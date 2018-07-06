Головин в «Челси», Кутепов в «Фиорентине», а Смолов — в «Локо»

Любой большой турнир — это шанс для игроков показаться себя всему миру и, возможно, перебраться в клуб калибром побольше. Игроки сборной России в этом не отличаются от всех остальных.

Игорь Акинфеев

ЦСКА, вратарь, 32 года

Несмотря на то, что громко славить российского голкипера стали после матча с испанцами, где он отбил пенальти и стал лидером по количеству сэйвов в 1/8 финала ЧМ (9), первые трансферные слухи появились еще после матча с Египтом.

Football Italia со ссылкой на Il Messaggero сообщил, что в услугах Акинфеева заинтересован «Наполи», который занимается поиском нового вратаря после ухода Хосе Мануэля Рейны в «Милан».

Испанцы не забили Акинфееву Getty Images

Уход Игоря из ЦСКА был возможен лет 5-7 назад, а сейчас голкиперу 32 года, он непререкаемый авторитет в клубе и сборной и точно не пойдет на какие-то авантюры.

Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до 2019 года, а после, несомненно, будет продлен.

Марио Фернандес

ЦСКА, защитник, 27 лет

Русский бразилец служит идеальным примером удачной натурализации игрока, даром что по-русски говорить так и не научился. Зато на футбольном поле равных ему нет.

По итогам 1/8 финала Марио пропал в символическую сборную по версии авторитетного издания Bleacher Report. Компанию ему составили, например, Поль Погба, Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе.

На ЧМ-2018 Фернандес принял участие в четырех матчах, отдав одну голевую передачу. После удачного матча с Испанией на бразильца всерьез обратили внимание в Ла Лиге.

По информации издания Cadena Ser, в услугах футболиста заинтересована «Валенсия», которая хочет укрепить позицию правого защитника.

«Валенсия» интересуется Фернандесом Getty Images

Представителей испанского клуба смущала приспособленность Фернандеса к игре в схеме с пятью защитниками, однако матчи сборной России с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) убедили их в умении Марио выступать и при тактике с четырьмя оборонительными футболистами.

ЦСКА приобрёл его в 2012 году за 15 млн евро, а нынешний контракт с игроком заключен до 2022 года.

В стане левантийцев понимают, что за прошедшее время сумма потенциального трансфера 27-летнего игрока увеличилась, особенно если учесть его столь нужный для ЦСКА российский паспорт и удачное выступление на турнире.

Илья Кутепов

«Спартак», защитник, 24 года

Защитник «Спартака» стал одним из игроков, который сумел засиять на мундиале, где в трех матчах группового этапа он отметился результативной передачей.

Вместе с Фернандесом он попал в сборную Bleacher Report после матча с Испанией, в котором стал лидером 1/8 финала по количеству перехватов — на его счету 6 удачных действий.

На игрока «Спартака» претендуют сразу несколько европейских клубов. Как информирует «Чемпионат», основными претендентами на 24-летнего игрока сборной России на данный момент являются «Фулхэм», «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Менхенгладбах.

За Кутеповым выстроилась очередь Getty Images

Один из европейских клубов готов выплатить за Кутепова отступные в размере 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявляют «Фиорентина», «Вест Хэм» и «Лион».

Флорентийский клуб следует выделить особо — из-за желания самого игрока выступать в Италии. В прошлом сезоне «Фиорентина» финишировала восьмой.

Алексей Миранчук

«Локомотив», полузащитник, 24 года

Один из лучших игроков действующего чемпиона России попал в прицел европейских клубов еще до старта мундиаля в России.

На матч открытия ЧМ-2018 должны были приехать скауты «Милана», которые намеревались просмотреть игра. Проблема в том, что в матче с Саудовской Аравией Миранчук на поле не вышел. Не вышел и во встрече с Египтом.

У Миранчука не было шансов проявить себя Getty Images

В разгромно проигранном матче с Уругваем Миранчук появился на поле на последние полчаса, когда счет уже был 0:2, и, даже если кто-то и наблюдал за ним в этом матче, отметится чем-то хавбеку не удалось.

А учитывая то, что председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что полузащитники Алексей и Антон Миранчуки пока что не продаются, рассчитывать потенциальным покупателям не на что.

Александр Головин

ЦСКА, полузащитник, 22 года

Молодой армейский хавбек был интересен европейским клубам и до чемпионата мира, а его выступление на мундиале лишь укрепило этот интерес.

The Guardian включил Головина в символическую сборную группового этапа ЧМ-2018, вместе с такими игроками, как Иско, Гарри Кейн, Лука Модрич и Иван Ракитич.

Кстати, бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес нашел в россиянине и хорватском игроке «Реала» определенные сходства.

Для меня Головин — номер один. Он заметно сильнее всех футболистов сборной России, абсолютно лучший игрок. Головин — это совершенный игрок, русский Модрич. Ему ведь всего 22, так что будущее отличное. Ему точно надо уехать в Европу, я уверен, что такой качественный футболист усилит любую команду. Это готовый футболист для топ-клуба английской премьер-лиги. Роберт Пирес

И такой английский клуб есть. Если до чемпионата мира все говорили о возможном переходе игрока в, то теперь на первый план вышел лондонский

По информации Goal.com руководство «бьянконери» предлагало 23 миллиона евро плюс бонусы, однако ЦСКА настаивал на 30 миллионах, после чего «Юве» вышел из переговоров.

Головина ждут в «Челси» Getty Images

В свою очередь, «Челси», как сообщает The Telegraph, готов заплатить за Головина 27 млн фунтов и не будет отдавать его в аренду в следующем сезоне, а рассчитывают, что он поборется за место в основе.

Понимание с ЦСКА у лондонского клуба есть и сделка может состояться — это подтвердила даже мама игрока.

Еще одним претендентом на Головина назывался лондонский «Арсенал», который интересовался 22-летним хавбеком перед Кубком конфедераций-2017 во время работы Арсена Венгера.

Новый тренер Унаи Эмери, якобы, дал добро на трансфер, но официальных предложений «канониры» пока не делали.

Федор Смолов

«Краснодар», форвард, 28 лет

Лучший игрок прошедшего сезона в РФПЛ рассматривал домашний чемпионат в качестве трамплина для рывка в приличный европейский клуб. Но в очередной раз, что-то пошло не так...

Неудачно начав матч с Саудовской Аравией, Федор уступил роль основного форварда Артему Дзюбе, а сам присел на лавку, став «джокером», выходящим на последние полчаса, в лучшем случае.

Отличиться голами на домашнем мундиале Федору тоже пока не удалось, хотя пенальти в послематчевой серии с Испанией он реализовал уверенно.

В результате, единственным, кто пока претендует на игрока стал не какой-то европейский клуб, а московский «Локомотив».

Смолова не ждут в Европе Getty Images

Чемпион России-2017/18 может столкнуться с дефицитом форвардов в следующем сезоне. Ожидается, что клуб покинут выступавшие на правах аренды португалец Эдер и бразилец Ари.

Руководство «Локомотива» обдумывает трансфер Смолова. «Краснодар» при получении достойного предложения может отпустить своего лучшего бомбардира.

Самого футболиста привлекает возможность выступления в Лиге чемпионов. От добра добра не ищут. 0