Наследник короны. Мбаппе готов сместить с трона Месси и Роналду

На клубном уровнеуже давно стал звездой, проведя два отличных сезона в «Монако» и «Пари Сен-Жермен», но на международном уровне он оставался новичком. Всего год назад на его счету не было ни одного гола за сборную Франции. Теперь же, когда два года Дидьше Дешам думал над тем, вокруг кого строить команду —или— внезапно появился он.

Скоростные забеги

После того, как Месси и Роналду выбыли из борьбы, именно Килиан считается фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», вручаемый ФИФА лучшему игроку чемпионата мира. Удивительно, но к настоящем моменту Мбаппе показал свой высокий класс всего в одной игре, но и этого хватило, чтобы оценить его невероятный уровень производительности в победном матче с Аргентиной.

В игре Мбаппе можно выделить два акта: в первом тайме он помог партнерам открыть счет, а уже после перерыва сам взялся за дело и окончательно добил соперника. Немногие игроки на этом турнире смогли выполнить обе задачи: помогать в атаке и забивать. Именно по этой причине игру француза можно назвать выдающейся.

Сборная Аргентины, играющая по схеме 4-3-3 и выставившая на левый фланг обороны Николаса Тальяфико, действовала практически без обороны. Мбаппе было предоставлено слишком много пространства на его правом фланге атаки. Общая задача французов была предельно проста: найти Мбаппе и позволить ему разогнаться. Первый существенный момент в игре случился, когда Хавьер Маскерано неуклюже сфолил на форварде, позволив Гризманну нанести опасный удар со штрафного, после которого мяч попал в перекладину. Это был предупредительный знак, но Аргентина не училась на своих ошибках.

Спустя несколько минут Мбаппе впервые получил мяч на открытом пространстве на своей половине поля и за каких-то восемь секунд преодолел практически всю длину поля, прежде чем был сбит Маркосом Рохо в чужой штрафной площади. Невероятная скорость позволила форварду пройти мимо всех соперников и заставить Рохо совершить бессмысленный фол. Гризманн забил с «точки», а Франция повела 1:0.

Ту же картину мы наблюдали позже. Мбаппе просто искал свободную зону и набирал скорость, а не в одиночку за счет дриблинга пробирался сквозь всю оборону. Так, он получил хороший пас от Погба, а остановить его проход только с помощью нарушения правил смог Тальяфико. Фол был зафиксирован прямо на границе штрафной площади, откуда Погба пробил мимо цели.

Командный игрок

Вскоре, когда результат изменился, Аргентина села глубже, лишь изредка выдвигаясь вперед. Возможности Мбаппе убежать в контратаку были ограничены тем, что ближе к нему переместился Эвер Банега, хотя уже в первой дуэли во втором тайме аргентинец заработал желтую карточку.

Сначала Мбаппе использовал свою скорость для того, чтобы заработать опасные штрафные, а при счете 2:2 она помогла ему найти возможности для нанесения ударов. В первом тайме его забеги на большие расстояния стали решающими. Во второй половине он взломал оборону короткими ускорениями на четыре-пять метров. Франко Армани должен был отражать удар низом от Мбаппе, но невероятная скорость француза застала врасплох аргентинского вратаря.

Затем последовал и решающий гол — четвертый для Франции. Отличное движение мяча, в котором участвовали Блез Матюиди, Погба, Гризманн и Оливье Жиру, завершил Мбаппе, пробравшись по диагонали с правого фланга до угла штрафной площади. Направление его удара полностью соответствовало направлению движения. Его часто сравнивают с Тьерри Анри, но экс-игрок «Арсенала» обычно завершал такие моменты на левом фланге, в то время как Мбаппе предпочитает противоположную бровку.

Если другие молодые суперзвезды используют свои индивидуальные таланты и на первый план выставляют себя, то Мбаппе — это полностью командный игрок. Кто-то другой обязательно пошел бы на хет-трик, а Килиан трудится ради того, чтобы гол забил Гризманн. Возможно, ему действительно нужно стать более эгоистичным, а не просто реализовывать свой огромный потенциал.

Сравнение со звездами

Игра Мбаппе против Аргентины напоминала игру Майкла Оуэна против той же сборной в 1998 году, хотя его сравнивают и с другим легендарным форвардом турнира 20-летней давности.

Рафаэль Варан Защитник сборной Франции Его навыки схожи с теми, что были у бразильца Роналдо, но также у него есть что-то иное. Он любит дриблинг, многому учится, так что мы счастливы иметь в сборной такого игрока.

Некоторые источники утверждают, что скоро Мбаппе станет одноклубником Варана, а «Реал» выпустит тактическое заявление о том, что якобы он ни о чем не договаривается с молодым талантом. Это был бы вполне логичный шаг. «Реал» отчаянно пытается заполучить суперзвезду с каждого чемпионата мира: Роналду в 2002 году, Фабио Каннаваро в 2006-м, Месут Озил в 2010-м, Хамес Родригес и Тони Кроос в 2014-м. Мадридцы одержимы покупкой величайшего футболиста в мире. Вскоре таким величайшим может стать Мбаппе.

Мбаппе сейчас только 19 лет, поэтому есть повод задуматься о том, насколько хорош он будет, когда достигнет своего пика. Но подобные Оуэну и Роналдо игроки, которые зависели от невероятной взрывной скорости, имели много неприятных историй.

Оуэн выиграл «Золотой мяч» в 21 год, хотя, по его же мнению, он достиг максимума несколькими сезонами ранее. Роналдо был значительно лучшим футболистом, когда впервые выиграл «Золотой мяч» в 1997 году, чем спустя пять лет, став более медлительным и менее мобильным.

Мбаппе может прогрессировать на протяжении всей своей карьеры. Но есть все шансы полагать, что этот чемпионат мира — лучшая возможность засиять на полную мощь. Более оборонительная и компактная сборная Уругвая станет гораздо более жестким испытанием, чем неорганизованная Аргентина, и Мбаппе должен будет продемонстрировать не только свою скорость, но и интеллект: свою новую философию на ближайшие годы, когда физические данные будут падать, а только мозг будет определять его спортивное долголетие. 0