент. Крепнет ощущение, что футбольный мир, нагрянув к нам в гости, медленно, но верно сходит с ума. Точнее сказать, переселяется из десятилетиями обжитого контекста проверенных ценностей в неизвестность. И теперь, даже если главный планетарный матч четырехлетия получит название Бельгия — Швеция, то мировая футбольная общественность, закаленная усушкой, утруской и перетряской ценностей, уже вряд ли удивится», — считает Цыбанев.